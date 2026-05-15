ETV Bharat / entertainment

சூர்யா, ஆர்.ஜே.பாலாஜி கூட்டணி சூப்பர்; ரசிகர்கள் கொண்டாட்டம்

படத்தில் சூர்யா-விற்கு ஜோடியாக நடிகை த்ரிஷா இல்லாத பட்சத்திலும் இருவரும் வருகின்ற காட்சி சுவாரசியமாக உள்ளது.

திரையரங்கு முன் ஒட்டப்பட்டுள்ள கருப்பு திரைப்பட பேனர்
திரையரங்கு முன் ஒட்டப்பட்டுள்ள கருப்பு திரைப்பட பேனர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 15, 2026 at 4:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சூர்யா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள கருப்பு திரைப்படத்தைப் பார்த்த ரசிகர்கள் அப்படத்தை கொண்டாட தொடங்கியுள்ளனர்.

சூர்யா நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘கருப்பு’ திரைப்படத்தை ஆர்.ஜே. பாலாஜி இயக்கியுள்ளார். இந்த படத்தில் த்ரிஷா, இந்திரன்ஸ், சுவாசிகா, ஜார்ஜ் மரியான், யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். மேலும், இந்த படத்தை ட்ரீம் வாரியர் பிக்சர்ஸ் (Dream Warrior Pictures) நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. படத்துக்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ளார்.

‎‎‎இந்த படம் நாடு முழுவதும் நேற்று (மே 14) வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், குறிப்பிட்ட சில காரணங்களால் திட்டமிட்டபடி படம் வெளியாகவில்லை. குறிப்பாக, தமிழகத்தில் இந்த படம் வெளியாமல் போனது சூர்யா ரசிகர்களை கலக்கத்தில் ஆழ்த்தியது. ஆகையால், எப்பொழுதும் கலகலப்பாக இருக்கக் கூடிய படத்தின் இயக்குநர் ஆர்.ஜே. பாலாஜி, கண்ணீருடன் ரசிகர்களுக்கு வருத்தம் தெரிவித்து நேற்று வீடியோ வெளியிட்டார்.

தமிழகத்தில் கருப்பு திரைப்படம் நேற்று வெளியாக நிலையில், வட இந்தியாவின் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் மட்டும் வெளியானது. இதனை அங்குள்ள சினிமா ரசிகர்கள் சிலர் தங்களின் செல்போனில் படம் பிடித்து சோஷியல் மீடியாக்களில் பதிவேற்றம் செய்தனர். இது படக்குழுவிற்கு மேலும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. ஆகையால், இந்த படம் இன்றைக்கும் திரையரங்குகளில் வெளி வருமா? வராதா? என்கிற கேள்வியும், அச்சமும் சூர்யா ரசிகர்களை சூழ்ந்தது.

இந்த நிலையிலேயே ஒரு வழியாக இன்று காலை கருப்பு திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியானது. படத்தின் துவக்கத்திலேயே தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்-க்கு நன்றி தெரிவித்து வாசகம் போடப்பட்டிருந்தது.

இதைத் தொடர்ந்து, திரையரங்குகளில் படத்தைப் பார்த்துவிட்டு வெளியே வந்த ‎‎‎ரசிகர்கள் கூறியதாவது, "‎ஆர்.ஜே. பாலாஜி மற்றும் சூர்யா இருவரது கூட்டணியில் திரைப்படம் சிறப்பாக உருவாகி உள்ளது. படத்தில் சூர்யா-விற்கு ஜோடியாக நடிகை த்ரிஷா இல்லாத பட்சத்திலும் இருவரும் வருகின்ற காட்சி சுவாரசியமாக உள்ளது. குறிப்பாக சூர்யா-வின் பழைய திரைப்பட காட்சிகளை மறுவடிவம் செய்து ஆங்காங்கே உட்புகுத்தியிருப்பது ரசிக்கும் படி அமைந்துள்ளது.

இதையும் படிங்க: அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கும் - சென்னை வானிலை மையம்

நடிகர் சூர்யாவின் திரைப்படம் என்றாலே பிரச்சினைகள் வரும், அதிலிருந்து மீண்டு வருவது தான் அவருடைய பாணி. அதனை இந்த படமும் மீண்டும் ஒருமுறை மெய்ப்பித்திருக்கிறது. துள்ளலான இசையை கொடுத்து மிரட்டி இருக்கிறார் இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர். எந்தவிதமான எதிர்பார்ப்பும் இன்றி திரைப்படத்தை பார்க்க வருபவர்களுக்கு இப்படம் நிச்சயம் பிடிக்கும்.

டிரெய்லரில் காட்டி இருப்பது போல திரைப்படம் முழுக்க நீதிமன்றத்தில் படமாக்கப்படவில்லை. அனைத்து தரப்பினரும் ரசிக்கும்படி, ஒவ்வொரு காட்சியும் அமைந்துள்ளது. வில்லனாக புது பரிணாமத்தில் ஆர்.ஜே. பாலாஜி, தன்னுடை முதிர்ச்சியான நடிப்பை வெளிப்படுத்தி உள்ளார். படத்தில் நிறைய சென்டிமென்ட் காட்சிகள் இருக்கிறது. அதேபோல இறை நம்பிக்கையை உணர்த்தும் விதத்திலும் காட்சிகள் அற்புதமாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது" என்றனர்.

TAGGED:

சூர்யா கருப்பு ரசிகர்கள் விமர்சனம்
SURYA KARUPPU
KARUPPU FANS OPINION
KARUPPU MOVIE SPECIAL SHOW
SURYA NEW MOVIE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.