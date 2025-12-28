ETV Bharat / entertainment

விஜய்க்கு எண்டே கிடையாது பிகினிங் மட்டும் தான் - 'ஜனநாயகன்' இயக்குநர் வினோத் பெருமித பேச்சு

'ஜனநாயகன்' தான் தமது கடைசி திரைப்படம் என்ற தமது முடிவை மாற்றிக் கொண்டு, நிறைய படங்களில் விஜய் நடிக்க வேண்டும் என்று நடிகர் நாசர் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

இயக்குநர் வினோத்
இயக்குநர் வினோத் (@KvnProductions X Page)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 28, 2025 at 11:05 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோலாலம்பூர்: விஜய்க்கு எண்டே கிடையாது. இது வெறும் ஆரம்பம் தான் என்று இயக்குநர் அ.வினோத் பேசினார்.

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான விஜய் தீவிர அரசியலில் இறங்கி உள்ளதால் அவரது கடைசி திரைப்படம் ’ஜனநாயகன்’ (Jana Nayagan) என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், ஜனநாயகன் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா மலேசிய தலைநகர் கோலாம்பூரில் நேற்று மிகப் பிரமாண்டமாக நடைபெற்றது.

அதனை தொடர்ந்து விழாவில் பேசிய இயக்குநர்கள் அட்லீ, லோகேஷ் கனகராஜ் உள்ளிட்டோர் விஜய் தொடர்ந்து சினிமாவில் நடிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்தனர்.

குறிப்பாக நடிகர் நாசர் பேசும்போது, “ஜனநாயகன் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வது தொடர்பாக எனது மகனிடம் தெரிவித்தேன். அப்போது அவன், நீங்கள் கட்டாயம் செல்ல வேண்டும் எனக் கூறினான். என்னுடைய மகனைப் பற்றி பல விஷயங்களை மேடையில் தெரிவிக்க வேண்டாம் என விஜய் கூறியிருந்தார். இருப்பினும் நான் இந்த நேரத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன்.

விழா மேடையில் நடிகர் நாசர்
விழா மேடையில் நடிகர் நாசர் (@KvnProductions X Page)

என்னுடைய மகன் எழுந்து நடப்பதற்கு மிக முக்கிய காரணமே விஜய்தான். அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு கோரிக்கையை முன்வைக்கிறேன். அவர் ஜனநாயகன் திரைப்படம் தன்னுடைய கடைசி திரைப்படம் எனக் கூறியிருக்கிறார். அதனை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். நிச்சயமாக அவர் திரைப்படங்களில் தோன்றி நடிக்க வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய விருப்பம்” என உருக்கமாகப் பேசினார்.

தொடர்ந்து பேசிய இயக்குநர் அ.வினோத், "ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியிடுவதில் சில மாறுதல்கள் இருப்பது போல தெரிகிறதே, உள்ளே புகுந்து அடிச்சிடலாம் என நினைப்பவர்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்லிக் கொள்கிறேன். (மறைமுகமாக பராசக்தி படத்தை சுட்டிக்காட்டினார்)

ஐயா இது தளபதியின் திரைப்படம். உங்களுடைய மனதில் என்ன இருந்தாலும், Ctrl + delete போட்டு அதை அழித்துவிடுங்கள். இது 100% எங்கேஜிங் மற்றும் என்டர்டைனிங் ஆன படம். நீங்கள் ஆடிப்பாடிக் கொண்டாடுவதற்கும், அமைதியாக உட்கார்ந்து யோசிப்பதற்கும் காட்சிகள் இருக்கின்றன.

இதையும் படிங்க: 'பராசக்தி' திரைப்படத்தை வெளியிட தடை இல்லை - சென்னை உயர் நீதிமன்றம்

படத்தில் கடைசி 15 நிமிடம் விஜயின் ஃபேர்வெல் போன்று அழுகை காட்சிகள் நிறைய இருக்கிறது என்ற வதந்திகள் வருகிறது. அப்படி எதுவும் இல்ல. படத்தில் Hope மட்டுமே உள்ளது. ஏனென்றால், நடிகர் விஜய்க்கு எண்டே கிடையாது. இது வெறும் பிகினிங் தான்" என்று பேசினார்.

நிகழ்ச்சியின் இறுதியில் ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தும் விதமாக விஜய் ஆடிய நடனம் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

TAGGED:

இயக்குநர் வினோத்
விஜய்
ACTOR VIJAY
JANA NAYAGAN AUDIO LAUNCH
DIRECTOR VINOTH ON JANA NAYAGAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.