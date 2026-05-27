சசிகுமார் ராணுவ வீரராக நடித்துள்ள புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு

படப்பிடிப்பு தளத்தில் நடிகர்கள் சசிகுமார் மற்றும் சமுத்திரக்கனி (JK Film International)
Published : May 27, 2026 at 8:23 PM IST

சென்னை: 'யாத்திசை' பட இயக்குநரின் இயக்கத்தில், சசிகுமார் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள புதிய படத்தின் காட்சிப் பதிவுகள் நிறைவுற்றிருப்பதாகவும், தற்போது போஸ்ட் புரொடக்சன் பணிகள் தொடங்கியுள்ளதாகவும் படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

வசூல் ரீதியாகவும், விமர்சன ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்ற 'யாத்திசை' திரைப்படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, அப்படத்தின் இயக்குநர் தரணி ராசேந்திரன், தனது அடுத்த திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பை தற்போது வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ளார்.

'வரலாற்றுப் பின்னணி' கொண்ட திரைப்படமாக உருவாகி உள்ள இப்படத்தை ஜே.கே. ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இன்னும் பெயரிடப்படாத இந்தப் படத்தின் மீது சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பு தற்போதே எகிறியுள்ளது.

படப்பிடிப்பில் நடிகர் சசிகுமாரும், சமுத்திரக்கனியும் (JK Film International)

இந்தப் படத்தில் இயக்குநரும், நடிகருமான சசிகுமார், இந்திய தேசிய இராணுவ அதிகாரியாக முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். படக்குழுவின் ஒட்டுமொத்த அர்ப்பணிப்பும், கடின உழைப்பும் இப்படத்தின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் பிரதிபலித்துள்ளது. இதை வெளிக்காட்டும் விதமாக படப்பிடிப்பின்போது எடுக்கப்பட்ட படங்களை படக்குழு தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.

இப்படத்தில் சசிகுமார் உடன் இணைந்து சமுத்திரக்கனி, கிஷோர், சேயோன், பவானி ஸ்ரீ, ஷிவதா உள்ளிட்டோரும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். மேலும், நடிகர் அசோக் செல்வன் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடித்திருப்பதும் தெரிய வந்துள்ளது. இது ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை மேலும் அதிகரிக்க செய்துள்ளது.‎

படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், தற்போது படத்தின் போஸ்ட் புரொடக்சன் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. திரைப்படத்தின் காட்சித் தரத்தை உயர்த்தவும், கதையை மேலும் செழுமைப்படுத்தவும் பிரம்மாண்டமான விஎஃப்எக்ஸ் (VFX) பணிகள் இடம் பெறவுள்ளதாக படக் குழு தெரிவித்து உள்ளது.

மிக முக்கியமாக, படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும்போது, பார்வையாளர்களுக்கு இதுவரை இல்லாத பிரமாண்டமான திரை அனுபவத்தை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டு படக்குழு செயல்படத் தொடங்கி இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.

படப்பிடிப்பில் நடிகர் சசிகுமார் (JK Film International)

உணர்ச்சிப்பூர்வமான கதை சொல்லலுடனும், காட்சி அழகுடனும் இப்படம் ரசிகர்களை வெகுவாக கவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ‎‎சேது முருகவேல் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்க, சார்தக் கல்யாணி இசையமைத்துள்ளார். படத்தொகுப்பானது மகேந்திரன் கணேசன் மேற்பார்வையில் நடைபெற இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.

‎‎ஜே.கே.ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் சார்பில் ஜே. கமலகண்ணன் தயாரிக்கும் இந்தப் படம், பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தை பின்னணியாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ளது. இதில், சசிகுமார் மிகவும் வலிமையான மற்றும் தனித்துவமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார். அது திரைப்படத்தின் முக்கிய சிறப்பம்சங்களில் ஒன்றாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது.

திரைப்படத்தின் தலைப்பு, ஃபர்ஸ்ட் லுக், டீசர் மற்றும் இதர முக்கிய அறிவிப்புகள் விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிடப்படும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

