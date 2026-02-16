இயக்குநர்கள் நடிகர்களுக்கு அடிமையாக இருக்கக்கூடாது - இயக்குநர் ஆர்.கே.செல்வமணி
படப்பிடிப்பு தளத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக வழங்கப்படும் நிலை ஒழிக்கப்பட்ட வேண்டும் என இயக்குநர்கள் சங்க தலைவர் ஆர்.கே.செல்வமணி கூறியுள்ளார்
Published : February 16, 2026 at 4:43 PM IST
சென்னை: இயக்குநர்கள் நட்போடு இருக்கலாம், ஆனால் நடிகர்களுக்கு அடிமையாக இருக்கக்கூடாது என இயக்குநர்கள் சங்க தலைவர் ஆர்.கே.செல்வமணி கூறியுள்ளார்.
2026 – 2029ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கம் தேர்தலில் வென்ற நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் ஆர்கே செல்வமணி தலைவராகவும், ஆர்.வி.உதயகுமார் பொதுச்செயலாளராகவும், பேரரசு பொருளாளராகவும் பதவியேற்று கொண்டனர்.
பிறகு துணைத் தலைவர், இணை செயலாளர் பதவிகளுக்கு போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற நிர்வாகிகளுக்கும், தேர்தல் அதிகாரி பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார். இவ்விழாவில் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் தலைவர் நடிகர் நாசர் பேசியதாவது, ”வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். எனக்கும் இவர்களுக்குமான உறவு 40 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது. நானும் இயக்குநர்கள் உதயகுமார், ஆர்.கே.செல்வமணி உள்ளிட்டோர் ஒரே கிளையில் விரிந்த பூக்கள். தமிழ் சினிமாவை வேகமாக அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துச் செல்ல வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம். இயக்குநர் சங்க செயல்பாடுகளுக்கு நடிகர் சங்கம் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கும்” என்றார்.
அதனைத்தொடர்ந்து தயாரிப்பாளர் தாணு பேசுகையில், “2026-29ஆம் ஆண்டுக்காக இயக்குநர் சங்கத்தின் புதிய நிர்வாகிகளுக்கு வாழ்த்துகள். திரை உலகிலேயே இருக்கக்கூடிய அனைத்து சங்கங்களுக்கும் முன்மாதிரியாக இயக்குநர் சங்கம் உள்ளது. இதுபோல் ஒரு நிர்வாகம் திரைத்துறையில் அனைத்து துறைகளிலும் நடக்க வேண்டும். திரை உலகின் காவல் தெய்வம், தம்பி ஆர்.கே.செல்வமணி. அவர் போராடப் பிறந்தவர், எந்த விஷயத்திலும் விடாப்பிடியாக இருந்து வெற்றி பெறக்கூடியவர் செல்வமணி” என புகழாரம் சூட்டினார்.
திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கத்தின் தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ள ஆர்.கே.செல்வமணி பேசுகையில், ”பொறுப்பில்லாத பயிரால் எந்த பயனும் இருக்காது. விரைவில் சங்க வழி சம்பளத்தை அறிமுகப்படுத்த உள்ளோம். நிதி ஸ்திரத்தன்மையை கட்டமைக்க வேண்டும். அனைத்து உறுப்பினர்களும் அவர்கள் வேலை செய்வதை பதிவு செய்ய வேண்டும். உதவி இயக்குநர்களுக்கு 2 ஆயிரம் ரூபாயும், இயக்குநர்களுக்கு 10 ஆயிரம் ரூபாயும் நிர்ணயிக்க தீர்மானம் கொண்டு வரப்படும். நான் சினிமாவுக்கு இயக்குநராக வந்தேன்.
இன்று சிறிய திரைப்படங்களுக்கு பெரிய எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. 50 சதவிகிதத்துக்கும் மேலான சங்க உறுப்பினர்கள் விரக்தியில் அவர்கள் செய்யும் வேலையை பதிவு செய்யாமல் உள்ளனர். தமிழ் தயாரிப்பாளர்களுக்கு கதை சொன்ன காலம்போய், மும்பையில் உள்ள முகம் தெரியாத தயாரிப்பாளர்களுக்கு கதை சொல்ல வேண்டிய காலத்தில் உள்ளோம். இயக்குநர் சங்கத்தை தர்ம ஸ்தாபனமாக இல்லாமல், கல்வி நிலையமாக உருவாக வேண்டும்.
சிறிய படங்களை உருவாக்க அனைவரும் முயற்சிக்க வேண்டும். அவற்றை தயாரிக்க தயாரிப்பாளர்கள் உள்ளனர். இயக்குநர்கள் நட்போடு இருக்கலாம், ஆனால் நடிகர்களுக்கு அடிமையாக இருக்கக்கூடாது. நான் சில படப்பிடிப்புகளுக்கு சென்ற போது, அங்கு இயக்குநர்கள் அடிமையாக உள்ளனர். படப்பிடிப்பு தளத்தில் இயக்குநர்கள் சுயமரியாதையை இழக்கக்கூடாது. கதாநாயகனுக்கு ஒரு மானிட்டர் (படப்பிடிப்பு தளத்தில் காட்சிகளை பார்க்கும் கருவி), கதாநாயகிக்கு ஒரு மாணிட்டர் என ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனியாக வழங்கப்படும் நிலை ஒழிக்கப்பட்ட வேண்டும்” என கூறினார்.