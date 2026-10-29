'மூக்குத்தி அம்மன் 2' படத்தில் கிராஃபிக்ஸ் காட்சிகள் குறித்து கிண்டல் செய்தார்கள் - இயக்குநர் சுந்தர்.சி பதிலடி
‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ படத்திற்கு தடை வந்தபோது, நயன்தாரா மாசாணியம்மன் கோயிலுக்கு வேண்டிக்கொண்டு விரதம் இருந்தார். அவரின், அர்ப்பணிப்பு மிகவும் பாராட்டப்பட வேண்டும் என்று சுந்தர். சி தெரிவித்தார்.
Published : October 29, 2026 at 11:45 AM IST
சென்னை: ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ படத்தில் அனைத்தும் AI தொழில்நுட்பம் என்று விமர்சனம் செய்தனர். ஆனால் 3000 ஷாட்கள் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என சுந்தர்.சி தெரிவித்திருக்கிறார்.
வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில், இயக்குநர் சுந்தர் சி இயக்கத்தில், நடிகை நயன்தாரா நடித்துள்ள திரைப்படம் ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’. இப்படத்தின் முன்னோட்ட நிகழ்ச்சி சென்னையில் நடைபெற்றது. அதில் யோகி பாபு, இயக்குநர் சுந்தர் சி, இசையமைப்பாளர் ஹிப்ஹாப் ஆதி, தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ் உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டனர்.
நயன் உச்சத்தில் இருக்க காரணம் - குஷ்பு
இந்த நிகழ்ச்சியில் நடிகை குஷ்பு பேசுகையில், “நான் பெற்றெடுத்தது இரண்டு குழந்தைகள். ஆனால் தத்தெடுத்தது ஒரு குழந்தை; அது சுந்தர் சி. 32 வருடங்களாக ஒரு மனிதர் வெற்றி, தோல்வி, சந்தோஷம், துன்பம் என்று அனைத்தையும் பார்த்துவிட்டு துளியும் மாறாமல் வாழ்ந்து வருகிறார். வேலை என்று வந்துவிட்டால் குடும்பத்தை கூட பார்க்க மாட்டார். ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு எப்படி லாபத்தை பெற்றுத்தர முடியும் என்பது மட்டும் தான் அவரது ஒரே நோக்கம்” என்றார்.
தொடர்ந்து, “இன்று ஹிப்ஹாப் ஆதி தான் ஹீரோ. ஏற்கனவே ‘அரண்மனை’ படத்தில் அவர் கொடுத்த அம்மன் பாடல்கள் மெஹா ஹிட்டானது. ரெஜினா தோற்றம் இந்த படத்தில் சிறப்பாக அமைந்துள்ளது. படப்பிடிப்பில் எதிரில் யார் இருந்தாலும் நான் பயப்பட மாட்டேன். ஆனால் நான் பயப்படும் ஒரே ஆள் ஊர்வசி மட்டும் தான்” என்றார்.
நயன்தாரா நடிப்பு குறித்து பேசிய குஷ்பு, “நயன்தாரா அதிகம் பேச மாட்டார். வெளியிலும் அதிகமாக வரமாட்டார். ஆனால் அவர் ஒரு சிறப்பான நடிகை. ஒரு காட்சியில் நயன்தாரா இரண்டரை மணி நேரம் உட்கார வேண்டும். அவரும் ஒரே இடத்தில் உட்கார்ந்திருந்தார். அவர் இந்த உச்சத்தில் இருக்க காரணம் அவரது அர்ப்பணிப்பு தான். ஒரு கட்டத்தில் அவரது திரை வாழ்க்கை முடிந்துவிட்டது என்று சொன்னபோது அவர் கம் பேக் கொடுத்தார்” என கூறினார்.
தொடர்ந்து பேசிய நடிகர் யோகி பாபு, “சுந்தர்.சி சாரிடம் குழந்தை போன்று வந்தேன். தற்போது 3 குழந்தைகளுக்கு தந்தையாகிவிட்டேன். அவருக்கு எப்போதும் துணையாக இருப்பேன். இந்த படம் பெரிய பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டாக வேண்டும்” என்றார்.
2 சிறப்பு கதாபாத்திரங்கள் - ஆதி
ஹிப்ஹாப் ஆதி பேசுகையில், “தமிழ் சினிமாவில் வெகு சில இயக்குநர்கள் எடுக்கும் படம் மட்டுமே அவர்களை சார்ந்து இருக்கும். அதுபோலத் தான் இந்த ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’. முதல் பாகத்திற்கும், இந்த படத்திற்கும் நயன்தாரா மற்றும் ஊர்வசி இருப்பது மட்டும் தான் ஒற்றுமை. மற்றபடி கதைக்களம் முற்றிலும் வேறு.
நயன்தாராவுக்கு இந்த படத்தில் ஒரு வலுவான கதாபாத்திரம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 20 நிமிட கிளைமாக்ஸ் காட்சி சவால் நிறைந்ததாக இருந்தது. இந்த படத்தில் நயன்தாரா எந்த அளவுக்கு நடித்துள்ளாரோ, அதே அளவுக்கு ரெஜினா கதாபாத்திரமும் முக்கியம். இரண்டு நட்சத்திரங்கள் சிறப்பு தோற்றத்தில் வருகின்றனர். மேலும் மக்கள் திரையரங்குகளுக்கு வந்து ரசிக்கும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது” என கூறினார்.
தயாரிப்பாளர் ஜசரி கணேஷ் பேசுகையில், “இது எங்களுடைய தயாரிப்பில் 27வது படம். என்னுடைய அருமை நண்பர், குடும்ப நண்பர் சுந்தர் சி இயக்கும் திரைப்படம். நான் இதுவரை 27 படங்களில், 27 இயக்குநர்களுடன் பயணித்துள்ளேன். ஆனால் சுந்தர் சி போன்று ஒரு இயக்குநரை பார்த்ததில்லை. சொன்ன பட்ஜெட்டை விட குறைந்த செலவில் படத்தை முடித்துக் கொடுத்த ஒரே இயக்குநர் அவர் மட்டுமே. இந்த படம் தமிழ், ஹிந்தி, மலையாளம் உள்ளிட்ட 5 மொழிகளில் படம் வெளியாகிறது. 120 கோடி ரூபாய் செலவில் இந்த படம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது” என்றார்.
பின்னர் இயக்குநர் சுந்தர்.சி பேசுகையில், “மூக்குத்தி அம்மன் ஒன்றுக்கும், இரண்டாம் பாகத்திற்கும் இடையே படத்தின் பெயர், தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ், நயன்தாரா, மற்றும் ஊர்வசி மட்டும் தான் ஒன்று. இந்த படம் இவ்வளவு பிரம்மாண்டத்தை கேட்கும் என்று தெரியவில்லை. 400 கலைஞர்கள் இரவு பகலாக உழைத்து வருகின்றனர். இந்த படத்தைப் பற்றி தவறாக விமர்சனம் செய்தார்கள், அதற்கு நான் எதுவும் சொல்லவில்லை.
படத்தில் அனைத்தும் AI தொழில்நுட்பம் என்று விமர்சனம் செய்தனர். அந்த தொழில்நுட்பத்தை நான் குறைத்து சொல்லவில்லை. ஆனால் இந்த படத்தில் 3000 ஷாட்கள் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. வெறும் 15 ஷாட்கள் தான் ஏஐ தொழில்நுட்பம். எனது திரை வாழ்வில் சவாலாக இருந்த படம் ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’. மிகவும் கஷ்டப்பட்டு இந்த படத்தை உருவாக்கியுள்ளேன்.
|இதையும் படிங்க: அஜித் நடிக்கும் ’டேர் டெவில்’ படப்பிடிப்பு எப்போது, நடிகர்கள் யார்? - ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் கொடுத்த அப்டேட்
இந்த படத்திற்கு தடை வந்தபோது, நயன்தாரா மாசாணியம்மன் கோயிலுக்கு வேண்டிக்கொண்டு விரதம் இருந்தார். அவரின், அர்ப்பணிப்பு மிகவும் பாராட்டப்பட வேண்டும். இந்த படத்தில் காமெடி காட்சிகள் மிக அருமையாக வந்துள்ளன” என்றார்.