’ஐ எம் கேம்’ திரைப்படம் ஆன்லைன் விமர்சனம்: துல்கர் சல்மான் அசத்தல் நடிப்பு, பிரமாண்ட மேக்கிங்
’RDX’ திரைப்படம் மூலம் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி கொடுத்த நஹாஸ் ஹிடாயத் இயக்கத்தில் துல்கர் சல்மான், கயாடு லோஹர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த திரைப்படம் ’ஐ எம் கேம்’ திரைப்படம் இன்று வெளியகியுள்ளது
Published : September 3, 2026 at 3:05 PM IST
சென்னை: அசத்தலான நடிப்பு, அசர வைக்கும் ட்விஸ்ட் என துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ’ஐ எம் கேம்’ (Im Game) திரைப்படத்தின் ஆன்லைன் விமர்சனங்கள் வெளியாகியுள்ளன.
டேன் ஜான் எனப்படும் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ள துல்கர் சல்மான், சூதாட்டம் தான் வாழ்க்கை என நம்புகிறார். அதில் அதிகளவில் முதலீடு செய்கிறார். அதன் மூலம் இவரது வாழ்க்கையில் நடக்கும் எதிர்பாராத திருப்பங்கள் காரணமாக பல்வேறு சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன. அதில் இருந்து எவ்வாறு மீண்டு வருகிறார் என்பதே ’ஐ எம் கேம்’ திரைப்படத்தின் மையக்கதை.
’ஐ எம் கேம்’ திரைப்படம் குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் ஆன்லைன் ஊடக நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “கற்பனையான காட்சிகளுடன் முதல் பாதி நன்றாக தொடங்குகிறது. இந்த கற்பனை விஷயங்கள் டிரெய்லரில் இடம் பெறவில்லை. அதன் காரணமாக திரையரங்குகளில் பார்ப்பவர்களுக்கு சர்ப்ரைஸாக இருக்கும்.
#ImGame - Review.!— Mollywood BoxOffice (@MollywoodBo1) September 3, 2026
After a good first half, the film loses its momentum in the second half. DQ is super good, man literally is the show stealer. Jakes also does his part really well. Editing could’ve been better, especially in the action sequences.
But unlike #RDX, Nahas… pic.twitter.com/goK5H4qYRB
முதல் பாதியில் இடைவேளை தான் சிறப்பான காட்சி. இரண்டாம் பாதி சுமாராக உள்ளது. இரண்டாம் பாதியில் கதை மற்ற திரைப்படங்கள் போல வேறு பாதைக்கு செல்கிறது. அதில் பெரியளவில் திருப்பங்கள் இல்லாததால், பெரியளவில் கவரவில்லை. சண்டைக் காட்சிகள் அற்புதமாக படமாக்கப்பட்டுள்ளன. துல்கர் சல்மான் நடிப்பு மற்றும் முதல் பாதியில் உள்ள சர்ப்ரைஸ் ஈர்த்துள்ளது. ஆனால் இரண்டாம் பாதியில் அந்த சர்ப்ரைஸ் இல்லாததால் பெரியளவில் இல்லாததால் தொய்வை ஏற்படுத்துகிறது. மொத்தத்தில் சுமாரான திரைப்படமாக இருந்தது” என கூறப்பட்டுள்ளது.
அதே போல் ஐ அம் கேம் படம் குறித்து மற்றொரு ஊடகம் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “அசத்தலான முதல் பாதிக்கு பிறகு இரண்டாம் பாதியில் தோய்வு ஏற்படுகிறது. துல்கர் சல்மான் படத்தை இயல்பான நடிப்பு மூலம் கவர்கிறார். இசையமைப்பாளர் ஜேக்ஸ் பிஜாய் தனது பணியை சரியாக செய்துள்ளார்.
I’M GAME — A DECENT ONE-TIME WATCH!— Let's X OTT GLOBAL (@LetsXOtt) September 3, 2026
The first half is really engaging, with good making, impressive VFX and some solid fight sequences. presentation keeps the film entertaining.
The second half doesn’t match the first-half energy. The predictable portions, lengthy flashback and… https://t.co/yZznaCWRND
ஆக்ஷன் காட்சிகளில் படத்தொகுப்பில் கவனம் செலுத்தி இருக்க வேண்டும். RDX படத்தை போன்று எமோஷனல் காட்சிகள் இந்த படத்தில் சிறப்பாக இல்லை. சுமாரான திரைப்படமாக இருந்தாலும், இந்த படத்தை பிரமாண்டத்தின் மூலம் இது மலையாள படம் தானா என ஆச்சர்யப்பட வைக்கிறது” என கூறப்பட்டுள்ளது.
அதே போல் படம் பார்த்த மற்றொரு ஆன்லைன் விமர்சகர் அமுத பாரதி வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “ஐ அம் கேம் திரைப்படம் முதல் பாதி அசத்தலாகவும், இரண்டாம் பாதி சுமாராகவும் உள்ளது. இது நாம் ஏற்கனவே பார்த்த பல திகில் படங்கள் பாணியில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இப்படத்தில் உள்ள கற்பனை கதை, படமாக்கப்பட்ட விதம், திரைக்கதை மூலம் வேறுபட்டுள்ளது. ஆர்டிஎக்ஸ் இயக்குநர் நல்ல பொழுதுபோக்கு படத்தை வழங்கியுள்ளார்” என கூறியுள்ளார்.
#ImGame Superb First half, followed by an Decent Second half 🤝— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) September 3, 2026
The film is a template of Horror films which we have witnessed in many films, but where it's differes was the unique fantasy element, treatment and screenplay🔥
One more NEAT commerical entertainer from the… pic.twitter.com/IKaLspDc3G
மற்றொரு ஆன்லைன் ஊடகம் ஐ அம் கேம் படம் குறித்து வெளியிட்டுள்ள விமர்சனத்தில், “முதல் பாதி அசத்தலான கிராஃபிக்ஸ், நல்ல மேக்கிங் ஆகியவற்றுடன் விறுவிறுப்பாக நகர்கிறது. ஆனால் படத்தின் இரண்டாம் பாதி முதல் பாதி அளவிற்கு சுவாரஸ்யமாக இல்லை. நீளமான ஃபிளாஷ்பேக், கணிக்கக்கூடிய காட்சிகள் என திரைக்கதை மெதுவாக செல்கிறது. ஆனால் நல்ல பொழுதுபோக்கு படமாக உள்ளது” என கூறப்பட்டுள்ளது.
#ImGame - Film Starts Off Really Well & Introduces The Fantasy Element Midway Through The First Half, Which Works Effectively. Trailer Never Revealed This Fantasy Element, So Experiencing It In The Theatre Gives The Film A Genuine Surprise Feel. 🔥— Trendswood (@Trendswoodcom) September 3, 2026
Pre-Interval & Interval… pic.twitter.com/sBpuTfiOqW
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’RDX’ திரைப்படம் மூலம் பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி கொடுத்த இயக்குநர் நஹாஸ் ஹிடாயத் இயக்கத்தில் துல்கர் சல்மான், கயாடு லோஹர், ஆண்டனி வர்கீஸ், மிஷ்கின் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ‘ஐ அம் கேம்’ திரைப்படம் மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகியுள்ளது.