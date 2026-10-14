'டோரதி' புரட்சிகரமான சிந்தனையுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ள சிறந்த படைப்பு - அமைச்சர் வன்னி அரசு பாராட்டு
திருநங்கைகளைச் சக மனிதர்களாக அங்கீகரித்து, அவர்களின் உணர்வுகளையும், வாழ்க்கையையும் மதிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை 'டோரதி' திரைப்படம் எடுத்துரைப்பதாக அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 14, 2026 at 10:53 PM IST
சென்னை: 'டோரதி' திரைப்படம் புரட்சிகரமான சிந்தனையுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ள சிறந்த படைப்பாக அமைந்துள்ளதாக அமைச்சர் வன்னி அரசு பாராட்டி உள்ளார்.
திருநங்கைகள் எதிர்கொள்ளும் சமூகப் புறக்கணிப்புகள், பெண்களின் நிலை, சாதியக் கட்டமைப்பில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டியதன் அவசியம் உள்ளிட்ட சமூகப் பிரச்சனைகளை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள 'டோரதி' திரைப்படத்தின் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் மற்றும் படக்குழுவினரை, சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு. சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நேரில் சந்தித்துப் பாராட்டினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு, "சமூகத்தில் நிலவும் சாதியக் கட்டமைப்பில் சீர்திருத்தங்களையும், புரட்சிகரமான மாற்றங்களையும் கொண்டுவர விரும்புவோர் தங்களது படைப்புகள் மூலம் சமூகத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. 'டோரதி' திரைப்படம் புரட்சிகரமான சிந்தனையுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ள சிறந்த படைப்பாக அமைந்துள்ளது.
சமூகத்தில் பெண்களும், திருநங்கைகளும் பல்வேறு துன்புறுத்தல்களையும், புறக்கணிப்புகளையும் எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். திருநங்கைகளைச் சக மனிதர்களாக அங்கீகரித்து, அவர்களின் உணர்வுகளையும், வாழ்க்கையையும் மதிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை இந்தத் திரைப்படம் எடுத்துரைக்கிறது.
திருநங்கைகளும், மனித சமூகத்தின் ஓர் அங்கம் என்பதை உணர்த்தும் வகையில் இப்படம் அமைந்துள்ளது. அவர்களின் உரிமைகள், உணர்வுகள் மற்றும் சமூகத்தில் அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களைப் புரிந்துக் கொண்டு, அவர்களை மரியாதையுடன் அணுக வேண்டியதன் அவசியத்தைத் திரைப்படம் வலியுறுத்துகிறது. இசை, திரைக்கதை, படப்பிடிப்புத் தளங்கள் என அனைத்தும் நேர்த்தியாக அமைந்துள்ளது. சமூகத்தின் கவனத்தை ஈர்ப்பதுடன், அனைவரும் இணைந்து கொண்டாட வேண்டிய படைப்பாகவும் 'டோரதி' திரைப்படம் விளங்குகிறது.
சாதி மறுப்புத் திருமணங்கள் இன்றும் பல்வேறு எதிர்ப்புகளைச் சந்தித்து வரும் நிலையில், இதுபோன்ற திரைப்படங்கள் சமூகத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த உதவும். திருநங்கைகளுக்கான கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, பேருந்துப் பயணச் சலுகைகள் உள்ளிட்ட அரசு நலத்திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதுடன், அவர்களின் உரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதும் முக்கியம்" என்றார்.
அதைத் தொடர்ந்து பேசிய திரைப்பட இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ், "டோரதி திரைப்படம் வெளியாகி 20 நாட்கள் ஆகியுள்ள நிலையில், திரையரங்குகளில் ரசிகர்கள் இப்படத்தைக் கொண்டாடி வருகின்றனர். இந்தப் படம் சமூகத்தைப் பார்க்கும் பார்வையில் சிறிய அளவிலாவது நேர்மறையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். திருநங்கைகள் மீதான இழிவுபடுத்தல்களும், வன்முறைகளும் சமூகத்தில் இன்னும் தொடர்கிறது. இத்தகைய சூழலில் அவர்களை மனிதநேயத்துடனும், கருணையுடனும் அணுக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பது அவசியம்.
திருநங்கைகளின் உணர்வுகளையும், அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் சமூகச் சிக்கல்களையும், புரிந்துகொண்டு, அவர்களைச் சமமாக மதிக்கும் மனப்பான்மை சமூகத்தில் உருவாக வேண்டும்; அந்த வகையில் டோரதி திரைப்படம் பார்வையாளர்களிடையே மனிதநேயப் பார்வையை உருவாக்கும்; சமூகப் பிரச்சனைகளை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்படும் திரைப்படங்கள் மக்களின் சிந்தனையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்" என்று நம்பிக்கைத் தெரிவித்துள்ளார்.