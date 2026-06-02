'புது ராகம் படைப்பதாலே நீயும் இறைவனே' - தமிழ் சினிமாவின் என்றென்றும் இளையராஜா

இசையமைப்பாளர் இளையராஜா தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் 1500-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்து என்றென்றும் ராஜாவாக வலம் வருகிறார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 2, 2026 at 3:54 PM IST

சென்னை: தமிழ் திரையுலகின் இசைஞானி என அழைக்கப்படும் இளையராஜா இன்று தனது 83-வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்.

கடந்த 1965 ஆம் ஆண்டு ஏ.பி.நாகராஜன் இயக்கத்தில் சிவாஜி கணேசன் நடிப்பில் வெளியான 'திருவிளையாடல்' திரைப்படத்தில் ’பாட்டும் நானே, பாவமும் நானே’ என்ற பாடல் இடம் பெற்றிருக்கும். அந்தப் பாடலை டி.எம். சௌந்தரராஜன் பாடியிருப்பார். அதில், சரணத்தில் ’நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலமெல்லாமே, அறிவாய் மனிதா உன் ஆணவம் பெரிதா’ என்ற வரிகள் வரும்.

இந்த திரைப்படத்தின் காட்சிகளில் இறைவனே நேரடியாக வந்து மக்களுக்காக பாடல் பாடுவது போன்று இடம் பெற்றிருக்கும். அந்த வகையில் ஒவ்வொரு இசை ரசிகனுக்கும் கடவுளே நேரில் வந்து பாடல் கொடுத்தால் எப்படி இருக்குமோ, அப்படி ஒரு இசையை கடந்த அரை நூற்றாண்டுகளாக ரசிகர்களுக்கு இளையராஜா அளித்து வருகிறார். இசைஞானி இளையராஜா, தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள பண்ணைபுரத்தில் 1943-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் 2-ஆம் தேதி பிறந்தார். அவரது பெற்றோர் முதலில் அவருக்கு ஞானதேசிகன் என்று பெயரிட்டுள்ளனர்.

இளையராஜாவான ஞானதேசிகன்

துவக்க காலத்தில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கூட்ட மேடைகளில் அவரது சகோதரர் பாவலர் வரதராஜனுடன் இணைந்து பல்வேறு இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி இருக்கிறார். அதனைத் தொடர்ந்து சென்னை வந்து தன்ராஜ் மாஸ்டர், இசையமைப்பாளர் எம் எஸ் விஸ்வநாதன் ஆகியோரிடம் உதவியாளராக பணி புரிந்தார். அப்போது, திரை இசையின் நுணுக்கங்களை கற்ற பிறகு 1976-ம் ஆண்டு இயக்குநர் தேவராஜ் மோகன் இயக்கிய ’அன்னக்கிளி’ திரைப்படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராக திரையுலகில் அடி எடுத்து வைத்தார்.

அவரை திரையுலக்கிற்கு அறிமுகப்படுத்திய பெருமைக்கு சொந்தக்காரர் பஞ்சு அருணாசலம். அன்னக்கிளி திரைப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் இவர். அவர் தான் ராசய்யா என்ற பெயரை இளையராஜா என மாற்றினார்.

இளையராஜாவின் முதல் படமான ‘அன்னக்கிளி’யில் இடம் பெற்ற அனைத்து பாடல்களும் பட்டி தொட்டி எங்கும் ஒலித்தன. தொடர்ச்சியாக பாரதிராஜா, மகேந்திரன், பாலு மகேந்திரா, பாலச்சந்தர் உள்ளிட்ட திரையுலகின் ஜாம்பவான்களுடன் இளையராஜா கோலோச்சிய காலகட்டம் தமிழ் சினிமாவின் வசந்த காலமாக அமைந்தது.

அந்த நேரத்தில் எந்தவொரு தயாரிப்பு நிறுவனமும் இளையராஜாவிடம் முதலில் கால்ஷீட் பெற்று விடுவோம். பிறகு படத்தை ஆரம்பிக்கலாம். அப்போது தான் திரைப்படம் வெற்றி பெறும் என்ற நிலைமை இருந்தது. இளையராஜாவும், கடிகாரத்தோடு போட்டி போட்டுக் கொண்டு உழைத்துக் கொண்டிருந்தார்.

சாப்பிட கூட நேரமில்லாமல் ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக ஏழெட்டு பாடல்கள், அவரது இசையில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டன. தமது அரை நூற்றாண்டு கால திரைப் பயணத்தில் இளையராஜா தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் இதுவரை 1500-க்கும் மேற்பட்ட திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார். அவர் இதுவரை 7,000-க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களுக்கு இசை அமைத்துள்ளார்.

தாங்கள் இசையமைத்த பாடல்கள் ரசிகர்கள் மத்தியில் இவ்வளவு வரவேற்பை பெற்றதற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து இளையராஜாவின் 50 ஆம் ஆண்டு கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சியில் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, "நான் இசையமைத்த பாடல்கள் என் வழியாக ரசிகர்களுக்கு சென்றடைய வேண்டும் என இறைவன் தீர்மானித்ததின் விளைவாக அவை ரசிகர்களுக்கு மிகவும் பிடித்து இருக்கிறது" என பதிலளித்தார்.

இளையராஜா தற்போதைய தலைமுறையினருக்கு ஏற்றவாறு தன்னை புதுப்பித்து கொண்டுள்ளார். அந்த வகையில் தமிழ் சினிமாவில் தற்போது பிரபல இயக்குநர்களாக வலம் வரும் தியாகராஜா குமாரராஜா, கார்த்திக் சுப்புராஜ், மாரி செல்வராஜ் இயக்கும் படங்களுக்கும் அவர் இசையமைத்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

