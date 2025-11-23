ETV Bharat / entertainment

'தமிழ் சினிமாவில் புதிய முயற்சி' - ஒருவர் மட்டுமே தோன்றும் 'ஒன் மேன்' படம்; இயக்குநர் எக்ஸ்குளூசிவ் தகவல்கள்!

திரைக்கதை, வசனம், மேக்கப், காஸ்டியூம், ஒளிப்பதிவு, எடிட்டிங், டப்பிங், 3டி மாடலிங், காம்போசிட், கலர் கரெக்ஷன் என அனைத்து பணிகளையும் இயக்குநர் ராஜ்குமார் மட்டுமே செய்துள்ளார்.

படம் எடுத்தது குறித்து விளக்கும் இயக்குநர்
படம் எடுத்தது குறித்து விளக்கும் இயக்குநர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 23, 2025 at 10:11 PM IST

3 Min Read
சென்னை: தமிழ் சினிமாவில் புதிய முயற்சியாக கதை நாயகனாக நடித்து, கதை மாந்தர்கள், ஒளிப்பதிவு, இசை, கலை, இயக்கம், படத் தொகுப்பு என அனைத்து பணிகளையும் ஒருவர் மட்டுமே மேற்கொண்டு உருவாக்கி இருக்கும் 'ஒன் மேன்' திரைப்படம் குறித்து இயக்குநர் எக்ஸ்குளூசிவ் தகவல்களை கூறியுள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் 'சிங்கிள் ஷாட்' முறையில் பார்த்திபன் நடிப்பில் வெளியான 'இரவின் நிழல்' திரைப்படத்தை பார்த்திருப்போம். 'சிங்கிள் கேரக்டர்' முறையில் பார்த்திபன் நடிப்பில் வெளியான 'ஒத்த செருப்பு' திரைப்படத்தை பார்த்திருப்போம். இதுவரையிலும் யாரும் திரையில் பார்த்திராத புதிய முயற்சியை கையில் எடுத்துள்ளார் இயக்குநர் சங்ககிரி ராஜ்குமார். அதாவது, திரைப்படம் எடுப்பதற்கு குறைந்தபட்சம் 100க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் தேவை என்கிற நிலைமையை மாற்றி தனி ஒருவனாக 'ஒன் மேன்’ படத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார்.

யார் இந்த சங்ககிரி ராஜ்குமார்?

சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள சங்ககிரியில் தெருக்கூத்து கலைஞருக்கு மகனாகப் பிறந்தவர் ராஜ்குமார். சினிமா மீது கொண்டுள்ள ஆர்வத்தால் மறைந்த இயக்குநர் வேலு பிரபாகரனிடம் உதவியாளராக பணிபுரிந்து அதன் பின்னர் 'வெங்காயம்’, ‘ பயாஸ்கோப்' ஆகிய திரைப்படங்களின் மூலம் தமிழ் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து பன்முக ஆளுமையாக உருவெடுத்தார். இவர், தனது மூன்றாவது திரைப்படத்தை வித்தியாசமாக எடுக்க திட்டமிட்டு இருந்த சூழலில் அவருக்கு புதிய யோசனை ஏற்பட்டுள்ளது.

பெரிய பொருட்செலவு மற்றும் நட்சத்திர அந்தஸ்து கொண்டிருக்க கூடிய நடிகர், நடிகைகள் இருந்தால் படத்திற்கான விளம்பரமும் சிறப்பாக அமையும். அதற்கு மிகப்பெரிய அளவு செலவு ஆகும். அதே நேரம் வித்தியாசமான புதிய முயற்சியை திரைப்படத்தில் செய்தால் அதில் என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது? என்பது மூலமாக படத்தின் விளம்பரம் அதுவாக நடக்கும் என யோசித்து வித்தியாசமாக படம் எடுக்க வேண்டும் என முடிவு செய்தார்.

பயாஸ்கோப் படம்
பயாஸ்கோப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்தவகையில் வருகிற டிசம்பர் மாதம் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டு இருக்கும் "ஒன் மேன்" படத்தின் கதையின் நாயகனாக நடித்து, கதையின் மாந்தர்கள், ஒளிப்பதிவு, இசை, கலை, இயக்கம், படத் தொகுப்பு என அனைத்துப் பணிகளையும் தானே மேற்கொண்டு கிட்டத்தட்ட கடந்த 6 ஆண்டுகளாக 'ஒன் மேன்' படத்தை எடுத்து முடித்து உள்ள நிலையில் இப்படத்தின் அறிமுக காணொளி வெளியாகி இணையத்தில் வேகமாக வைரலாகி வருகிறது.

இதுகுறித்து இயக்குநர் சங்ககிரி ராஜ்குமார் கூறியதாவது:

எளிய மக்களின் வாழ்வியலை அவர்கள் வாழ்வு மேம்பட நாம் சொல்ல வேண்டிய செய்திகளை, சினிமாவில் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காகவே வெங்காயம், பயாஸ்கோப் படங்களை இயக்கியிருந்தேன். அந்த வகையில் மூன்றாவது திரைப்படத்தை தனி ஒரு ஆளாக அனைத்து வேலையும் செய்ய இருக்கிறேன் என்று கூறியவுடனே என்னை எதிர்ப்பவர்கள் சைக்கோ என உதாசீனப்படுத்தினர். இருந்த போதிலும் புதிய முயற்சிகள் அனைத்துமே ஆரம்ப காலகட்டத்தில் உதாசீனப்படுத்தப்படுபவை தான். அதைப் பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை. நிச்சயமாக சிறந்த பொழுதுபோக்கு திரைப்படமாக "ஒன் மேன்" படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ரசிகர்கள் ரசிக்கும் வண்ணம் திரைப்படத்தினை எடுத்து இருக்கிறேன். இதிலும், மற்ற பொழுதுபோக்கு திரைப்படம் போல சண்டைக் காட்சிகள், பாடல் காட்சிகள் என்று அனைத்தும் இடம்பெற்றிருக்கிறது. அவ்வகையில் ‘ஒன் மேன்’ படத்தை எடுத்து முடித்திருக்கிறேன். கதை உருவாக்கம் தொடங்கி திரைக்கதை, வசனம், மேக்கப், காஸ்டியூம், கிரேன் ட்ராலி மூவ்மெண்ட், ஒளிப்பதிவு, லைட்டிங், எடிட்டிங், டப்பிங், 3டி மாடலிங், டெக்சரிங், அனிமேஷன், காம்போசிட், கலர் கரெக்ஷன் என்று ஒரு திரைப்படத்திற்கு தேவையான அனைத்து வேலைகளை தனி ஒரு மனிதனாக யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் எடுத்து முடித்திருக்கிறேன்.

நான் வேலு பிரபாகரனிடம் உதவியாளராக பணிபுரிந்து இருக்கிறேன். இந்த படத்தில் தனியாக உதவியாளரை வைத்திருக்கலாம். ஆனாலும் ஒரு ஆளாக அனைத்தையும் செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்ததன் விளைவாகவே நான் மட்டுமே படத்தில் உழைத்திருக்கிறேன். இதற்கான படப்பிடிப்பு இந்தியாவில் தொடங்கி மலேசியா, தாய்லாந்து, பிரான்ஸ், இத்தாலி, வாடிகன் மற்றும் அமெரிக்காவின் பல்வேறு மாகாணங்களில் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இயக்குநர் வேலு பிரபாகரனுடன் சங்ககிரி ராஜ்குமார்
இயக்குநர் வேலு பிரபாகரனுடன் சங்ககிரி ராஜ்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பல்வேறு தரப்பினர் அங்கு திரைப்படம் எடுப்பதே தெரியாத ஒரு நிலையானது இருந்தது. ஏனெனில் நான் ஒரு ஆள் மட்டுமே இருந்ததன் விளைவு என்னுடைய கதைக்கு அதுவே காட்சி அமைப்பாக இருந்தது. அதாவது உலகத்தின் கடைசி மனிதன் என்பதே என்னுடைய கதையின் கரு. ஆகவே தனி ஒருவனாக செய்து முடித்ததை துவக்கம் முதல் இறுதி வரை மற்றொரு கேமராவில் பதிவு செய்து வைத்திருக்கின்றேன். படம் உருவான விதம், அதன் சில காட்சிகளை அறிமுக வீடியோவாக வெளியிட்டு இருக்கிறேன்.

இதனை கின்னஸ் உலக சாதனைக்கு எடுத்துச் செல்லும் எண்ணம் எனக்கு இல்லை. அதன் மூலம் பெருமை அடையவும் நான் நினைக்கவில்லை. ஏனெனில் நான் ஒரு தெருக்கூத்து கலைஞர். என்னுடைய பணியானது இதை விட மிகப்பெரியது. ஏனெனில், அவர்கள் அவர்களாகவே அனைத்து வேலைகளையும் செய்து தெருக்கூத்தினை நடத்துவார்கள். ஆதலால் அதனை நான் செய்யவில்லை. என்னை மாதிரி வித்தியாசமாக திரைப்படம் எடுக்க எதிர்காலத்தில் நிச்சயம் பலரும் வருவார்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. அது, சினிமா துறைக்கும் நல்லது.

அடுத்ததாக இயக்குநர் வேலு பிரபாகரன் 'ஒற்றைக்கை பொட்டுக்காரி' என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது பாதியிலேயே காலமானார். எனவே அந்த திரைப்படம் அப்படியே நிற்கிறது. அந்த படத்திற்கான இயக்குனராகவும் தற்போது வேலை செய்துகொண்டிருக்கிறேன். கூடிய விரைவில் அந்த திரைப்படமும் வெளியாகும். தனி ஒரு மனிதனாக எடுக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஒன் மேன் திரைப்படமானது வருகிற டிசம்பர் மாதம் வெளியிடுவதற்கான வேலைகள் தற்பொழுது முழு மூச்சில் நடந்து வருகிறது'' என்று இயக்குநர் சங்ககிரி ராஜ்குமார் தெரிவித்தார்.

