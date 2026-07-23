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'ஜனநாயகன் டி சர்ட்', 'விசில்' வழங்கிய ரசிகர்கள்: கும்பகோணத்தில் களைகட்டிய முதவ்வர் விஜய் பட ரிலீஸ்

திரைப்பட பதாகைகளுக்கு மாலை அணிவித்தும், பாலாபிஷேகம் செய்தும் அவர்கள் கொண்டாடினர்.

ஜனநாயகன் படம் காண திரையரங்கம் வந்த தமிழக வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் வினோத்
ஜனநாயகன் படம் காண திரையரங்கம் வந்த தமிழக வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் வினோத் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 9:02 PM IST

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தஞ்சாவூர்: ஜனநாயகன் பட வெளியீட்டை முன்னிட்டு, இந்த படத்தின் டி சர்ட், விசில் ஆகியவற்றை வழங்கி முதலமைச்சர் விஜய்யின் ரசிகர்கள் கோலாகலமாகக் கொண்டாடினர்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் கடைசி படம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ள 'ஜனநாயகன்' திரைப்படம் நீண்ட எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தி யில் இன்று (ஜூலை 23) திரையரங்குகளில் வெளியானது. நாடு முழுவதும் 3 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான திரையரங்குகளில் இந்த படம் வெளியாகி இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

அந்த வகையில், தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணம் மாநகரில் உள்ள கார்த்திக் சினிமாஸ் திரையரங்கிலும் முதலமைச்சர் விஜய்-யின் ஜனநாயகன் படம் இன்று திரையிடப்பட்டது. இப்படத்தைக் கொண்டாடும் விதமாக ரசிகர்கள் மற்றும் தவெக கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் திரையரங்கம் முழுக்க ஜனநாயகன் திரைப்பட பதாகையுடன் சேர்த்து, முதலமைச்சர் விஜய் நடிகராக இருந்தபோது நடித்த முன்னணி படங்கள் சிலவற்றின் பதாகைகளையும் வைத்திருந்தனர்.

மேலும், அந்த பதாகைகளுக்கு மாலை அணிவித்தும், பாலாபிஷேகம் செய்தும் அவர்கள் கொண்டாடினர். தொடர்ந்து, 69 கிலோ கேக்கை வெட்டிய ரசிகர்கள், சுமார் ஆயிரம் பேருக்கு விஜய் உருவம் பொறித்த 'ஜனநாயகன் டி சர்ட்' மற்றும் தவெக கட்சியின் சின்னமான 'விசில்' ஆகியவற்றை வழங்கி மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

இந்த நிகழ்வில், தமிழக வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் வினோத் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார். அத்துடன், ரசிகர்களுடன் ரசிகராக அமர்ந்து அவர் ஜனநாயகன் திரைப்படத்தை கண்டு ரசித்தார்.

ஜனநாயன் படத்தைக் கண்டு ரசித்த தமிழக வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் வினோத்
ஜனநாயன் படத்தைக் கண்டு ரசித்த தமிழக வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் வினோத் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முதலமைச்சர் விஜய்யின் நிறைவு படமாக அறிவிக்கப்பட்டு, அரசியல் அதிரடி படமாக, 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்ட இந்த திரைப்படம், சான்றிதழ் உள்ளிட்ட பிரச்சகளால் அது வெளியாவதில் காலதாமதம் ஏற்பட்டு வந்தது.

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இந்த சூழலிலேயே ஜனநாயகன் படத்துக்கு அண்மையில் 'ஏ' தர சான்றிதழ் படத்திற்குக் கிடைத்தது. இதை அடுத்தே இன்று உலகம் முழுவதும் அப்படம் வெளியாகி உள்ளது. ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில், கேவிஎன் புரடக்சன் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் பூஜா ஹெக்டே, பாபி தியோல், மமிதா பைஜூ, பிரகாஷ் ராஜ், கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், பிரியாமணி மற்றும் நரேன் என பலர் இப்படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

குறிப்பாக, அனிருத் ரவிச்சந்திரன் இசை இப்படத்துக்கு கூடுதல் வலுசேர்க்கும் வகையில் அமந்துள்ளது. இந்த படம் பாக்ஸ்-ஆபிசில் மாபெரும் வெற்றி காணும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாகவே முதலமைச்சர் விஜய்யின் ரசிகர்கள் அப்படத்தை கோலாகலமாக கொண்டாட தொடங்கி உள்ளனர்.

TAGGED:

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ஜனநாயகன் பட கொண்டாட்டம்
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