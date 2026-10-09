'டோரதி' வெற்றியை இளையராஜாவுடன் கேக் வெட்டி கொண்டாடிய படக்குழு
டோரதி திரைப்படத்தின் மாறுபட்ட கதைக்களம், உணர்வுப்பூர்வமான காட்சிகள் மற்றும் இசை ஆகியவற்றின் மூலம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
Published : October 9, 2026 at 10:25 PM IST
சென்னை: இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே வரவேற்பைப் பெற்று வரும் ‘டோரதி’ திரைப்படத்தின் வெற்றியைப் படக்குழுவினர் உற்சாகமாகக் கொண்டாடினர்.
இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்பராஜ் இயக்கத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ், சனந்த், ரிஷிகாந்த் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ள ‘டோரதி’ திரைப்படம், கடந்த செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது. இப்படத்தின் மாறுபட்ட கதைக்களம், உணர்வுப்பூர்வமான காட்சிகள் மற்றும் இசை ஆகியவற்றின் மூலம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
மேலும், இப்படம் ரசிகர்களிடையே பல்வேறு விவாதங்களையும் விமர்சனங்களையும் ஏற்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, படத்தின் கதையமைப்பும் கதாபாத்திரங்களின் வடிவமைப்பும் சினிமா ரசிகர்களிடையே பேசுபொருளாகியுள்ளன.
மேலும், சமீபத்தில் நடைபெற்ற படத்தின் வெற்றி விழாவில் கூட இயக்குனர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் படத்தை கடைசி பத்து நிமிடம் பார்வையாளர்கள் எப்படி புரிந்து கொள்வார்கள் என்று முதலில் பயந்ததாகவும் இருப்பினும் தற்பொழுது அதனை சரியாக ரசிகர்கள் உணர்ந்திருப்பது மகிழ்ச்சியளிப்பதாக தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில், படத்தின் வெற்றிக்குப் பின்னணியில் முக்கியப் பங்காற்றிய இசைஞானி இளையராஜாவைச் சந்திக்கப் படக்குழுவினர் விரும்பினர். அந்த வகையில், ஆஸ்திரேலியாவில் இசை நிகழ்ச்சிக்காகச் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு சென்னை திரும்பிய அவரை இன்று (அக்.9) காலையில் சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள அவரின் ஸ்டுடியோவில் நேரில் சந்தித்து, படக்குழு கேக் வெட்டி கொண்டாடினர்.
Celebrating the Success of #Dorothy with the Legend who made it Possible... 🙏🏻🙏🏻 Thank you Maestro @ilaiyaraaja sir for everything...❤️❤️ Dorothy is #RaajaSambavam Dorothy is #RaajaTrance Dorothy is #RaajaBliss #DorothyWinsBIG #Dorothy3rdWeek https://t.co/vHlCc6012m— karthik subbaraj (@karthiksubbaraj) October 9, 2026
இந்நிகழ்வின்போது இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்பராஜ், இளையராஜாவிடம் தனது மகிழ்ச்சிஅயையும் நன்றியையும் வெளிப்படுத்தினார். மேலும், இசைஞானி இளையராஜாவின் காலில் விழுந்து ஆசி பெற்றார்.
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இந்தச் சந்திப்பு தொடர்பான காணொளியையும் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்பராஜ், சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அதில், ‘டோரதி’ திரைப்படத்தின் வெற்றியைச் சாத்தியமாக்கிய இசை மேதையுடன் கொண்டாடுவதாகக் குறிப்பிட்டு, இளையராஜாவுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.
கார்த்திக் சுப்பராஜின் முந்தைய திரைப்படங்களிலிருந்து மாறுபட்ட கதைக்களத்தைக் கொண்டுள்ள ‘டோரதி’, இசைஞானி இளையராஜாவுடன் அவர் முதன்முறையாக இணைந்துள்ள திரைப்படமாகும். படத்தின் உணர்வுப்பூர்வமான தருணங்களுக்கு இளையராஜாவின் இசை கூடுதல் வலிமை சேர்த்துள்ளதாக ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
ஒரு திரைப்படத்தின் வெற்றி என்பது வசூல் மட்டுமல்லாமல், அதன் கதையும் இசையும் பார்வையாளர்களிடம் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்திலும் அடங்கியுள்ளது என்பதை ‘டோரதி’ படக்குழுவினரின் இந்தக் கொண்டாட்டம் வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.