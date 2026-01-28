’ஹாட்ஸ்பாட் 2’ திரைப்படம் பெண்களுக்கு எதிரானது இல்லை - இயக்குநர் விளக்கம்
மங்காத்தா திரைப்படம் ரீ ரிலீஸ் ஆகவில்லை என்றால் எங்களுடைய வியாபாரம் இன்னும் மூன்று மடங்கு உயர்ந்திருக்கும் என விக்னேஷ் கார்த்திக் கூறியுள்ளார்.
சென்னை: ஒரு சில அரை வேக்காடு பெண்ணியம் பேசக்கூடிய பெண்கள் ‘ஹாட்ஸ்பாட் 2’ முழு படத்தையும் பார்க்க வேண்டும் என இயக்குநர் விக்னேஷ் கார்த்திக் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
விக்னேஷ் கார்த்திக் இயக்கத்தில் தம்பி ராமையா, எம்.எஸ்.பாஸ்கர், அஸ்வின், ஆதித்யா பாஸ்கர், வாணி ஸ்ரீ உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ‘ஹாட்ஸ்பாட் 2’ திரைப்படம் கடந்த 23ஆம் தேதி வெளியானது. சென்னையில் நடைபெற்ற இப்படத்தின் வெற்றி விழாவில் படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது இயக்குநர் விக்னேஷ் கார்த்திக் பேசுகையில், “படத்தின் அனைவரும் சிறப்பாக பணியாற்றி இருக்கிறார்கள். படத்தின்
படத்தின் கதாநாயகன் அஸ்வினை பற்றி கூற வேண்டும் என்றால் கடந்த காலகட்டத்தில் அவர் ஒரு சினிமா நிகழ்ச்சியில் ’கதை கேட்கும் போது தூங்கி விடுவேன்’ என பேசி இருந்தார். அப்போது எனக்கு அவர் மேல் கோபம் இருந்தது. அதை வெளிப்படையாகவும் சமூக வலைதளங்களில் தெரிவித்திருந்தேன்.
இருந்த போதிலும் இந்த கதையினை யோசிக்கும் போது அஸ்வின் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என தோன்றியதால் அவரிடம் கதை சொல்ல வேண்டும் என சென்றேன். கதை கூற செல்லும் போதே கடந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் பேசியதற்கு நான் கடுமையான விமர்சனங்களை சமூக வலைதளங்களில் முன் வைத்திருக்கிறேன் என்று நானே அவரிடம் கூறிவிட்டேன். ஏனெனில் இது குறித்து வேறு யாராவது அவரிடம் கூறினால் எங்கள் இருவருக்கும் மனக்கசப்பு ஏற்பட்டுவிடும் என்பதால் நானே அவரிடம் தெரிவித்து விட்டேன்.
படப்பிடிப்பு தளத்தில் அஸ்வினை பார்க்கும் போது என்னை பார்ப்பது போல இருந்தது. நேரம் தவறாமையை அவர் கடைப்பிடித்தார். நிச்சயம் அவர் மிகப் பெரிய உயரத்திற்கு செல்வார் அதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை” என்றார்.
மேலும் சமூக வலைதளங்களில் அரை வேக்காடு பெண்ணியம் பேசக் கூடியவர்கள் சில காட்சிகளை பார்த்துவிட்டு, படம் தவறான படம், பெண்களுக்கு எதிராக இருக்கிறது என விமர்சனம் செய்து வருகிறார்கள்.
அவர்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புவது சிறிய காட்சியை பார்த்து விமர்சனம் செய்யாதீர்கள். முழு படத்தையும் பார்த்து அதில் உங்களுக்கு தவறு இருந்தால் தாராளமாக தெரிவியுங்கள். விமர்சனம் செய்வதற்கு உங்களுக்கு எந்த அளவிற்கு உரிமை இருக்கிறதோ, எனக்கு பிடித்தது போல் திரைப்படம் எடுப்பதற்கு எனக்கும் உரிமை இருக்கிறது” என்றார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த இயக்குநர் விக்னேஷ் கார்த்திக், ’ஹாட்ஸ்பாட் 3’ எடுப்பதற்கான வேலைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இருந்த போதிலும், அதை தயாரிப்பாளர் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். அதில் இருக்கக் கூடிய கதாபாத்திரம் குறித்தான விவரங்கள் விரைவில் அறிவிக்கப்படும்” என்றார்.
தொடர்ச்சியாக படத்தின் கதாநாயகி பிரியா பவானி சங்கர் எந்த நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து கொள்ளாமல் இருப்பதற்கு காரணம் குறித்த கேள்விக்கு, ”அவர் படப்பிடிப்பில் பிசியாக இருக்கிறார் மற்றபடி வேறு ஒன்றுமில்லை” என்றார்.
’மங்காத்தா’ திரைப்படத்தின் வெற்றியால் எங்களால் தாக்குப் பிடிக்க முடியவில்லை என ’திரௌபதி 2’ இயக்குநர் மோகன் ஜி தெரிவித்துள்ளார். இருந்த போதிலும், நீங்கள் வெற்றி விழா என அறிவித்திருக்கிறீர்கள்? உங்களது படத்தை மங்காத்தா திரைப்படம் பாதிப்புக்கு உள்ளாக்கவில்லையா? என்ற கேள்விக்கு, “மங்காத்தா திரைப்படம் நன்றாக ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. ஒருவேளை அந்தப்படம் ரீ ரிலீஸ் ஆகவில்லை என்றால் எங்களுடைய வியாபாரம் இன்னும் மூன்று மடங்கு உயர்ந்திருக்கும். ’தெறி’ திரைப்படம் வெளிவராதது வெற்றிகரமாக அமைந்தது. அந்த வகையில் தெறி படத்தின் தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி தாணுவிற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்றார்.