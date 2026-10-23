’பாகுபலி’ பிரபாஸ் பிறந்தநாள்: ஃபௌசி, கல்கி 2 திரைப்படங்களின் மாஸ் அப்டேட் வெளியீடு
சந்தீப் ரெட்டி வாங்கா இயக்கத்தில், பிரபாஸ் நடிக்கும் ’ஸ்பிரிட்’ (Spirit) திரைப்படம் அடுத்தாண்டு அக்டோபர் 29 ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
Published : October 23, 2026 at 2:39 PM IST
ஹைதராபாத்: பிரபல நடிகர் பிரபாஸ் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவர் நடிக்கும் ’ஃபௌசி’ (Fauzi) மற்றும் ’கல்கி 2’ திரைப்படங்களின் போஸ்டர்கள் வெளியாகியுள்ளன.
தென்னிந்திய சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான பிரபாஸ் இன்று தனது 47-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதனை முன்னிட்டு உலகம் முழுவதும் உள்ள அவரது ரசிகர்கள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்நிலையில் சமூக வலைதளத்திலும் திரை பிரபலங்கள் முதல் ரசிகர்கள் வரை பலர் பிரபாஸிற்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
’ஃபௌசி’ திரைப்பட போஸ்டர் வெளியீடு
அவர் தற்போது பல்வேறு படங்களில் நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில் பிரபாஸ் நடிக்கும் 'ஃபௌசி' திரைப்படத்தின் சிறப்பு போஸ்டரை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர். மேலும் இந்த படத்தின் முதல் க்ளிம்ப்ஸ் வீடியோவும் இன்று வெளியாகியுள்ளது. ஃபௌசி திரைப்பட போஸ்டரில் பிரபாஸ் புகைப்படம் ராணுவ உடையில் ஒரு தங்க நாணயத்தில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் அந்த நாணயத்தில் 1932 ஆம் ஆண்டு முதல் தேடப்படுபவர் (Most Wanted Since 1932) என எழுதப்பட்டுள்ளது. ஹனு ராகவபுடி இயக்கியுள்ள இந்த திரைப்படம் 1940 ஆம் ஆண்டில் நடைபெறுவது போல் படமாக்கப்பட்டுள்ளது. இயக்குநர் ஹனு ராகவபுடி முன்னதாக துல்கர் சல்மான், மிருணால் தாகூர் நடித்த ’சீதா ராமம்’ திரைப்படத்தை இயக்கினார். இந்த திரைப்படம் தெலுங்கு சினிமாவில் வெளியான சிறந்த காதல் படங்களில் ஒன்றாக ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து இவர் பிரபாஸை வைத்து இயக்கும் ஃபௌசி திரைப்படம், காதல் கலந்த ஆக்ஷன் திரைப்படமாக இருக்கும் என ரசிகர்களால் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விஷால் சந்திரசேகர் இசையமைக்கும் ஃபௌசி படத்தில், இமான்வி இஸ்மாயில் கதாநாயகியாகவும், மிதுன் சக்கரவர்த்தி, அனுபம் கெர் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரத்திலும் நடித்துள்ளனர். பேன் இந்தியா படமாக உருவாகியுள்ள ஃபௌசி தெலுங்கு, தமிழ், மலையாளம், கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் வரும் டிசம்பர் 3 ஆம் தேதி வெளியாகிறது.
’கல்கி 2’ திரைப்பட ஸ்பெஷல் வீடியோ
மேலும் பிரபாஸ் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, கல்கி 2 படக்குழு ரசிகர்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளனர். கல்கி 2 திரைப்படத்தில் பிரபாஸ் நடிக்கும் காட்சிகள் படப்பிடிப்பு துவங்கியுள்ளதை குறிக்கும் வகையில் ’Bhairava is Back’ என்ற வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இந்த சர்ப்ரைஸ் வீடியோ பிரபாஸ் ரசிகர்களுக்கு டபுள் ட்ரீட்டாக அமைந்துள்ளது.
పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు ప్రభాస్ గారు 🎂🎉✨✨✨ プラバースさんお誕生日おめでとうございます🥳 昨年は念願の来日、本当に感動しました！またいつでも日本へお越しください💕 新作が公開されたらインドへ観に行きたいです☺️✨ #Prabhas #HappyBirthdayPRABHAS #JapanLovesPrabhas https://t.co/c2rOb8dvVu— ノリ🐘నొరి🪓🦖 (@baahunoli) October 22, 2026
இதனிடையே அர்ஜூன் ரெட்டி திரைப்படம் மூலம் பிரபலமான சந்தீப் ரெட்டி வாங்கா இயக்கத்தில், பிரபாஸ் நடிக்கும் ’ஸ்பிரிட்’ (Spirit) திரைப்படம் அடுத்தாண்டு அக்டோபர் 29ஆம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
At prabhas anna house 11 kuda avale appude prabhas anna house ki velli poyaru mental rebels Akkada full police lu unnaru 🤣🤣 #HappyBirthdayPRABHAS #Prabhas https://t.co/M4wMkXvmfO— konaseema🦖rebel (@konaseemarebel) October 22, 2026
மிகப்பெரும் பட்ஜெட்டில் உருவாகியுள்ள இப்படம் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாகும் நிலையில், ராமாயணா படத்தின் 2ஆம் பாகமும் நவம்பர் முதல் வாரத்தில் வெளியாகிறது. இரண்டு பெரிய நடிகர்கள் பிரபாஸ் மற்றும் யாஷ் அகியோரின் படங்கள் ஒரே வாரத்தில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால் ரசிகர்கள் மத்தியில் இப்போதே எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது