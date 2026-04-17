துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் ஸ்டைலிஷ் ஆக்ஷன் படம் - ’ஐ ஆம் கேம்’ படப்பிடிப்பு நிறைவு
’ஐ ஆம் கேம்’ திரைப்படத்தில் துல்கர் சல்மான், மிஷ்கின், கயாடு லோஹர், ஆண்டனி வர்கீஸ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்
Published : April 17, 2026 at 12:37 PM IST
சென்னை: துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் மிகப் பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாகியுள்ள ’ஐ ஆம் கேம்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு பெற்றுள்ளது.
நஹாஸ் ஹிதாயத் இயக்கத்தில் துல்கர் சல்மான், மிஷ்கின், கயாடு லோஹர், ஆண்டனி வர்கீஸ் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ’ஐ ஆம் கேம்’ (IM GAME). இந்தப் படத்தை துல்கர் சல்மானின் ’Wayfarer Films’ நிறுவனம் மற்றும் ஜோம் வர்கீஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ளனர்.
ஷஹாபாஸ் ரஷீத் மற்றும் ஆதர்ஷ் சுகுமாரன் இணைந்து ’ஐ ஆம் கேம்’ படத்திற்கு கதை எழுதிய நிலையில், மலையாள சினிமாவில் மாபெரும் பட்ஜெட்டில் படங்களில் ஒன்றாக உருவாகி வருகிறது. இந்த திரைப்படத்திற்கு ஜேக்ஸ் பிஜாய் இசையமைக்க, அன்பறிவு சண்டைக் காட்சிகளை வடிவமைத்துள்ளனர்.
And it’s a filming Wrap on #ImGame. A grand total of 156 days of hard work and effort. It has been the most demanding yet fulfilling experience. And what a team we are! Across every department everyone’s given their best and we’ve grown into a large family with one unified goal… pic.twitter.com/7ikM86p8e4— Dulquer Salmaan (@dulQuer) April 16, 2026
இத் திரைப்படத்தின் கதாநாயகன் துல்கர் சல்மான் போஸ்டர்கள் ஏற்கனவே வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றன. இதனிடையே ’ஐ ஆம் கேம்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நேற்று வெற்றிகரமாக முடிந்துள்ளது. இந்த படம் 156 நாட்களில் தென்னிந்தியாவில் மொத்தம் 100-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் படமாக்கப்பட்டுள்ளது.
’ஐ ஆம் கேம்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு பெற்றுள்ளதை அறிவிக்கும் நோக்கத்தில் படக்குழு வீடியோ ஒன்று வெளியிட்டுள்ளது. மேலும் இது குறித்து துல்கர் சல்மான் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் படப்பிடிப்பு தளத்தில் எடுத்த வீடியோவுடன் பதிவிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், “மொத்தம் 156 நாட்கள் கடின உழைப்பு இன்று நிறைவு பெற்றுள்ளது. இது மனதிற்கு நிறைவான அனுபவம், இந்த படத்தில் பணியாற்றிய ஒவ்வொரு துறையினரும் தங்களது சிறப்பான பங்களிப்பை வழங்கினர்.
நாங்கள் ஒரு குடும்பமாக கடந்த 11 மாதங்கள் உழைத்துள்ளோம். இந்த படத்தை வரும் ஓணம் பண்டிகைக்கு வெளியிட காத்திருக்கிறோம்” என கூறியுள்ளார்.
’ஐ ஆம் கேம்’ திரைப்படம் தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, இந்தி மற்றும் கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் வரும் ஓணம் பண்டிகைக்கு வெளியாகிறது.
H O M E C O M I N G 💫@NAHASKh1 @VarghesePepe @am_kathir @iamSandy_Off @DirectorMysskin @samyukthav @anbariv @jakes_bejoy @ImGameMovie @DQsWayfarerFilm #DulquerSalmaan #NahasHidayath #AntonyVarghese #ImGameFirstLook #dQ40 #IamGame #WayfarerFilms pic.twitter.com/wdqy0bb2CQ— Dulquer Salmaan (@dulQuer) November 28, 2025
|இதையும் படிங்க: ‘ஜெயிலர் 2’ படப்பிடிப்பு தளத்திலிருந்து கசிந்த காணொளி காட்சி - தயாரிப்பு நிறுவனம் எச்சரிக்கை
மலையாள சினிமாவில் பிரபல நடிகரான துல்கர் சல்மான் வித்தியாசமான கதைகளில் நடித்து ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்துள்ளார். கடைசியாக நடித்த காந்தா, லக்கி பாஸ்கர் ஆகிய திரைப்படங்களில் துல்கர் சல்மான் நடிப்பு பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது. இவர் ’ஆர்டிஎக்ஸ்’ (RDX) என்ற மெகா ஹிட் படம் கொடுத்த இயக்குநர் நஹாஸ் ஹிதாயத் படத்தில் நடித்துள்ளது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.