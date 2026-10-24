எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா வரிசையில் முதல்வர் விஜய் - இயக்குநர் ஆர்.வி.உதயகுமார் புகழாரம்
யோகி பாபு காமெடியனாகவும், குணச்சித்திர நடிகராகவும் எந்த கதாபாத்திரமும் பொருந்தக்கூடிய அளவிற்கு நடிக்கிறார் என நடிகர் ஜாவா சுந்தரேசன் கூறியுள்ளார்.
Published : October 24, 2026 at 9:32 AM IST
சென்னை: எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோருக்கு பிறகு இன்றைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், 20 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் எண்ணற்ற அமைச்சர் பொறுப்புகளை தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு வழங்கியுள்ளார் என இயக்குநர் ஆர்.வி.உதயகுமார் கூறினார்.
யோகி பாபு, எம்.எஸ். பாஸ்கர், ஜாவா சுந்தரேசன், மாரிமுத்து, படவா கோபி, மனோபாலா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில், கே.வி. கதிர்வேலு இயக்கத்தில், ராக் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், சாம் சி.எஸ். இசையமைத்த திரைப்படம் ‘சிங்காரம்’.
இந்த திரைப்படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு, சென்னையில் நடைபெற்றது. இதில் படக்குழுவினர் மற்றும் சிறப்பு விருந்தினராக இயக்குநர் ஆர் வி உதயகுமார் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது ஜாவா சுந்தரேசன் மேடையில் பேசுகையில், “நடிகர் யோகி பாபுவை பார்க்கும் போது எனக்கு பொறாமையாக இருக்கிறது. ஏனெனில், நான் கூட சீரியஸான காட்சிகளில் நடிக்கும் போது, என் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சிரித்து விடுவார்கள். அப்போது எனக்கு நம்முடைய முகம் வெறும் காமெடிக்கு மட்டும் தான் செட் ஆகும் என தோன்றும். இருப்பினும் யோகி பாபு காமெடியனாகவும், குணச்சித்திர நடிகராகவும் எந்த கதாபாத்திரமும் பொருந்தக்கூடிய அளவிற்கு நடிக்கிறார்” என கூறினார்.
தொடர்ந்து நடிகர் படவா கோபி, “யோகி பாபுவை எனக்கு பூந்தமல்லி அணிக்காக அவர் கால்பந்து விளையாடிய காலகட்டத்தில் இருந்து நன்றாக தெரியும். அவருடைய டைமிங் அசாத்தியமானது, அவரைப் போன்று ஒரு நடிகர் இருப்பதால் தான் இதுபோன்ற திரைப்படங்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டே இருக்கிறது. வெறும் கதையை மட்டுமே நம்பி இப்படத்தை உருவாக்கியுள்ளனர்” என்றார்.
பின்னர் இயக்குநர் ஆர்.வி.உதயகுமார், “நடிகர் சிவாஜி கணேசன் கூட அந்த காலத்தில் காலை, மாலை என இரண்டு ஷிப்ட் வைத்து படப்பிடிப்பு தளத்திற்கு செல்வார். இருப்பினும் நாகேஷ் 3 மணி நேரமாக பிரித்து ஐந்து ஷிப்ட் வைத்து ஐந்து படப்பிடிப்பு தளங்களுக்கு செல்வார். அதேபோல நான் யோகி பாபுவை பார்க்கிறேன். அவர் தற்போது பரபரப்பாக இயங்கி வருகிறார்.
இந்தப் படத்தின் கன்டென்டை நான் உங்களிடம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கதை சொல்வதில் தான் தவறு இருக்கிறது, கன்டென்ட் சொல்வதில் தவறு இல்லை. நரிக்குறவர் இனத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆகிறார். அந்த வகையில் எம்.ஜி.ஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோருக்கு பிறகு இன்றைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், 20 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் எண்ணற்ற அமைச்சர் பொறுப்புகளை தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு வழங்கியுள்ளார்.
ஜாதி என்ற ஒன்று இருக்கக் கூடாது. அப்படி இருந்தால், நல்ல எண்ணங்கள் இருக்கக் கூடியவன் உயர்ந்த சாதி. தவறான எண்ணங்கள் உள்ளவன் தாழ்ந்த சாதி. இந்த அளவுகோலிலே இருந்தால் நல்லது, திரைப்படம் வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்றார்.
தொடர்ந்து நடிகர் யோகி பாபு, “இந்த படம் பற்றி பலரும் நிறைய பேசிவிட்டனர். நான் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக இந்த மேடையில் மறைந்த மனோபாலா மற்றும் மாரிமுத்து இருவரையும் நினைவு கூறுகிறேன். என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருந்தவர் மனோபாலா. பல நேரங்களில், பல படங்களில் சிறந்த கதாபாத்திரங்களில் அவர் இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என யோசித்து இருக்கிறோம். இருப்பினும் அவர் தற்போது இல்லை. இந்தத் திரைப்படம் வெற்றியடைய ஆண்டவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன்” என கூறினார்.