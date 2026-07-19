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திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்கத் தேர்தல் - சேரன் தலைமையிலான நம்ம கே.பாக்யராஜ் அணி வெற்றி

இயக்குநர் சேரனின் ‘நம்ம கே.பாக்​ய​ராஜ்’ அணி​ 279 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளது. அவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட இயக்குநர் வி.சி.குகநாதன் 155 வாக்குகள் பெற்றார்.

இயக்குநர் சேரன் - கோப்புப்படம்
இயக்குநர் சேரன் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 19, 2026 at 8:13 PM IST

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சென்னை: தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்கத் தேர்தலில், தலைவர் பதவிக்குப் போட்டியிட்ட சேரன் தலைமையிலான நம்ம கே.பாக்யராஜ் அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது.

‎தென்​னிந்​தி​யத் திரைப்பட எழுத்​தாளர்​கள் சங்​கத்​துக்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தேர்​தல் நடத்​தப்​படு​வது வழக்கம். பழைய நிர்​வாகி​களின் பதவி காலம் முடிவடைந்​த​தால், ஜூலை 12-ஆம் தேதி தேர்​தல் நடை​பெற இருந்தது. இச்​சங்​கத்​தின் தலைவராக இருந்த கே.​பாக்​ய​ராஜ் திடீரென எதிர்பாராத வகையில் மாரடைப்பு ஏற்பட்டு மரணம் அடைந்ததால், தேர்​தல் தள்ளி வைக்​கப்​பட்​டது.

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‎‎இந்​நிலை​யில் இச்​சங்​கத்​தின் தேர்​தல், சென்னையில் இன்று (ஜூலை 19) நடை​பெற்றது. தலை​வர் பதவிக்கு வி.சி.குகநாதன் தலை​மை​யில் ‘திரைக்​கதை மன்​னன் கே.பாக்யராஜ்’ அணியும், சேரன் தலை​மை​யில் ‘நம்ம கே.பாக்​ய​ராஜ்’ என்ற அணி​யும் போட்டியிட்டன. இரு அணிகளும் கே.​பாக்​ய​ராஜ் பெயரிலேயே போட்டியிட்டன.

இதில், இயக்குநர் சேரனின் ‘நம்ம கே.பாக்​ய​ராஜ்’ அணி​ 12 தபால் வாக்குகள் உட்பட 279 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளது. அவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட இயக்குநர் வி.சி.குகநாதன் 155 வாக்குகள் பெற்று தோல்வியை தழுவினார்.

இயக்குநர் சேரன் பயணம்

‎‎மதுரைக்கு அருகே உள்ள பழையூர்ப்பட்டி எனும் கிராமத்தில் எளிய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் சேரன். திரைப்படத் துறையில் சாதிக்க வேண்டும் என்று ஆர்வத்தில் சென்னைக்கு வாய்ப்பு தேடி அலைந்து கடும் போராட்டத்திற்கு பிறகு கே.எஸ்.ரவிகுமார் இயக்குநராக அறிமுகமான ‘புரியாத புதிர்’ படத்தில் அவருடைய உதவி இயக்குநராக திரையுலகில் அடியெடுத்து வைத்தார்.

அதன் பிறகு ‘சேரன் பாண்டியன்’, ‘நாட்டாமை’ ஆகிய படங்களில் துணை இயக்குநராக பணியாற்றினார். பின்னர் 'பாரதி கண்ணம்மா' படத்தை இயக்கினார். அதனைத் தொடர்ந்து ஒரு நாட்டின் முதலமைச்சருக்கு அடிமட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏழைகளின் நிலைமை தெரிவதன் அவசியத்தை உணர்த்தும் விதமாக "தேசிய கீதம்" என்கிற திரைப்படத்தை எடுத்தார். மாற்றுத்திறனாளிகளின் மனநிலையை பிரதிபலிக்கும் விதத்தில் "பொற்காலம்" திரைப்படத்தை இயக்கினார். வெளிநாட்டிற்கு வேலைக்கு செல்லும்போது, அதில் ஏற்படும் ஏமாற்றங்களை மையமாக வைத்து "வெற்றிக் கொடி கட்டு" திரைப்படத்தை இயக்கினார்.

குடும்ப உறவுகளின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டும் விதமாக "பாண்டவர் பூமி" என்கிற திரைப்படத்தை எடுத்தார். இவை அனைத்துமே சமூக சிந்தனையுள்ள நல்ல படங்களாக மக்கள் மத்தியில் இன்றளவும் பேசப்பட்டு வருகிறது.

சேரன், திரைப்பட இயக்குநராக மட்டுமல்லாமல் தங்கர்பச்சான் இயக்கத்தில் உருவான "சொல்ல மறந்த கதை" படத்தில் கதாநாயகனாக அறிமுகமானார். அதனைத் தொடர்ந்து தன்னுடைய கதை இயக்கத்திலேயே ஆட்டோகிராப், தவமாய் தவமிருந்து, பொக்கிஷம் போன்ற படங்களில் நடித்தார். இவை அனைத்துமே தேசிய அளவில் கவனம் பெற்றது.

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அதனைத் தொடர்ந்து கரு.பழனியப்பனின் இயக்கத்தில் பிரிவோம் சந்திப்போம்’, ஜெகனின் இயக்கத்தில் ‘ராமன் தேசிய சீதை’, மிஷ்கினின் இயக்கத்தில் ‘யுத்தம் செய்’, வசந்த்தின் இயக்கத்தில் ‘மூன்று பேர் மூன்று காதல்’ என முக்கியமான இயக்குநர்களின் படங்களில் கதையின் நாயகனாக நடித்தார் சேரன். இவர் தற்போது தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்கத் தேர்தலில் தலைவர் பதவிக்கு வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

TAGGED:

FILM WRITERS ASSOCIATION
NAMMA K BHAGYARAJ TEAM
DIRECTOR CHERAN
திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்கத் தேர்தல்
FILM WRITERS ASSOCIATION ELECTION

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