விஜய் தேவரகொண்டா வசனத்தை பேசி காட்டிய ராஷ்மிகா - வீடியோ வைரல்
இயக்குநர் ராகுல் சங்க்ரித்யன் இயக்கத்தில் விஜய் தேவரகொண்டா, ராஷ்மிகா மந்தனா இருவரும் இணைந்து நடித்துள்ள ‘ரணபலி’ திரைப்படம் வரும் அக்டோபர் 16 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது
By ANI
Published : October 5, 2026 at 1:38 PM IST
ஹைதராபாத்: நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா 'ரணபலி' திரைப்படத்தில் விஜய் தேவரகொண்டா பேசிய வசனத்தை பேசி நடித்து காட்டிய வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
’கீதா கோவிந்தம்’, ’டியர் கொம்ரேட்’ ஆகிய படங்களுக்கு பிறகு விஜய் தேவரகொண்டா, ராஷ்மிகா மந்தனா இருவரும் இணைந்து நடிக்கும் திரைப்படம் ‘ரணபலி’ இந்த திரைப்படத்தை இயக்குநர் ராகுல் சங்க்ரித்யன் இயக்கியுள்ளார். முன்னதாக நானி, சாய் பல்லவி ஆகியோரது நடிப்பில் இவர் இயக்கிய வரலாற்று பின்னணி கொண்ட திரைப்படமான ’ஷியாம் சிங் ராய்’ நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.
‘ரணபலி’ திரைப்படம் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்காலத்தில் ஆந்திராவின் ராயலசீமா பகுதி மக்கள் எதிர்கொண்ட கொடுமைகளை மையமாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திரைப்படத்தில் கணவன், மனைவியாக விஜய் தேவரகொண்டா, ராஷ்மிகா மந்தனா இருவரும் நடித்துள்ளனர். மேலும் ஹாலிவுட் மெகாஹிட் திரைப்படம் THE MUMMY பட வில்லனான அர்னால்ட் வோஸ்லூ வில்லனாக நடித்துள்ளார்.
இந்த திரைப்படம் தசரா பண்டிகையை முன்னிட்டு இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் என ஐந்து மொழிகளில் வரும் அக்டோபர் 16 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இந்நிலையில், படக்குழுவினர் தீவிர ப்ரமோஷனில் இறங்கியுள்ளனர்.
இந்நிலையில் ரணபலி ப்ரமோஷனில் ராஷ்மிகா மந்தனா, ரணபலி படத்தில் விஜய் தேவரகொண்டா பேசிய வசனத்தை விளையாட்டாக பேசி காட்டுகிறார். அந்த வீடியோவில், விஜய் தேவரகொண்டா போல் நடந்து வரும் ராஷ்மிகா அவரிடம் சென்று, ‘சிங்கனமல போப்பிலி ரணபலி’ என்ற தெலுங்கு வசனத்தை பேசுகிறார்.
இந்த வீடியோவை விஜய் தேவரகொண்டா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டு, ரசிகர்கள் ராஷ்மிகாவை க்யூட் சேவேஜ் என அழைக்கின்றனர். அவர் எனது அன்றாட பொழுதுபோக்கு. அவர் தான் நான் சீரியஸாக இருப்பதில் இருந்து விடுவிக்கிறார்” என கூறியுள்ளார்.
இந்த வீடியோ அழகாக உள்ளதாக ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர். விஜய் தேவரகொண்டா, ராஷ்மிகா ஆகிய இருவரும் காதலித்து வந்த நிலையில், கடந்த பிப்ரவரி மாதம் உதய்பூரில் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.
இது குறித்து ரணபலி படத்தின் ப்ரமோஷனில் பல கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. அப்போது பேசிய ராஷ்மிகா, “விஜய் தேவரகொண்டாவிற்கு பெரிய வெற்றி கொண்டாட்டங்களில் நம்பிக்கை இல்லை. ஆனால் நான் சிறிய வெற்றிகளை கூட கொண்டாட வேண்டும் என நினைப்பேன். இந்த உலகில் எவ்வளவு காலம் இருக்கப் போகிறோம் என தெரியாது. அதனால் ஒவ்வொரு தருணமும், பிறந்தநாளும் முக்கியம்” என்றார்.
பின்னர் பேசிய விஜய் தேவரகொண்டா, “ராஷ்மிகா தான் எனது வாழ்க்கையில் கொண்டாட்டங்களை கொண்டு வந்தார். அதற்கு முன்பு எனது வாழ்க்கை போராட்டமாகவே இருந்தது. ராஷ்மிகா என்னிடம் தொலைபேசியில் ஒரு நாளைக்கு 15 தடவைக்கு மேல் ’ஐ லவ் யூ’ சொல்வார். எனக்கு அந்த பழக்கம் இல்லை. எனக்கு இருக்கும் அன்பை தினமும் வெளிப்படுத்தும் பழக்கம் இல்லை” என கூறியுள்ளார்.
விஜய் தேவரகொண்டா அடுத்ததாக ‘ரௌடி ஜனார்தனா’ என்ற திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். அதேபோல் ராஷ்மிகா மைசா என்ற படத்தில் ஆக்ஷன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார்.