படப்பிடிப்பின் போது இளையராஜா கூறிய அறிவுரை - ’டோரதி’ பட நடிகர் சனந்த் நெகிழ்ச்சி
இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ், ரிஷிகாந்த், சனந்த் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள ‘டோரதி’ திரைப்படம் வரும் செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
Published : September 23, 2026 at 7:58 AM IST
சென்னை: 'டோரதி' படத்தின் பாடல் படப்பிடிப்பின் போது இசைஞானி இளையராஜா கூறிய அறிவுரை குறித்து நடிகர் சனந்த் மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.
1990களில் வாழ்ந்த பெண்களை மையப்படுத்தி இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள திரைப்படம் ’டோரதி’. இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ், ரிஷிகாந்த், சனந்த், முத்துக்குமார் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
மேலும், ‘டோரதி’ படத்திற்கு இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படமானது வருகின்ற 25ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ள நிலையில், படத்தின் முன்னோட்ட நிகழ்வு சென்னையில் நடைபெற்றது.
கனவில் கூட நினைக்கவில்லை
இவ்விழாவில் நடிகர் ரிஷிகாந்த் பேசுகையில், “ஜிகர்தண்டா முதல் பாகத்தில் எப்படி நடிப்பு பயிற்சி வழங்கப்பட்டதோ அதேபோல், இந்த படத்திற்கு எங்களுக்கு இயக்குநர் பயிற்சி வழங்க ஏற்பாடு செய்திருந்தார். இருப்பினும் அதில் நாங்கள் சரியாக பங்கேற்காததால், அவரே நேரடியாக எங்களுக்கு நடிப்பு பயிற்சியினை வழங்கினார்.
இந்தப் படத்தின் மற்றொரு கதாநாயகனான சனந்தும் நானும், துவக்க காலகட்டத்தில் சினிமாவின் பெரிய ஆளாக வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தோம், இப்போது ஒரே படத்தில் இணைந்திருப்பது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. நான் நடிக்கின்ற திரைப்படத்திற்கு இளையராஜா இசையமைப்பார் என நான் கனவில் கூட நினைத்து பார்க்கவில்லை. அந்த வகையில் நாங்கள் அனைவருமே பாக்கியசாலிகளாக உணர்கிறோம்” என்றார்.
இளையராஜா குறித்து சனந்த்
தொடர்ந்து நடிகர் சனந்த் பேசுகையில், “இசைஞானி இளையராஜாவை நேரில் பார்த்து விட மாட்டோமா என்கிற ஆவலில் நாங்கள் இருந்தோம். இருப்பினும், நாங்கள் நடிக்கின்ற திரைப்படத்திற்கு அவர் இசையமைத்துள்ளார் என்பது கூடுதல் மகிழ்ச்சி. ’முத்துமணி’ பாடலின் அவருடனே இணைந்து நாங்களும் நடித்தோம்.
இப்போது அவரை நேரில் பார்க்கும் போது எங்களிடம் நிறைய பேசினார், நிறைய கிண்டல் அடித்தார். ’உங்களுக்காகவே இந்த படத்தில் நான் இசையமைத்துள்ளேன் நல்லபடியாக நடிங்க’ என்று அறிவுரையும் கூறினார். இயக்குநருக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என கூறினார்.
|இதையும் படிங்க: ஆஸ்திரேலியாவில் இளையராஜாவுக்கு சிறப்பு அஞ்சல் தலை வெளியீடு; ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து இளையராஜா உருக்கம்
பின்னர் இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் பேசுகையில், “என்னை பார்க்கின்ற பலரும் நான் இயக்கிய ’இறைவி’ திரைப்படத்தை வெகுவாக பாராட்டுவார்கள். அந்த படமானது என்னுடைய சித்தி, பெரியம்மா, அத்தை போன்றவர்களுடைய உணர்வுகளில் இருந்து எடுத்தேன். அதேபோல பெண்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பு கொடுத்து ஒரு கதை எனக்குள் நான் கேள்விப்பட்ட மற்றும் பார்த்த விஷயங்களை வைத்து உள்ளுக்குள்ளேயே ஓடிக் கொண்டிருந்தது.
மேலும் அந்த கதையானது கரோனா காலகட்டத்தில் விரிவாக்கம் அடைந்து, திரைப்படத்திற்கு தக்கவாறு எழுதினேன். ’ரெட்ரோ’ படத்திற்குப் பிறகு இப்படத்தை எப்படியாவது எடுத்து விட வேண்டும் என்று முயற்சி செய்து, தற்போது எடுத்து முடித்து இருக்கிறேன்” என்றார்.