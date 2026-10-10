AI மூலம் பெண்களை ஆபாசமாக சித்தரிப்பது ஏன்? கொதித்த நடிகை குஷ்பு
தொழில்நுட்பத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம் என்று மிக முக்கியமான அம்சம் என நடிகை குஷ்பூ குறிப்பிட்டார்.
Published : October 10, 2026 at 4:58 PM IST
சென்னை: AI மூலம் பெண்களை ஆபாசமாகச் சித்தரிப்பவர்கள், முதலில் தங்கள் வீட்டுப் பெண்களை வைத்து முயன்று பாருங்கள் என நடிகை குஷ்பு காட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
தென்னிந்திய சின்னத்திரை தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தின் வருடாந்திர பொதுக்குழுக் கூட்டம் தி.நகரில் உள்ள தனியார் விடுதியில் நடைபெற்றது. இதில், சின்னத்திரை தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் தலைவியும், நடிகையுமான குஷ்பூ கலந்து கொண்டார்.
அப்போது அவர் கூறியதாவது, "தயாரிப்பாளர்கள் நன்றாக இருந்தால்தான் ஒட்டுமொத்த தொலைக்காட்சி துறையும் சிறப்பாக இருக்க முடியும். திரைக்குப் பின்னால் தயாரிப்பாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்கள் குறித்து பலருக்கும் தெரிவதில்லை. தயாரிப்பாளர்களின் பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதிப்பதற்காகவும், பிரச்சனைகளின் போது தங்களுக்குப் பக்கபலமாக இருந்த ஆர்.கே.செல்வமணிக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் வகையிலும் இந்தப் பொதுக்குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அனைத்து துறைகளிலும் விலைவாசி உயர்ந்து வரும் நிலையில், சின்னத்திரை தயாரிப்பாளர்களுக்கு தொலைக்காட்சிகள் கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வழங்கிய தொகையையே தற்போது வரை வழங்கி வருகிறது. அதோடு தொழிலாளர்ளுக்கு 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை சம்பள உயர்வு உண்டு. ஆனால் தயாரிப்பாளர்களுக்கு இல்லை.
சின்னத்திரை தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்துக்கு தனியாக ஒரு இடம் ஒதுக்கித் தர வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு உறுதுணையாக இருப்பதாக முதல்வர் உறுதி அளித்துள்ளார். அதேபோன்று சங்கத்துக்கு நிதி திரட்டும் நோக்கில் மலேசியாவில் நிகழ்ச்சி நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளோம். அதில் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்க நடிகர் சிலம்பரசன் ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
சின்னத்திரை தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தில் ஓடிடி நிறுவனங்களை சேர்ந்தவர்களும் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள். அதேபோன்று ஒரு நடிகர் அல்லது நடிகையைத் தங்களது தொடரில் மட்டுமே நடிக்க வேண்டும் என்று யாரும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது. சின்னத்திரையிலிருந்து வெள்ளித்திரைக்குச் சென்று சாதனை படைத்த நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் போன்றவர்களின் வளர்ச்சி தங்களுக்குப் பெருமை அளிக்கிறது. அவ்வாறு சென்ற நடிகர்கள் தங்களுக்குத் தொடர்ந்து ஆதரவாக இருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது" என்றும் தெரிவித்தார்.
AI தொழில்நுட்பத்தின் தவறான பயன்பாடு குறித்துப் பேசிய குஷ்பூ, "தொழில்நுட்பத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம் என்பதே முக்கியம். பெண்களின் புகைப்படங்களை ஆபாசமாக சித்தரிப்பது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவோர், தங்களது வீட்டில் உள்ள பெண்களை வைத்து ஆபாசமாக சித்தரிக்க தயாரா?" என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.