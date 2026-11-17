விஜய் ஆண்டனி காலணி அணியாமல் இருப்பது ஏன்? மனைவி பாத்திமா உருக்கமான விளக்கம்
விஜய் ஆண்டனி, விலை உயர்ந்த வாட்ச் வைத்திருந்தாலும், மகள் கடைசியாக அணிந்த வாட்ச்சை மட்டுமே தற்போது வரை பயன்படுத்தி வருவதாக அவரது மனைவி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 17, 2026 at 2:41 PM IST
சென்னை: விஜய் ஆண்டனி காலணி அணியாமல் உள்ள காரணம் குறித்து அவரது மனைவி பாத்திமா விஜய் ஆண்டனி உருக்கமான விளக்கத்தை அளித்துள்ளார்.
மு.மாறன் இயக்கத்தில், விஜய் ஆண்டனி, ப்ரீத்தி அஸ்ராணி, பகவதி பெருமாள், வெற்றி முத்துக்குமார் உள்ளிட்ட பலர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ’அப்பா குட்டி’ திரைப்படம் வரும் நவம்பர் 20 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இந்நிலையில் அப்பா குட்டி படத்தின் விளம்பர நிகழ்ச்சி சென்னையில் நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய பாத்திமா விஜய் ஆண்டனி, “நான் புத்திர சோகத்தில் இருந்து மீண்டு, இப்போது ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு மேடையில் பேசுகிறேன். விஜய் ஆண்டனி ஏன் காலணி அணிய மாட்டார் என்பது குறித்து நான் இங்கே விளக்கம் அளிக்கிறேன். எங்களது மூத்த மகள் மீரா இறப்பதற்கு முன்பு, கல்லூரி செல்வதற்காக 50-க்கும் மேற்பட்ட ஷூக்கள் வாங்கி வைத்திருந்தோம். அதை அணியாமலே அவர் இறந்துவிட்டதால்,
அவை வீட்டிலேயே இருக்கின்றன. அதனால் நான் இனிமேல் காலணி போட மாட்டேன் என்று விஜய் ஆண்டனி முடிவெடுத்தார்.
அதே போல், விலை உயர்ந்த வாட்ச் வைத்திருந்தாலும், மகள் கடைசியாக அணிந்த வாட்ச்சை மட்டுமே தற்போது வரை விஜய் ஆண்டனி பயன்படுத்தி வருகிறார். இந்த வாட்ச் மீராவுடைய வாட்ச். இதுவே எனக்கு அனைத்தையும் காட்டிவிடும் என என்னிடம் விஜய் ஆண்டனி கூறினார்.
மீரா அறையை நாங்கள் இன்னும் அப்படியே வைத்துள்ளோம், விரைவில் அதனை எங்களுடைய அறையாக நாங்கள் மாற்றப் போகிறோம்” என உருக்கமாக பேசினார்.
தொடர்ந்து பேசிய இயக்குநர் தங்கர்பச்சான், “திரைப்படக் கலை நம் ஊருக்கு வந்து 110 ஆண்டுகளை தாண்டிவிட்டது. முதலில் விஜய் ஆண்டனிக்கு தமிழில் பெயர் வைத்ததற்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் வெளியாகும் தமிழ் திரைப்படங்களில், 10 படங்களில், இரண்டு படங்களின் பெயர் கூட தமிழில் இல்லை. இதைப் பற்றி எந்த ஊடகங்களுக்கும், கலைஞர்களுக்கும் எந்த கவலையும் இல்லை என்று நினைக்கிறேன். இது மிகவும் வருத்தத்துக்குரியது.
கருணாநிதி ஆட்சி காலத்தில், சமஸ்கிருதத்தில் பெயர் வந்த போது, அதனை கட்டுப்படுத்த வரிச் சலுகை அறிவித்து, தமிழில் பெயர் வைக்கும் திட்டத்தை கொண்டு வந்தார். இதனை தற்போது உள்ள அரசு கண்டுகொள்கிறதா, இல்லையா என தெரியவில்லை. இதனை அடுத்து வரும் சமூகம் எப்படி எடுத்துக் கொள்ள போகிறது என தெரியவில்லை” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய நடிகர் விஜய் ஆண்டனி, “மாறன் ஒருவருக்காக இந்த திரைப்படம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். கடந்த 10 முதல் 15 ஆண்டுகளாக உங்களில் ஒருவராக செய்தியாளராக இருந்து, திரைப்படம் எடுத்துள்ளார். திரைப்படம் இன்னொரு மனிதராக அவரை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று வேண்டுகிறேன். ப்ரீத்தி அஸ்ரானி இந்த கதாபாத்திரத்தை கையாள்வது மிகவும் சிரமம். திருமணமான ஒரு நபரை காதலிப்பது மிகவும் கடினம்.
ஐந்தாண்டுகளுக்கு பிறகு என் மனைவி மேடையில் பேசுவது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. நீ தொடர்ந்து மேடைகளில் பேச வேண்டும், பல விஷயங்கள் நடந்திருந்தாலும் லாரா வந்து பேசியது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. இந்த படத்தை குடும்பமாக அனைவரும் சேர்ந்து ரசிக்க வேண்டும். இந்தப் படத்தை பார்த்து அனைவரும் தங்களது தந்தையை அழைத்து பேசுவீர்கள். இந்த படத்தில் தந்தை குறித்து இடம்பெற்றுள்ள பாடல், ’நூறு சாமிகள்’ பாடல் போல் வெற்றி பெறும்” என கூறினார்.