பிரபல திரைப்பட தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் விபரீத முடிவு; தமிழ் திரையுலகினர் அதிர்ச்சி

திரைப்பட தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 17, 2026 at 8:13 PM IST

சென்னை: பிரபல திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் (வயது 85), சென்னை அடையாறு ஆற்றில் குதித்து விபரீத முடிவை தேடிக் கொண்டார். அவரது உடலை மீட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள், அதனை ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

தமிழ் சினிமாவில் பிரபல திரைப்படத் தயாரிப்பாளராகவும், இயக்குநராகவும் திகழ்ந்த கே.ராஜன், இன்று (மே 17) மாலை, சென்னை அடையாறு ஆற்றில் குதித்து விபரீத முடிவை தேடிக் கொண்டார். தகவலறிந்து விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்கள், நீண்ட நேரம் போராடி அவரது உடலை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், ராஜன் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, கே.ராஜனின் உடல் மருத்துவமனையில் உள்ள பிணவறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. நாளை (மே 18) பிரேத பரிசோதனை முடித்த பிறகு கே.ராஜனின் உடல் அவரது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்படும் என்று மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

அவரது மரணம் குறித்து அடையாறு காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கே.ராஜனின் மரணத்தால் தமிழ் திரையுலகினர் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

1983-ல் தொடங்கிய திரைப் பயணம்

கடந்த 1983- ஆம் ஆண்டு வெளியான 'பிரம்மச்சாரிகள்' என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் திரைப்பட தயாரிப்பாளராக கே.ராஜன், தமிழ் திரையுலகில் அறிமுகமானார். அதைத் தொடர்ந்து, 2000- ஆம் ஆண்டு வெளியான 'டபுள்ஸ்', 'அவள் பாவம்', 2001- ஆம் ஆண்டு வெளியான 'நினைக்காத நாளில்லை' ஆகிய படங்களைத் தயாரித்துள்ளார்.

இயக்குநர் அவதாரம்

கடந்த 1991- ஆம் ஆண்டு நிழல்கள் ரவி, வைதேகி, சரத்குமார், ஜெய்கணேஷ், கே.ஆர்.விஜயா ஆகியோர் நடிப்பில் சங்கர் கணேஷ் இசையில் வெளியான 'நம்ம ஊரு மாரியம்மா' திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக கே.ராஜன் அறிமுகமானார். பின்னர் 2005- ஆம் ஆண்டு வெளியான 'உணர்ச்சிகள்' படத்தையும் இயக்கி உள்ளார்.

நடிகர் கே.ராஜன்

மைக்கேல் ராஜ், நடிகை, கபடி கபடி, பாம்பு சட்டை, துணிவு, பகாசூரன், கிரிவலம், இதயம் திரையரங்கம், வீட்டோட மாப்பிள்ளை போன்ற 10- க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களிலூம் கே.ராஜன் நடித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம், தமிழ்நாடு திரைப்பட விநியோகஸ்தர்கள் சங்கம் போன்ற சங்கங்களில் முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்துள்ளார்.குறிப்பாக, சென்னை திரைப்பட விநியோகஸ்தர்கள் சங்கத் தலைவராகவும் இருந்துள்ளார்.

சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளைக் கூறி பிரபலமானவர்

கடந்த சில ஆண்டுகளாக இசை வெளியீட்டு விழா, திரைப்பட ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழா உள்ளிட்ட திரைத்துறையைச் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று வந்த கே.ராஜன், பல்வேறு சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களையும் பேசியுள்ளார்.

எனினும், தமிழ் சினிமாவில் சிறிய பட்ஜெட் படங்களுக்கு தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வந்தவர். அத்துடன், நடிகர்கள், நடிகைகளின் சம்பள உயர்வு, தயாரிப்பாளர்கள் சந்திக்கும் நிதி ரீதியிலான பிரச்சனைகள் குறித்து ஒவ்வொரு மேடையிலும் பேசி வந்துள்ளார்; அத்துடன் ஒரு திரைப்படத்தை எப்படி குறைந்த பட்ஜெட்டில் எடுப்பது என்பது குறித்தும் இளம் இயக்குநர்களுக்கு ஆலோசனைகளையும் கே.ராஜன் வழங்கி வந்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

கடைசியாக பங்கேற்ற நிகழ்ச்சி

நடப்பாண்டில் நடந்த 'ப்ராமிஸ்' என்ற திரைப்பட விழாவில் கலந்து கொண்டதே அவரது கடைசி நிகழ்ச்சியாகும். இந்த நிகழ்ச்சியில் கே.ராஜன் பேசியபோது, "குத்துவிளக்கு ஏற்றுவதற்கு தேவையானது எண்ணெய், திரி, தீ. இதை மொத்தமாக சேர்த்துப் பார்த்தால் என்னை திருத்தி என வரும். ஆகவே, ஒவ்வொரு முறையும் குத்துவிளக்கு ஏற்றும்போது என்னை திருத்தி எப்படியாவது நல்வழிப்படுத்துங்கள் கடவுளே என கூறுவதுபோல் ஆகும்" என்றார்.

திரையுலகினர் இரங்கல்

திரைப்படத் தயாரிப்பாளர் கே.ராஜன் மறைவுக்கு தமிழ் திரையுலகினர் பலரும் தங்களது இரங்கல்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

நடிகர் விஷால் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் பதிவில், 'கே. ராஜன் சாரின் மறைவுச் செய்தியை இப்போதுதான் கேட்டேன். அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது. ஒரு துணிச்சலான பேச்சாளர். விநியோகஸ்தர்கள் சங்கத்தின் தலைவராகவும் இருந்துள்ளார். அவரது ஆன்மா சாந்தி அடையட்டும்' என்று தெரிவித்துள்ளார்.

