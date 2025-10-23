இசையமைப்பாளர் சபேஷ் காலமானார்! திரையுலகினர் அஞ்சலி!
உடல்நல குறைவால் காலமான சபேஷ் உடலுக்கு உறவினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் திரையுலகினர் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
Published : October 23, 2025 at 3:30 PM IST
சென்னை: தமிழ் திரையுலகின் முக்கிய இசையமைப்பாளர்களில் ஒருவரும், பிரபல இசையமைப்பாளர் தேவாவின் சகோதருமான சபேஷ் உடல் நலக் குறைவால் இன்று காலமானார். அவருக்கு வயது 68.
இசையமைப்பாளர் 'தேனிசைத் தென்றல்' தேவாவின் இளைய சகோதரரும், இசையமைப்பாளரும், திரைப்பட இசைக் கலைஞர்கள் சங்கத்தின் தலைவருமான எம்.சி. சபேசன் உடல் நலக்குறைவு காரணமாக சென்னையில் இன்று பிற்பகல் 12.15 மணி அளவில் காலமானார்.
ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அவர் தனது அண்ணன் தேவா உடன் இணைந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பணியாற்றி இருக்கிறார். இசையமைப்பாளராக தேவா உயர்ந்த போது அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து வந்தார். அப்போது தேவா பெயர் போடும் போது, இசை உதவி என சபேஷ் மற்றும் மற்றொரு சகோதரர் முரளியின் பெயரும் இடம்பெறும்.
மேலும், தனது சகோதரர் முரளியுடன் இணைந்து, இம்சை அரசன் 23 ஆம் புலிகேசி, தவமாய் தவமிருந்து, பட்டாளம், மிளகா, மரியாதை உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார். அதே நேரத்தில், கானா பாடகராகவும் தமிழ் திரையுலகில் தடம் பதித்தவர் சபேஷ். அதனைத் தொடர்ந்து, 1998 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த "காதலே நிம்மதி" திரைப்படத்தில் கந்தன் இருக்கும் இடம் கந்தக் கோட்டம், 1999 ஆம் ஆண்டு வெளி வந்த பிரபுதேவாவின் நினைவிருக்கும் வரை திரைப்படத்தின் காத்தடிக்குது காத்தடிக்குது போன்ற பிரபலமான பாடல்களை பாடியவர் சபேஷ் ஆவார். சபேஷ் பாடிய கானா பாடல்கள் அந்த காலத்தில் ரசிகர்களால் மிகவும் விரும்பிக் கேட்கப்பட்டது.
சபேஷின் மனைவி தாரா ஏற்கனவே காலமாகிவிட்டார். மறைந்த இசையமைப்பாளர் சபேஷுக்கு கீதா மற்றும் அர்ச்சனா எனும் 2 மகள்களும் கார்த்திக் என்ற மகனும் உள்ளனர்.
இந்நிலையில் உடல்நல குறைவால் காலமான சபேஷின் உடல் சென்னை சாலிகிராமத்தில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. சபேஷின் உடலுக்கு உறவினர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் திரையுலக பிரமுகர்கள் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். இறுதி சடங்கு நாளை மாலை 3 மணிக்கு சவுத்ரி நகர், வளசரவாக்கம் அருகே இருக்கக் கூடிய பிருந்தாவனம் நகர் இடுகாட்டில் நடைபெறும் என அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.