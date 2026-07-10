பிரபல ஒளிப்பதிவாளர் செழியன் உடல்நலக் குறைவால் காலமானார்
ஒளிப்பதிவாளர் செழியன் இயக்கிய ‘டூலெட்’ (Tolet) படத்திற்கு சிறந்த இயக்குநருக்கான தேசிய விருது கிடைத்தது.
ஒளிப்பதிவாளர் செழியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : July 10, 2026 at 7:32 AM IST
சென்னை: பிரபல ஒளிப்பதிவாளரும், இயக்குநருமான இரா. செழியன் உடல்நலக் குறைவால் இன்று காலமானார்.
சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த ஒளிப்பதிவாளர் செழியன் இன்று அதிகாலை 5 மணிக்கு காலமானார். சிவகங்கை மாவட்டத்தை சேர்ந்த செழியன், கல்லூரி, தென்மேற்கு பருவக்காற்று, தாரை தப்பட்டை, பரதேசி உள்ளிட்ட வெற்றிப் படங்களில் ஒளிப்பதிவாளாராக பணியாற்றியதன் மூலம் நன்கு அறியப்பட்டவர். கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு அவர் ஒளிப்பதிவு செய்து இயக்கிய டூலெட் (Tolet) படத்திற்கு சிறந்த இயக்குநருக்கான தேசிய விருது பெற்றார்.