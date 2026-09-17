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இலங்கை பாடத்திட்டத்தில் தனது படைப்புகளை சேர்க்க அரசு பரிசீலனை - இயக்குநர் சீனு ராமசாமி நெகிழ்ச்சி

இயக்குநர் சீனு ராமசாமியின் ‘சினிமாவின் ஆன்மா’ நூல், சிறார் சினிமா ரசனைக் கல்வியை மையமாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டுள்ளது. 'மணல் உயிர்', அவருடைய கவிதைத் தொகுப்பாகும்.

திரைப்பட இயக்குநர் சீனு ராமசாமி
திரைப்பட இயக்குநர் சீனு ராமசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 5:57 PM IST

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சென்னை: தனது நூல்களை இலங்கை கல்வி பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்க பரிசீலிக்குமாறு பரிந்துரை செய்த அந்நாட்டு பிரதமர் ஹரிணி அமரசூரியவுக்கு திரைப்பட இயக்குநர் சீனு ராமசாமி நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

திரைப்பட இயக்குநர் சீனு ராமசாமி, தமிழ் திரையுலகில் தனித்துவமான கதைக்களம், இயல்பான மனித உணர்வுகளை மையமாகக் கொண்ட திரைப்படங்களை இயக்கி வருகிறார். இவர் இயக்குநராக அறிமுகமான திரைப்படம் ‘கூடல் நகர்’. அதைத் தொடர்ந்து ‘தென்மேற்கு பருவக்காற்று’ திரைப்படத்தை இயக்கினார்; இப்படத்திற்காக தேசிய விருது கிடைத்தது.

அதன்பின்னர் ‘நீர்ப்பறவை’, ‘இடம் பொருள் ஏவல்’, ‘தர்மதுரை’, ‘கண்ணே கலைமானே’ உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இயக்கியுள்ளார். குறிப்பாக ‘தர்மதுரை’ திரைப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. தொடர்ந்து ‘மாமனிதன்’ திரைப்படத்தை இயக்கினார். தற்போது ‘இடிமுழக்கம்’ என்ற திரைப்படத்தையும் அவர் இயக்கி வருகிறார்.

‎திரைத்துறையைத் தாண்டி தமிழில் அவர் எழுதியுள்ள ‘சினிமாவின் ஆன்மா’ மற்றும் ‘மணல் உயிர்’ ஆகிய இரண்டு நூல்களை இலங்கையின் பள்ளி மற்றும் உயர்கல்வி பாடத்திட்டத்தில் சேர்ப்பதற்கு பரிசீலிக்குமாறு அந்நாட்டு பிரதமர் ஹரிணி அமரசூரிய பரிந்துரை செய்துள்ளார்.

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இந்த பரிந்துரைக்கு திரைப்பட இயக்குநர் சீனு ராமசாமி நன்றி தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "எனது 'சினிமாவின் ஆன்மா' (சிறுவர்களுக்கான திரைப்பட ரசனை கல்வி நூல்) மற்றும் 'மணல் உயிர்' (கவிதைத் தொகுப்பு) ஆகிய நூல்களை மாணவர்களின் பாடத்திட்டத்தில் சேர்ப்பதற்காகப் பரிசீலித்து, பரிந்துரை செய்த இலங்கை பிரதமர் டாக்டர் ஹரிணி அமரசூரியவுக்கும் கல்வி அமைச்சக அதிகாரிகளுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சீனு ராமசாமி எழுதியுள்ள ‘சினிமாவின் ஆன்மா’ நூல், சிறார் சினிமா ரசனைக் கல்வியை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. குழந்தைகள் மற்றும் மாணவர்களிடையே சினிமா குறித்த ரசனை, புரிதல் மற்றும் பார்வையை வளர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட இந்த நூல், சினிமாவை வெறும் பொழுதுபோக்காக மட்டுமின்றி ஒரு கலை வடிவமாக அணுகுவதற்கான சிந்தனைகளை முன்வைக்கிறது.

இதேபோல், ‘மணல் உயிர்’ என்ற நூல் சீனு ராமசாமி எழுதிய கவிதை நூலாகும். இலக்கியம், சினிமா ஆகிய இரு தளங்களிலும் தொடர்ந்து இயங்கி வரும் சீனு ராமசாமியின் இந்த படைப்புகள், இலங்கை கல்வி அமைப்பில் இடம்பெறுவதற்கான பரிசீலனைக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரு தமிழ்ப் படைப்பாளியின் நூல்கள், மற்றொரு நாட்டின் கல்விப் பாடத்திட்டத்தில் இடம்பெறுவதற்காக பரிசீலிக்கப்படுவது தமிழ் இலக்கியம் மற்றும் சினிமா சார்ந்த படைப்புகளுக்கு கிடைக்கும் முக்கிய அங்கீகாரமாக கருதப்படுகிறது.

TAGGED:

SRI LANKA SCHOOL CURRICULUM
SEENU RAMASAMY BOOKS
CINEMAVIN AANMA
SEENU RAMASAMY SRI LANKA
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