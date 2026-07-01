’பராசக்தி’ சம்பள பாக்கி: ’இதயம் முரளி’ திரைப்படத்திற்கு தடை விதிக்க சுதா கொங்கரா கோரிக்கை
பராசக்தி படத்திற்கான 8.39 கோடி ரூபாய் சம்பள பாக்கியை வழங்க வேண்டி இயக்குநர் சுதா கொங்கரா பதிவு செய்த வழக்கில், படக்குழு ஜூலை 8 ஆம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : July 1, 2026 at 12:22 PM IST
சென்னை: தனக்கு சேர வேண்டிய சம்பள பாக்கியை தயாரிப்பு நிறுவனம் தராத நிலையில், டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் புதிதாக தயாரித்துள்ள ’இதயம் முரளி’ திரைப்படத்தை வெளியிட தடை விதிக்க வேண்டும் என இயக்குநர் சுதா கொங்கரா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இயக்குநர் சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில், சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில், ஆகாஷ் பாஸ்கரனின் டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்த திரைப்படம் ’பரசாக்தி’. ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையமைத்த பராசக்தி திரைப்படம், கடந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதி வெளியாகி ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.
இந்நிலையில் இயக்குநர் சுதா கொங்கரா இந்த படத்தை இயக்க தனக்கு ரூ.15 கோடி ஊதியம் வழங்குவதாக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது. ஆனால் அதில் ரூ.8.39 கோடி ரூபாய் ஊதியம் பாக்கி வைத்துள்ளதாகவும், அந்த தொகையை செலுத்தக் கோரியும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.
அந்த மனுவில், ”ஒப்பந்தத்தின் படி தனக்கு சேர வேண்டிய சம்பள பாக்கியை டான் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தராத நிலையில், புதிதாக தயாரித்துள்ள ’இதயம் முரளி’ திரைப்படத்தை வரும் ஜூலை 10 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியிட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால், தனக்கு தர வேண்டிய பாக்கியை செலுத்தாமல் ’இதயம் முரளி’ திரைப்படத்தை வெளியிட தடை விதிக்க வேண்டும்.
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மேலும், பராசக்தி திரைப்படத்தின் உரிமையை மூன்றாம் நபருக்கு வழங்க தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும், பராசக்தி திரைப்படத்தை ஒடிடி, தொலைக்காட்சி உரிமம் வழங்கியதன் மூலம் கிடைத்த வருமானத்தின் முழு விவரங்களையும், நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி குமரேஷ் பாபு, இயக்குநர் சுதா கொங்கரா மனுவிற்கு ஜூலை 8 ஆம் தேதிக்குள் டான் பிக்சர்ஸ் படக்குழு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, விசாரணையை ஒத்தி வைத்தார்.