சூர்யாவுடன் எப்போது படம் பண்ணுவீங்க? இயக்குநர் ராஜமௌலி பளிச் பதில்
இயக்குநர் ராஜமௌலி இயக்கிய 'ஆர்ஆர்ஆர்' திரைப்படம் இந்தியாவைத் தாண்டியும் பெரும் கவனத்தைப் பெற்றது. குறிப்பாக ‘நாட்டு நாட்டு’ பாடல் சர்வதேச அளவில் பிரபலமடைந்து, ஆஸ்கர் விருதையும் வென்றது.
Published : September 30, 2026 at 11:05 PM IST
ஹைதராபாத்: சூர்யாவுடன் எப்போது இணைந்து படம் செய்தாலும் அது ஸ்பெஷலாக இருக்கும் என்று இயக்குநர் ராஜமௌலி தெரிவித்துள்ளார்.
ஷஷாங்க் யெலெட்டி இயக்கத்தில் ஃபகத் பாசில் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள திரைப்படம் 'டோன்ட் ட்ரபிள் தி ட்ரபிள்'. மேஜிக்கல் கலந்த பேண்டஸி படமாக உருவாகி உள்ளது. இப்படம் வரும் அக்.02- ம் தேதி உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
இந்த திரைப்படம் தொடர்பான விளம்பர நிகழ்ச்சியில் பிரபல இயக்குநர் ராஜமௌலி மற்றும் நடிகர் சூர்யா ஆகியோர் கலந்துக் கொண்டனர். அப்போது, சூர்யாவுடன் எப்போது படம் பண்ணுவீர்கள்? என்று இயக்குநர் ராஜமௌலியிடம் தொகுப்பாளினி கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு பதிலளித்த இயக்குநர் ராஜமௌலி, "நான் இந்த கேள்வியை எதிர்பார்த்துதான் பதிலோடு வந்தேன். நாங்கள் இங்கு 'டோன்ட் ட்ரபிள் தி ட்ரபிள்' திரைப்படத்தை விளம்பரப்படுத்த வந்துள்ளோம். இப்போது நான் சூர்யாவுடன் இணையும் படம் பற்றி பேசினால், அதுவே தலைப்புச் செய்தியாக மாறிவிடும். இந்த படத்தின் விளம்பரம் பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டுவிடும். அதனால் அதைப்பற்றி இப்போது விரிவாகப் பேச விரும்பவில்லை. ஆனால், நாங்கள் இருவரும் எப்போது இணைந்து படம் செய்தாலும் அது மிகவும் ஸ்பெஷலாக (Very Special) இருக்கும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
யார் இந்த ராஜமௌலி?
தெலுங்கு திரையுலகின் முன்னணி இயக்குநர்களில் ஒருவரான ராஜமௌலி, பிரம்மாண்டமான கதைக்களம், வலுவான கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப ரீதியான மேம்பட்ட திரைப்படங்களை எடுக்கக் கூடியவர் என அனைவராலும் அறியப்படுபவர்.
2001- ஆம் ஆண்டு வெளியான ‘ஸ்டூடன்ட் நம்பர் 1’ திரைப்படத்தின் மூலம் இயக்குநராக தனது திரைப்பயணத்தைத் தொடங்கினார். இந்தப் படத்தில் ஜூனியர் என்டிஆர் மற்றும் கஜாலா முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து 2003- ஆம் ஆண்டு ஜூனியர் என்டிஆர் நடிப்பில் ‘சிம்ஹாத்ரி’ திரைப்படத்தை இயக்கினார். 2004- ஆம் ஆண்டு நிதின், ஜெனிலியா நடிப்பில் ‘சை’ திரைப்படத்தை உருவாக்கினார். ரக்பி விளையாட்டை மையமாகக் கொண்ட இந்தப் படம் ராஜமௌலியின் வித்தியாசமான கதை சொல்லும் பாணியை வெளிப்படுத்தியது.
2005- ஆம் ஆண்டு பிரபாஸ், ஸ்ரேயா சரண் நடிப்பில் ‘சத்ரபதி’ திரைப்படத்தை இயக்கினார். 2006- ஆம் ஆண்டு ரவி தேஜா, அனுஷ்கா ஷெட்டி நடிப்பில் ‘விக்ரமார்க்குடு’ வெளியானது. இந்தப் படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு ராஜமௌலியின் இயக்குநர் திறமை தெலுங்கு திரையுலகில் மேலும் கவனம் பெற்றது. 2007- ஆம் ஆண்டு ஜூனியர் என்டிஆர், பிரியாமணி, மோகன் பாபு உள்ளிட்டோர் நடித்த ‘யமதொங்கா’ திரைப்படத்தை இயக்கினார். 2009- ஆம் ஆண்டு ராம் சரண், காஜல் அகர்வால் நடித்த ‘மகதீரா’ திரைப்படம் ராஜமௌலியின் திரைப்பயணத்தில் முக்கியமான படமாக அமைந்தது. மறுபிறவி மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணியை இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட இந்தப் படம் அப்போது மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது.
2010- ஆம் ஆண்டு சுனில், சலோனி நடிப்பில் ‘மரியாத ராமண்ணா’ என்ற நகைச்சுவை கலந்த ஆக்ஷன் திரைப்படத்தை இயக்கினார். 2012- ஆம் ஆண்டு நானி, சமந்தா, சுதீப் ஆகியோர் நடித்த ‘ஈகா’ திரைப்படம் வெளியானது. தமிழில் ‘நான் ஈ’ என்ற பெயரில் வெளியான இந்தப் படம், ஒரு சிறிய ஈயை மையக் கதாபாத்திரமாக வைத்து உருவாக்கப்பட்ட வித்தியாசமான படைப்பாக அமைந்தது.
2015- ஆம் ஆண்டு ராஜமௌலியின் திரைப்பயணத்தில் மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக ‘பாகுபலி தி பிகினிங்’ வெளியானது. பிரபாஸ், ராணா டகுபதி, அனுஷ்கா ஷெட்டி, தமன்னா உள்ளிட்டோர் நடித்த இந்தப் படம் இந்திய அளவில் பெரும் கவனத்தைப் பெற்றது. பிரம்மாண்டமான அரண்மனைகள், போர் காட்சிகள் மற்றும் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் மூலம் இந்திய சினிமாவின் தொழில்நுட்பத் தரத்தை சர்வதேச அளவில் பேச வைத்தது.
2017- ஆம் ஆண்டு ‘பாகுபலி 2 தி கன்க்ளூஷன்’ வெளியானது. முதல் பாகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ‘கட்டப்பா ஏன் பாகுபலியை கொன்றார்?’ என்ற கேள்விக்கு இந்தப் படம் பதிலளித்தது. இரண்டாம் பாகமும் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றது. இதன்மூலம் ராஜமௌலி இந்தியாவின் முன்னணி இயக்குநர்களில் ஒருவராக மேலும் உயர்ந்தார்.
2022- ஆம் ஆண்டு ராம் சரண் மற்றும் ஜூனியர் என்டிஆர் இணைந்து நடித்த ‘ஆர்ஆர்ஆர்’ திரைப்படத்தை இயக்கினார். சுதந்திரப் போராட்டக் காலப் பின்னணியைக் கற்பனைக் கதாபாத்திரங்களுடன் இணைத்து உருவாக்கப்பட்ட இந்தப் படம் இந்தியாவைத் தாண்டியும் பெரும் கவனத்தைப் பெற்றது. குறிப்பாக ‘நாட்டு நாட்டு’ பாடல் சர்வதேச அளவில் பிரபலமடைந்து, ஆஸ்கர் விருதையும் வென்றது.
இதுவரை 12 திரைப்படங்களை இயக்கி உள்ளார். தற்போது மகேஷ் பாபு நடிப்பில் ராஜமௌலி இயக்கும் அடுத்த திரைப்படம் ‘வாரணாசி’ என்ற பெயரில் உருவாகி வருகிறது. இதன் மூலம் தனது முந்தைய படங்களைக் காட்டிலும் மேலும் பிரம்மாண்டமான உலகத்தை உருவாக்க ராஜமௌலி முயற்சி செய்து வருகிறார்.
இவ்வாறு சிறிய அளவிலான கதைகளில் தொடங்கி, விளையாட்டு, ஆக்ஷன், ஃபேண்டஸி, வரலாற்று கற்பனை மற்றும் சர்வதேச அளவிலான பிரம்மாண்ட சினிமா என ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் புதிய முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வந்துள்ள ராஜமௌலி, இந்திய சினிமாவில் தனக்கென தனித்துவமான இயக்குநர் அடையாளத்தை கொண்டுள்ள அவரின் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிக்க வேண்டும் என்பதே சூர்யா ரசிகர்களின் ஏகோபித்த விருப்பமாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.