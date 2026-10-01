"என் இனிய பொன் நிலாவே" பாடல் வழக்கு- இளையராஜாவின் மனுவை தள்ளுபடி செய்தது உச்சநீதிமன்றம்
"இந்தப் பாடலின் மெட்டுக்கு மட்டுமே இளையராஜா உரிமை கோர முடியும்; பாடலின் வரிகள் மற்றும் அதன் ஒலிப்பதிவு ஆகியவற்றில் அவருக்கு எந்தவித பதிப்புரிமையும் இல்லை" என்று டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது.
Published : October 1, 2026 at 11:03 PM IST
புதுடெல்லி: "என் இனிய பொன் நிலாவே" பாடலின் வரிகள் மற்றும் ஒலிப்பதிவு மீதான பதிப்புரிமை தொடர்பாக இசையமைப்பாளர் இளையராஜா தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து விட்டது.
இயக்குநர் பாலு மகேந்திரா இயக்கத்தில், இளையராஜா இசையமைப்பில் 1980-ஆம் ஆண்டு வெளியாகி வெற்றி பெற்ற திரைப்படம் 'மூடுபனி'. இந்தப் படத்தில் இடம்பெற்ற "என் இனிய பொன் நிலாவே" என்ற பாடலை, அண்மையில் ஒரு திரைப்படத் தயாரிப்பு நிறுவனம் புதிய வடிவில் பயன்படுத்தியது. ஆனால், அதற்கு சரிகம இசை நிறுவனம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தபோது, அதற்கு இளையராஜாவிடம் உரிய உரிமம் பெற்றதாக அந்த படத் தயாரிப்பு நிறுவனத்தினர் தெரிவித்தனர்.
ஆனால், 'மூடுபனி' படத்தின் அசல் தயாரிப்பாளரிடமிருந்து அந்தப் பாடலின் ஒட்டுமொத்த பதிப்புரிமையையும் தாங்கள் முறைப்படி வாங்கியுள்ளதாகச் சரிகம நிறுவனம் வாதிட்டது.
இதுதொடர்பாக, 'சரிகம' இசை நிறுவனம் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த டெல்லி உயர் நீதிமன்றம், "இந்தப் பாடலின் மெட்டுக்கு மட்டுமே இளையராஜா உரிமை கோர முடியும்; பாடலின் வரிகள் மற்றும் அதன் ஒலிப்பதிவு ஆகியவற்றில் அவருக்கு எந்தவித பதிப்புரிமையும் இல்லை" என்று அதிரடி தீர்ப்பளித்தது.
டெல்லி உயர் நீதிமன்ற தனி நீதிபதி வழங்கிய இந்தத் தீர்ப்பை, அதன் இரு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வும் கடந்த மே 21ஆம் தேதி உறுதி செய்தது. இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து, இளையராஜா டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மறுஆய்வு மனு தாக்கல் செய்தார். அந்த மனுவை டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் கடந்த மே 26ஆம் தேதி தள்ளுபடி செய்தது.
டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, இசையமைப்பாளர் இளையராஜா தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. இந்த மனுவை நீதிபதிகள் ஜே.பி.பர்திவாலா, கே.வினோத் சந்திரன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, இன்று விசாரித்தது.
அப்போது, டெல்லி உயர் நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பில் தலையிட இயலாது எனக் கூறி, இளையராஜாவின் மேல்முறையீட்டு மனுவை நிராகரித்துவிட்டது.