வசூல் மன்னனாக உருவெடுத்த அஜய் தேவ்கன் - இந்தியில் வெளியான ’த்ரிஷயம் 3’ படத்திற்கு மோகன்லால் பாராட்டு
’த்ரிஷயம் 3 கன்க்ளூஷன்' 500 கோடி வசூல் செய்து, அதிக வசூல் செய்த பாலிவுட் நடிகர்கள் ஷாருக்கான், அமீர்கான், சல்மான்கான், ரன்வீர் சிங், ரன்பீர் கபூர் வரிசையில் அஜய் தேவ்கன் இணைந்துள்ளார்.
Published : October 14, 2026 at 12:34 PM IST
ஹைதராபாத்: அஜய் தேவ்கன் நடித்த ’த்ரிஷ்யம் 3 கன்க்ளூஷன்’ (Drishyam 3: Conclusion) திரைப்படம் 500 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூல் செய்து வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது.
மலையாள சினிமாவின் பரிணாம வளர்ச்சியில் முக்கிய திரைப்படம் மோகன்லால் நடித்த ’த்ரிஷயம்’ திரைப்படம். இந்த திரைப்படம் கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு வெளியான நிலையில், தமிழ், இந்தி உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்பட்டது. குறிப்பாக இந்தி மொழியில் மலையாள சினிமாவில் வெளிவந்த 3 பாகங்களும் ரீமேக் செய்யப்பட்டது.
இந்த படங்களில் அஜய் தேவ்கன், தபு, ஸ்ரேயா சரண் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்தனர். இந்தி ரிமேக் முதல் இரண்டு பாகங்கள் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்ற நிலையில், இயக்குநர் அபிஷேக் பாதக் இயக்கியுள்ள மூன்றாவது பாகம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் வசூல் சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த மூன்றாவது பாகத்தில் மலையாள ஒரிஜினல் வெர்ஷனில் இருந்து வேறுபட்டு, கதையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அஜய் தேவ்கன் கூறியிருந்தார். அதன்படி ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
பாலிவுட் வசூல் மன்னர்கள் வரிசையில் அஜய் தேவ்கன்
அதுமட்டுமின்றி இந்திய சினிமா பாக்ஸ் ஆபிஸில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அளவிற்கு வசூல் சாதனை படைத்து வருகிறது. மேலும் அஜய் தேவ்கன் மூன்று தசாப்த திரை வாழ்வில் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படம் த்ரிஷயம் 3 என்ற சாதனை படைத்துள்ளது. கடந்த அக்டோபர் 2ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான த்ரிஷயம் 3, உலகளவில் 11 நாட்களில் 500 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்து அஜய் தேவ்கன் திரை வாழ்வில் புதிய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளது.
பிரபல சினிமா வர்த்தக இணையதளம் சாக்னில்க் வெளியிட்டுள்ள தரவுகளின்படி, த்ரிஷயம் 3 வெளியான முதல் நாள் 62 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்தது. தொடர்ந்து 11வது நாளான நேற்று 6.25 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ளது. உலகளவில் 500 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்துள்ள நிலையில், இந்தியாவில் மட்டும் 300 கோடி ரூபாய் வசூலை பெற்றுள்ளது. இந்த ஆண்டு அதிக வசூல் செய்துள்ள படங்களின் துரந்தர் (ரூ.1,852 கோடி) படத்தை தொடர்ந்து த்ரிஷயம் 3 இரண்டாம் இடம்பிடித்துள்ளது.
பாலிவுட்டின் 500 கோடி ரூபாய் திரைப்படங்கள்
’த்ரிஷயம் 3' 500 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்ததன் மூலம், அதிக வசூல் செய்த பாலிவுட் நடிகர்கள் ஷாருக்கான், அமீர்கான், சல்மான்கான், ரன்வீர் சிங், ரன்பீர் கபூர் வரிசையில் அஜய் தேவ்கன் இணைந்துள்ளார்.
1991ஆம் ஆண்டு Phool Aur Kaante திரைப்படம் மூலம் திரை வாழ்க்கையை தொடங்கிய 35 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த சாதனை பட்டியலில் இணைந்துள்ளார். ’த்ரிஷயம் 3’ 500 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்யும் 32வது இந்திய திரைப்படம் ஆகும்.
இந்த வரிசையில் அமீர்கான் நடித்த தங்கல், ரன்வீர் சிங் நடித்த துரந்தர், துரந்தர் 2, ஷாருக்கான் நடித்த பதான், ஜவான் உள்ளிட்ட 19 பாலிவுட் படங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது.
மோகன்லால் பாராட்டு
த்ரிஷயம் 3 இந்திய அளவில் பெரும் வரவேற்பை பெற்று வரும் நிலையில், மோகன்லால் படத்தை வெகுவாக பாராட்டி வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோவில், “நான் த்ரிஷயம் 3 கன்க்ளூஷன் திரைப்படம் பார்த்தேன். அவர்கள் இந்த கதையை நிறைவு செய்த விதம் என்னை மிகவும் கவர்ந்தது.
Thank you so much for your kind appreciation, Mohanlal Sir 🙏🏻#Lalettan @Mohanlal Book your tickets now: https://t.co/pviJ8y4sIu #DrishyamTheConclusion in cinemas NOW. #DrishyamDay #2ndOct https://t.co/UjW27qeBws— Star Studio18 (@starstudio18_) October 12, 2026
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படத்தின் இயக்குநர் அபிஷேக் பதாக், நடிகர் அஜய் தேவ்கன் மற்றும் படக்குழுவினருக்கு எனது வாழ்த்துக்கள். படத்தை சிறப்பாக செய்துள்ளீர்கள்” என கூறியுள்ளார். இந்த வீடியோவை பகிர்ந்து, த்ரிஷயம் 3 கன்க்ளூஷன் படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனம் நன்றி தெரிவித்துள்ளது.