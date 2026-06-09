’பெத்தி’ படத்தில் படுகவர்ச்சியாக சித்தரிக்கப்பட்ட ஜான்வி கபூர் - திரைத்துறையில் வலுக்கும் எதிர்ப்பு
புச்சி பாபு சனா இயக்கத்தில் ராம் சரண், ஜான்வி கபூர், சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘பெத்தி’ திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் நல்ல வசூலை பெற்று வருகிறது.
Published : June 9, 2026 at 3:14 PM IST
ஹைதராபாத்: ’பெத்தி’ திரைப்படத்தில் நடிகை ஜான்வி கபூர் மிகவும் கவர்ச்சியாக சித்தரிக்கப்பட்டதற்கு திரைத்துறையினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
’பெத்தி’ திரைப்படம் வெளியானது முதல், இந்த படத்தில் ஜான்வி கபூர் மிகவும் கவர்ச்சியாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளதாக எதிர்ப்பு கிளம்பியது. இந்த விவகாரம், திரைப்படங்களில் பெண்கள் சித்தரிக்கப்படும் விதம் குறித்து விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. பெத்தி படத்தில் ஜான்வி கபூரின் ‘ஆச்சியம்மா’ கதாபாத்திரம் வடிவமைக்கப்பட்ட விதத்தில் தேவையற்ற கவர்ச்சி உள்ளதாக பார்வையாளர்கள் மற்றும் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும் படத்தில் ராம் சரண், ஆச்சியம்மா கதாபாத்திரத்தை அனுமதி இல்லாமல் முத்தமிடுவது போன்றும், அதனை காதல் வெளிப்படுத்தும் விதம் என நியாயப்படுத்துவது போன்ற காட்சிகளும் இடம்பெற்றுள்ளந. இது கமர்ஷியல் படங்களில் ஆண்களின் பார்வை, பெண்கள் கதாபாத்திரம் கையாளப்படும் விதம் குறித்து பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது.
’பெத்தி’ பட விவகாரத்தில் பார்வையாளர்கள் மட்டுமின்றி திரைத்துறையினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து நடிகை நித்யா மேனன், நடிகைகள் ஒவ்வொரு படங்களில் நடிக்க ஒப்புக்கொள்ளும்போது, தங்களது எல்லைகளை வகுத்துக் கொள்ள வேண்டும். தங்களை போகப்பொருளாக பார்ப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.
அதேபோல் ’பெத்தி’ படத்தில் நடித்துள்ள பிரபல நடிகர் ஜகபதி பாபு கூறுகையில், "இந்த விவகாரத்தில் அந்த நடிகையை தவறாக பேச வேண்டாம். அவருடைய தனிப்பட்ட கருத்துக்கள் என்னவென்றோ அல்லது படத்திற்காக இந்த கதாபாத்திரத்தை ஏற்றுக்கொண்டாரா என்பது நமக்கு தெரியாது.
ஒரு நடிகர் இயக்குநர் கூறுவதை கேட்டு அவ்வாறு படத்தில் நடிக்கிறார். அது சில சமயம் ரசிகர்களால் விரும்பப்படும், சில சமயம் ரசிகர்கள் அதனை ஏற்பதில்லை. மேலும் படம் பிடித்துள்ளதா, இல்லையா என்பது குறித்து மட்டும் கருத்து தெரிவிக்க வேண்டும். ஆனால் தேவையில்லாமல் நடிகர்களை விமர்சித்து, அவர்களுக்கு மனஉளைச்சலை ஏற்படுத்தக்கூடாது" என்றார்.
’பெத்தி’ பட விவகாரம் குறித்து நடிகை ஜெயா பச்சன் மற்றொரு கண்ணோட்டத்தில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். படங்களில் நான் வரையறுத்த எல்லையை மீறிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்ததில்லை. முன்னதாக நான் நடித்த படத்தின் கதாபாத்திரம் ஒரு மோசமான அனுபவத்தை அளித்தது. அதன் பிறகு அந்த இயக்குநர் படங்களில் நடிப்பதை தவிர்த்தேன் என்றார். மேலும் ‘ஷோர்’ படத்தில் கதைக்கு தேவையற்ற உடையினை அணிந்து கொள்ள மறுப்பு தெரிவித்ததை அமிதாப் பச்சன் மனைவி நினைவு கூர்ந்தார்.
பிரபல நடிகை கங்கனா ரனாவத் தனியார் செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசுகையில், கதாபாத்திரங்களில் வேறுபாடு இருக்கும் அதில் நடிப்பதற்கு நடிகைகள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வேண்டும். பெண்களை தவறாக சித்தரிக்கும் நோக்கத்தில் எந்த இயக்குநரும் திரைப்படம் உருவாக்க விரும்புவதில்லை என்றார்.
பெத்தி பட விவகாரம் திரைத்துறையில் பற்றி எரியும் நிலையில், அப்படத்தின் இயக்குநர் ரசிகர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார். தான் பெண்களுக்கு மிகவும் மதிப்பு அளிக்கிறேன் என்றும், பெண்களை தவறாக சித்தரிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அவ்வாறு காட்சி அமைக்கவில்லை என தெரிவித்துள்ளார்.
புச்சி பாபு சனா இயக்கத்தில் ராம் சரண், ஜான்வி கபூர், சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘பெத்தி’ திரைப்படம் கடும் விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில் பாக்ஸ் ஆபிஸில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.