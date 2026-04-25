"ஜனநாயகன்" படம் எப்போது ரிலீஸ்? தணிக்கை குழு பதிலால் தயாரிப்பு நிறுவனம் வேதனை
ஜனநாயகன் படத்தை நேற்று பார்த்த தணிக்கை குழு, தங்கள் முடிவை திங்கட்கிழமை அறிவிப்பதாக தெரிவித்துள்ளது. நேற்றைய தினமே தணிக்கைச் சான்று கிடைத்து விடும் என்று காத்திருந்த படக்குழுவுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
Published : April 25, 2026 at 4:19 PM IST
சென்னை: விஜய்யின் "ஜனநாயகன்" முழு திரைப்படமும் இணையத்தில் வெளிவந்த பிறகும், படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டு தேதியை அறிவிக்க முடியாத நிலையில் படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் வேதனையில் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
தவெக தலைவர் விஜய்யின் கடைசி திரைப்படமான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம், தொடக்கத்தில் இருந்தே பல்வேறு சர்ச்சைகளில் சிக்கி வருகிறது.
ஜனநாயகன் படம், பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஜனவரி மாதம் 9-ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என படக் குழு முதலில் அறிவித்திருந்தது. இதேபோல், சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் ஹிந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தை மையப்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட பராசக்தி திரைப்படமும் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாக இருந்தது.
இந்த இரண்டு படங்களுக்கும் தணிக்கை சான்றிதழ் பெறுவதில் பல்வேறு சிக்கல்கள் இருந்தன. இருந்தபோதிலும் பராசக்தி திரைப்படத்திற்கு கடைசி நேரத்தில் தணிக்கை சான்றிதழ் கிடைத்து முன்கூட்டியே ஜனவரி 10ஆம் தேதியே வெளியானது.
ஆனால், ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளிவராமல் இழுபறி நீடித்து வந்தது. முதலில் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் இந்திய ராணுவத்திற்கு எதிரான காட்சிகள் இருப்பதாக கூறி தணிக்கை சான்று கிடைக்காத ஒரு நிலை இருந்தது. இதனை எதிர்த்து படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் நீதிமன்றம் சென்றது. இருந்தபோதிலும், நீதிமன்றமும் தணிக்கை குழுவிற்கு சாதகமான தீர்ப்பை வழங்கியது.
இதை எதிர்த்து படக்குழு மேல்முறையீட்டிற்கு செல்லாத நிலையில், மறு தணிக்கைக்கு படத்தை படக்குழு கொண்டு சென்றது. மீண்டும் மறு தணிக்கையும் செய்யப்பட்ட தருணத்தில், தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் தேதியும் அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக ஒரு அரசியல் கட்சித் தலைவர் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படத்தை வெளியிடுவதில் தொடர்ச்சியாக சிக்கல் இருந்து வந்தது.
ஒரு வழியாக தேர்தலுக்கு பிறகு ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை திரையில் பார்க்கலாம் என ஆவலோடு காத்திருந்த விஜய் ரசிகர்களுக்கு பேரதிர்ச்சி காத்திருந்தது.
ஜனநாயகன் படம் ஏப்ரல் 10-ஆம் தேதி இணையத்தில் கசிந்து, தமிழ்த் திரையுலகினருக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. ஜனநாயகன் படம் இணையத்தில் கசிந்ததற்கு ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன், சூர்யா, கார்த்தி, சிவகார்த்திகேயன், ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார், விஜய் ஆண்டனி உள்ளிட்ட திரை பிரபலங்கள் தங்கள் கண்டனங்களை தெரிவித்திருந்தனர்.
இதையும் படிங்க.. சூரியின் ஆக்ஷன் திரைப்படம் ’மண்டாடி’: முடிந்தது படப்பிடிப்பு
இதையடுத்து, ஜனநாயகன் படம் இணையத்தில் கசிந்த விவகாரம் தொடர்பாக, படத்தின் எடிட்டர் பிரதீப் ராகவின் கவனக்குறைவே காரணம் எனக் கூறி அவரை சவுத் இந்தியன் யூனியன் எடிட்டர் அசோசியேசன் அவரை தற்காலிக இடைநீக்கம் செய்திருக்கிறது.
இந்த சூழலில் நடிகர் விஜய் ரசிகர்களை மேலும் கவலை அளிக்கும் விதமாக புதிய தகவல் கிடைத்துள்ளது. அதாவது அதாவது ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை நேற்று பார்த்த தணிக்கை குழு, தங்களது முடிவை வரும் திங்கட்கிழமை அறிவிப்பதாக தெரிவித்துள்ளது.
நேற்றைய தினமே திரைப்படத்தின் சென்சார் சான்றிதழ் கிடைத்துவிடும் என காத்திருந்த படக் குழுவிற்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சி உள்ளது. ஜனநாயகன் முழு திரைப்படமும் இணையத்தில் வெளிவந்த நிலையிலும் தற்பொழுது வரை அதன் அதிகாரப்பூர்வ வெளியிட்டு தேதியை சொல்ல முடியாத நிலையில் படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் வேதனையில் உள்ளது.