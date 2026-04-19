'ஃபெமினா மிஸ் இந்தியா 2026' பட்டத்தை வென்ற கோவா அழகி; யார் இந்த அத்வி சதீஷ் சையில்?
ஓடிசாவில் நடைபெற்ற 2026-ம் ஆண்டுக்கான ஃபெமினா மிஸ் இந்தியா பட்டதை கோவாவை சேர்ந்த அத்வி சதீஷ் சையில் வெற்று சாதனைப் படைத்துள்ளார்.
Published : April 19, 2026 at 5:06 PM IST
புவனேஸ்வர்: 2026-ம் ஆண்டுக்கான 'ஃபெமினா மிஸ் இந்தியா' இறுதி சுற்றில் வெற்றிப் பெற்று கோவாவை சேர்ந்த அத்வி சதீஷ் சையில் பட்டதை வென்றார். மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த ராஜநந்தினி பவார் இரண்டாம் இடமும், தமிழ் சமூகத்தை சேர்ந்த ஸ்ரீ அத்வைத்தா மூன்றாம் இடமும் பெற்றனர்.
இந்த ஆண்டுக்கான 61வது ஃபெமினா மிஸ் இந்தியா போட்டி முதன்முறையாக ஓடிசாவில் நடைபெற்றது. இதன் இறுதி போட்டி நேற்று (ஏப்ரல் 18) புவனேஸ்வரில் நடைபெற்றது. இதில் 30 மாநிலங்களில் இருந்து தேர்வான அழகிகள் கலந்துகொண்டனர். இந்தியாவின் பன்முகதன்மையை பிரதிபலிக்கும் விதமாக பங்கேற்ற அழகிகளில் பட்டதைத்தை வெல்ல போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகளவில் இருந்தது.
இதில் பல்வேறு திறமைகள் கொண்ட கோவாவை சேர்ந்த அத்வி சதீஷ் சையில் முதலிடத்தைப் பெற்று பட்டத்தை கைப்பற்றினார். அவருக்கு கீரிடம் அணிவித்து பட்டம் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. இரண்டாம் இடத்தை மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த ராஜநந்தினி பவார் என்பவரும், மூன்றாம் இடத்தை ஸ்ரீ அத்வைத்தா என்பவரும் பெற்றனர்.
இதுகுறித்து பேசிய அத்வி, ”இந்த வெற்றியை நம்ப முடியவில்லை என்றும், இந்த பட்டத்திற்கான இந்த பயணத்திற்கு நன்றி" என்றார். மேலும்,"இந்த வெற்றி என்பது மேடையில் இருக்கும் அனைவருக்குமானது. இந்தியாவை உலக அரங்கில் பெருமையடைய செய்ய விரும்புகிறேன். இது ஆரம்பம் மட்டுமே, அனைவரின் ஆசீர்வாதமும், ஆதரவும் எனக்கு தேவை” என கூறினார்.
இளம் மாடல்களுக்கு உத்வேகமளித்த அவர், ”உங்களை யாருடனும் ஒப்பிடாதீர்கள். உங்கள் உண்மைத்தன்மையே உங்களின் மிகப்பெரிய பலம்” என்றார்.
யார் இந்த அத்வி சதீஷ் சையில்?
அத்வி சதீஷ் சையில், கோவாவை சேர்ந்தவர். கனடாவில் உள்ள பிரபல பல்கலைக்கழகத்தில் பொருளாதாரம், வெளியுறவு உறவுகள் ஆகிய இரண்டு துறைகளில் பட்டங்களை பெற்றுள்ளார். கல்வியில் மட்டுமின்றி, தொழில்முனைவோராகவும் தன்மை நிலைநாட்டிக் கொண்டுள்ளார்.
பிரபல கட்டுமான நிறுவனத்தில் துணை நிறுவனராக உள்ள இவர், 7 மொழிகளை பேசத் தெரிந்தவர். 3 ஆண்டுகளில் சுமார் 10 நாடுகளுக்கு தனியாக சுற்றுலா சென்றுள்ளார். தேனீ வளர்ப்பு மற்றும் டாக்ஸிடெர்மி ஆகிய திறன்களுக்கு பயிற்சிப் பெற்றுள்ளார். மாடல் அழகியாக தொடர்ந்து வரும் இவர், தற்போது வெற்றிப் பெற்ற நிலையில், உலக அரங்கில் இந்தியாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி உலக அழகிப் போட்டியில் கலந்துகொள்ளவுள்ளார்.