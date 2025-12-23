ETV Bharat / entertainment

தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் யாருக்கோ தலைவணங்கி நிற்கிறது - ஆர்.கே.செல்வமணி பேச்சு

அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத் தேர்தலில் தலைவர் பதவிக்கு ’நலம் காக்கும் அணி’ சார்பில் லைகா புரொடக்ஷன் தமிழ் குமரன் போட்டுயிடுகிறார்.

’நலம் காக்கும் அணி’ அறிமுக கூட்டம்
’நலம் காக்கும் அணி’ அறிமுக கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 23, 2025 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் தற்போது யாருக்கோ தலைவணங்கி நிற்கிறது என இயக்குநர் ஆர்.கே.செல்வமணி கூறியுள்ளார்.

தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத் தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் நடைபெறுகிறது. இந்நிலையில் தேர்தலில் போட்டியிடவுள்ள ’நலம் காக்கும் அணி’ என்கின்ற அணியை அறிமுகப்படுத்தும் நிகழ்ச்சி சென்னை வடபழனியில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் அந்த அணியில் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடும் லைகா புரொடக்ஷன் தமிழ் குமரன், துணைத் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடவுள்ள ஆர்.கே.சுரேஷ், லிங்குசாமி, ஆர் கே செல்வமணி, கமிலா நாசர், மற்றும் கலைப்புலி தாணு ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் தமிழ்குமரன் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசுகையில், “தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் தற்போது பல்வேறு விதமான சிக்கல்கள் இருக்கிறது. அதனை அகற்றும் விதத்தில் எங்களுடைய நலம் காக்கும் அணி செயல்படும். எங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கை தயாராகி கொண்டு இருக்கிறது. கூடிய விரைவில் அதுகுறித்து விளக்கமாக அனைவருக்கும் தெரிவிக்கப்படும்” என்றார்.

தொடர்ந்து இயக்குநர் ஆர்.கே.செல்வமணி செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பேசுகையில், “எங்களுடைய அணி எந்த அரசியல் பின்புலமும் இல்லாத ஒரு அணி. தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தில் அரசியல் என்பது கிடையாது. இதில் தலைவர் பதவிக்கு போட்டியிடக்கூடிய லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் தமிழ்குமரன், எந்த சூழ்நிலையிலும் மனிதாபிமானத்தோடு நடக்கக் கூடியவர். அதற்கு உதாரணமாக ’இந்தியன் 2’ திரைப்பட படப்பிடிப்பில் அசம்பாவிதமாக உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டன.

அவர்களின் ஒவ்வொருவரின் குடும்பங்களுக்கு உடனடியாக 2 கோடி ரூபாய் இழப்பீடு கொடுத்தார். மேலும் தற்போது தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் பல்வேறு சிரமங்களை சந்தித்து வருகிறது. இந்த நிலை மாற வேண்டும். மேலும் நலம் காக்கும் அணியில் போட்டியிடக் கூடிய கமிலா நாசர் மிகப் பெரிய தைரியசாலி, எதையும் துணிச்சலோடு எதிர்கொள்ளக் கூடியவர்.

கடந்த காலங்களில் இப்ராஹிம் ராவுத்தர், எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர், கலைப்புலி தாணு, ராம நாராயணன் போன்றோர் தயாரிப்பாளர் சங்கத் தலைவராக இருந்த போது, தயாரிப்பாளர்கள் சங்கமானது தலை நிமிர்ந்து நின்றது. இப்போது யாருக்கோ தலை வணங்கி நிற்கிறது. இந்த நிலை மாற வேண்டும். ஓடிடி தளத்திற்கும், தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய இடைவேளி நலம் காக்கும் அணி வென்றவுடன் பேசி சரி செய்யப்படும்“ என்றார்.

இதையும் படிங்க: பல்ஸ் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியீட்டு விழா: தவெக தலைவர் விஜயை சீண்டிய 'கூல்' சுரேஷ்

எதற்கெடுத்தாலும் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் தொடர்ச்சியாக நஷ்டம் அடைகிறது என கூறுகிறீர்கள், அப்போது 100 கோடி வசூல், 200 கோடி வசூல் என கூறுவது எந்த அளவிற்கு உண்மை என செய்தியாளர்கள் கேட்ட போது ஆர்.கே.செல்வமணி, “100 கோடி வசூல், 200 கோடி வசூல் என விளம்பரப்படுத்துவது ஒருவேளை உண்மையாக கூட இருக்கலாம்” என்றார்.

TAGGED:

PRODUCERS ASSOCIATION ELECTIONS
தயாரிப்பாளர்கள் சங்க தேர்தல்
லைகா புரொடக்ஷன் தமிழ் குமரன்
LYCA PRODUCTIONS
DIRECTOR RK SELVAMANI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.