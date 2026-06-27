இந்திய சினிமாவின் 'திரைக்கதை மன்னன்' பாக்யராஜ் காலமானார்
குருநாதர் பாரதிராஜா உயிரிழந்த 17-வது நாளில் பாக்யராஜும் காலமானது திரையுலகில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : June 27, 2026 at 10:07 AM IST
சென்னை: பிரபல இயக்குநரும், நடிகருமான பாக்யராஜ் இன்று திடீரென மாரடைப்பால் காலமானார். அவருக்கு வயது 73.
இன்று காலை அவருக்கு திடீர் மாரடைப்பு ஏற்பட்டது. இதனையடுத்து அவர் உடனடியாக சென்னையின் பிரபல தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
பாக்யராஜுன் முழுப் பெயர் கிருஷ்ணசுவாமி பாக்யராஜ். இவர் ஜனவரி 7, 1953 அன்று ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிப்பாளையம் அருகே உள்ள வெள்ளாங்கோவிலில் பிறந்தார்.
இவரது மனைவி நடிகை பூர்ணிமா ஜெயராம். மகன் சாந்தனு பாக்யராஜ். மகள் சரண்யா பாக்யராஜ். இவர்கள் இருவரும் சில திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளனர்.
சினிமா கனவுடன் சென்னைக்கு வந்து, இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜாவிடம் உதவி இயக்குநராகவும், கதை - வசன கர்த்தாவாகவும் தனது திரைப்பயணத்தைத் தொடங்கியவர் பாக்யராஜ்.
பாரதிராஜாவின் இயக்கத்தில் உருவான '16 வயதினிலே' (1977) மற்றும் 'கிழக்கே போகும் ரயில்' (1978) ஆகிய படங்களில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றினார். '16 வயதினிலே' திரைப்படத்தில் ஒரு சிறிய காட்சியில் (கழுதையை ஓட்டிச் செல்லும் கதாபாத்திரத்தில்) முதன்முறையாக திரையில் தோன்றினார்.
1979 ஆம் ஆண்டு வெளியான 'சுவர் இல்லாத சித்திரங்கள்' திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராகவும் நடிகராகவும் அறிமுகமானார். 1980-களில் இந்திய சினிமாவே வியந்து பார்க்கும் அளவிற்குத் தொடர்ந்து பல வெற்றி திரைப்படங்களை இயக்கி, அவரே கதையின் நாயகனாகவும் நடித்தார்.
இந்திய திரையுலகில் கதை, திரைக்கதை, வசனம் எழுதி, திரைப்படத்தை இயக்கி, அவரே இசையமைத்து, கதாநாயகனாகவும் நடித்துப் படங்களை வென்று காட்டிய மிகச் சில ஆளுமைகளில் இவரும் ஒருவர்.
பாக்யராஜ் எழுதிய பல கதைகள் இந்தி மற்றும் தெலுங்கில் ரீமேக் செய்யப்பட்டன. குறிப்பாக, அமிதாப் பச்சன் நடிப்பில் இந்தியில் வெளியான மெகா ஹிட் திரைப்படமான 'ஆக்ரி ராஸ்தா' என்பது பாக்யராஜின் 'அந்த 7 நாட்கள்' படத்தின் கதையாகும். 'பாக்யா' என்ற புகழ் பெற்ற தமிழ் வார இதழின் ஆசிரியராகப் பணியாற்றி, பல நாவல்களையும் எழுதியுள்ளார்.
இந்திய அளவில் திரைக்கதைக்கு பெயர் பெற்ற பாக்யராஜ், நடிகராக பல படங்களில் நடித்து பாராட்டை பெற்றுள்ளார். அண்மையில் ஜூன் 10-ஆம் தேதி குருநாதர் பாரதிராஜா காலமான சோகம் மறைவதற்குள், அடுத்த 17 நாட்களில் சீடர் பாக்யராஜும் மறைந்தது திரையுலகில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.