எம்ஜிஆர், சிவாஜியை விட பெரிய நடிகர்கள் யாரும் இல்லை - இயக்குநர் ஆர்.கே.செல்வமணி
சினிமாவில் இருப்பவர்கள் அரசியலுக்கும், அரசியலில் இருப்பவர்கள் சினிமாவிற்கும் செல்வது காலம் காலமாக நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது என இயக்குநர் ஆர்.கே.செல்வமணி கூறியுள்ளார்.
Published : November 25, 2026 at 5:35 PM IST
சென்னை: எம்ஜிஆர், சிவாஜியை விட தமிழ் சினிமாவில் பெரிய நடிகர்கள் யாரும் இல்லை என இயக்குநர் ஆர்.கே.செல்வமணி தெரிவித்துள்ளார்.
மிதுன் மகேஷ்வரன் இயக்கி, நடித்துள்ள ’அரிகொம்பன்’ படத்தின் இசை மற்றும் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. விழாவில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக தயாரிப்பாளர் ஆர்.கே.செல்வமணி, இயக்குநர் சுப்பிரமணிய சிவா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இவ்விழாவில் ஆர்.கே.செல்வமணி பேசுகையில், ”இந்த திரைப்படம் சிறந்த வரவேற்பை பெற வாழ்த்துகள். மனிதர்களை மனிதர்களாக பார்ப்பது, வழிநடத்துவது என்ற மனம் ஒரு சிலருக்கு தான் உள்ளது. அந்த மனம் மிதுன் மகேஸ்வரனிடம் உள்ளது.
கேப்டன் பிரபாகரன் படம் எடுக்க 40,000 கிலோ மீட்டர் பயணம் செய்தோம். ஆனால் ’அரிகொம்பன்’ படத்தை சேலம் அருகில் ஒரு அடர்ந்த வனப்பகுதியான எஸ்டேட்டில் உருவாக்கியுள்ளனர்.
மிதுன் மகேஸ்வரனை பார்க்கும் போது பருத்திவீரன் கார்த்தியை பார்த்து போல் உள்ளார். கேப்டன் பிரபாகரன் படம் எடுக்க போது, உயிரிழப்புகள், அசம்பாவிதங்கள் பல நடந்தன. அப்படி நடந்தாலும் துளிகூட எங்கள் வேகத்தையும், வெற்றியையும் தடுக்கவில்லை. காரணம் கதையில் இருந்த ஈடுபாடு. அதனால் பணியாற்றினோம். இந்த திரைப்படத்தின் டிரெய்லரை பார்க்கும் போது ஒரு பிரம்மாண்டமான வெற்றியடையும் என்று நான் கருதுகிறேன்” என்றும் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசுகையில், ”திரை உலகில் புகழ் என்பது ஒருவரை கெடுத்து விடும், புகழ் பிரகாசத்தை வைத்து நடிகர்கள் கடவுளாகி, மனிதர்களிடம் இருந்தும் ரசிகர்களிடமிருந்தும் தூரம் போய் போய் விடுகிறார்கள். எம்ஜிஆர், சிவாஜி விட பெரிய நடிகர்கள் யாரும் இல்லை. ஆனால் இப்போது இருக்கும் சில நடிகர்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வரும் போது ரசிகர்களை விட பவுன்சர்களை தான் அதிகம் உள்ளனர். நடிகர்களை நேரடியாக சந்தித்து பேச முடியவில்லை. பவுன்சர்களை தாண்டி போக வேண்டுமா? பேச வேண்டுமா? என்ற மனநிலை வந்து விடுகிறது.
வெற்றியை தலைக்கு கொண்டு போகாத நடிகர்கள் இருக்கும் வரை தமிழ் சினிமா நன்றாக இருந்தது. ‘மண்டாடி’ 100 கோடி ரூபாய் வசூலித்திருப்பது என்பது சூரியால் அல்லது ஒரு தனிப்பட்ட நபரால் அல்ல. படத்தினுடைய வெற்றிக்கு படக்குழு தான் முதல் காரணம். இந்த காலகட்டத்தில் கதாநாயகன் தேவையில்லை, நல்ல கதையைக் கொண்டு, நல்ல இயக்குநர் தயாரிப்பாளரை வைத்து, 5 கோடி அல்லது 6 கோடியில் படம் தயாரிக்கலாம்.
நமது சுயமரியாதையை விற்க வேண்டிய அவசியமில்லை. சினிமாவில் இருப்பவர்கள் அரசியலுக்கும், அரசியலில் இருப்பவர்கள் சினிமாவிற்கும் செல்வது காலம் காலமாக நடந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது. ஆனால் இப்போது சினிமாவில் இருந்து அதிகம் அரசியலுக்கு தான் செல்கிறார்கள்” என்று விமர்சித்தார்.