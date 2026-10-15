’ஜெயிலர் 2’ முதல் பாகத்தை விட 100 மடங்கு மாஸ் திரைப்படம் - படம் பார்த்த ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்
ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தை பொருத்தமட்டில் சூப்பர் ஸ்டாரின் கமர்ஷியல் படத்தை நெல்சன் இயக்கியுள்ளார் என ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்தனர்.
Published : October 15, 2026 at 2:46 PM IST
சென்னை: ’ஜெயிலர் 2’ முதல் பாகத்தைவிட 100 மடங்கு சிறப்பாக உள்ளது என படம் பார்த்த ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் உருவாகியுள்ள அவரது 172வது படம் 'ஜெயிலர் 2'. இன்று உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தி ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகி உள்ளது.
ரம்யா கிருஷ்ணன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, வித்யா பாலன், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் இந்த படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்துள்ளார்.
இதனை முன்னிட்டு சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள ரோகிணி திரையரங்கில் ரஜினிகாந்த் ரசிகர்கள் உற்சாகமாக கொண்டாடினர்.
முதல் நாள் முதல் காட்சியைக் காண வந்த ரசிகர்கள் தங்களது மகிழ்ச்சியையும், படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பையும் வெளிப்படுத்தினர். தொடர்ந்து படம் பார்த்த பின்னர் நடிகர் ரஜினிகாந்தின் நடிப்பு சிறப்பாக அமைந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் அதிரடி காட்சிகள் மற்றும் அனிருத்தின் இசை ஆகியவை படத்தின் முக்கிய அம்சங்களாக இருப்பதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
முதல் பாகமான 'ஜெயிலர்' திரைப்படம் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது. தொடர்ந்து, இன்று வெளியாகியுள்ள இரண்டாம் பாகம் அதனை காட்டிலும் 100 மடங்கு சிறப்பாக இருப்பதாக மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி உள்ளனர்.
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ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தைப் பார்த்துவிட்டு வெளியே வந்த ரசிகர்கள் நமது செய்தியாளரிடம் பேசுகையில், “முதல் பாகத்தை விட இரண்டாம் பாகம் 100 மடங்கு சிறப்பாக உள்ளது. அனைவரும் கொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரத்தில் சிறப்பாக நடித்துள்ளனர். ஜெயிலர் முதல் பாகம் நெல்சன் உடைய இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்திருப்பார். ஆனால், 'ஜெயிலர் 2' திரைப்படத்தை பொருத்தமட்டில் சூப்பர் ஸ்டாரின் கமர்ஷியல் படத்தை நெல்சன் இயக்கியுள்ளார்.
படத்தில் ஹிருத்திக் ரோஷன் நடித்துள்ளது கூடுதல் சிறப்பாக அமைந்ததுள்ளது. அனிருத்தின் இசை படத்திற்கு மேலும் வலு சேர்க்கிறது. இப்படத்தை குடும்பமாக வந்து திரையரங்கில் பார்க்கலாம். மேலும் வெகுநாட்களுக்கு பிறகு சூப்பர் ஸ்டாரின் நகைச்சுவை காட்சிகள் சிறப்பாக அமைந்துள்ளன. ஜெயிலர் 3 பாகத்திற்காக ரசிகர்கள் நாங்கள் எல்லோரும் ஆவலாக காத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்” என்றார்.