கருப்பு படம் பாகம் 2 வருமா - இயக்குநர் ஆர்ஜே பாலாஜி சொன்னது என்ன?
படத்தில் உள்ள அனைத்து பாடல்களையும் மக்கள் எழுந்து நின்றே பார்த்தார்கள். இதற்கு காரணம் சாய் அபயங்கர் தான் என்று கருப்பு படத்தின் இயக்குநர் ஆர்.ஜே.பாலாஜி தெரிவித்தார்.
Published : May 24, 2026 at 10:47 AM IST
திண்டுக்கல்: கருப்பு படத்தின் பாகம் 2 வெளியாகுமா என்ற கேள்விக்கு அப்படத்தின் இயக்குநர் ஆர்ஜே பாலாஜி பதிலளித்துள்ளார்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், உமா ராஜேந்திரா சினிமாஸ் திரையரங்கில் நடிகரும், இயக்குநருமான ஆர்.ஜே. பாலாஜி, 'கருப்பு' திரைப்படத்தை பார்த்து ரசித்தார். பின்னர், படத்தை முடித்துவிட்டு வெளியே வந்த அவர், செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "திண்டுக்கல் உமா ராஜேந்திரா சினிமாஸ் திரையரங்கில், கடந்த ஏழு நாட்களில் 25 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் ‘கருப்பு’ படத்தை பார்த்துள்ளனர். இதுவரை இப்படி நடந்ததில்லை என்று திரையரங்கு ஊழியர்கள் கூறுகின்றனர். 32 மாதங்கள் இந்த படத்திற்காக வேலை பார்த்துள்ளோம். அதற்கான பலன் இவ்வளவு பெரியதாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை.
எனக்கும், நடிகர் சூர்யா-வுக்கும் கெமிஸ்ட்ரி பயங்கரமாக இருந்தது. தினமும் 'லவ் யூ' சொல்லாமல் ஃபோனை வைக்க மாட்டோம். நானும் மீடியாவில் தான் இருந்தேன். மைக் எடுத்துட்டு ஓடுவேன். அந்த இடத்தில் இருந்து இன்று சூர்யா போன்ற நடிகர்களை வைத்து படம் எடுத்து, நானும் நடித்து வருவது பிரமிப்பாக இருக்கிறது. இதை ஒரு ஆசிர்வாதமாக கருதுகிறேன்.
சாய் அபயங்கர், படத்தோட முதுகெலும்பு. இந்த படத்தில் உள்ள அனைத்து பாடல்களையும் மக்கள் எழுந்து நின்றே ரசித்தனர். இதற்கு காரணம் சாய் அபயங்கர் தான். விஜய், முதலமைச்சராக பதவியேற்றதில் தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கிறார்கள். அவர் நிறைய நல்லது செய்வார் என்று எல்லோரும் போல் நானும் நம்புகிறேன். எனக்கும் அவர் முதலமைச்சரானதில் மகிழ்ச்சிதான்" என்றார்.
இதையடுத்து கருப்பு படத்தில் சாமியை வைத்து எடுக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனை எப்படி வந்தது? என்று கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "ஒருமுறை மாசாணி அம்மன் கோயிலுக்கு சென்றேன். அங்கு, வாழ்க்கையில் தீராத பிரச்சினை இருந்தால், மிளகாய் அரைத்து தேய்த்து மாசாணி அம்மன் கோயிலில் வழிப்பட்டால் பிரச்சினைகள் அனைத்தும் நீங்கும் என்று ஐதீகம் இருப்பதாக சிலர் கூறினார்கள்.
வேறு ஒரு சம்பவத்தில், என் கழுத்தில் கத்தி வைத்து, நான் அணிந்திருந்த நகையை சிலர் திருடி சென்றனர். இது இரண்டையும் இணைத்தே கருப்பு படத்திற்கான கதையை எழுதினேன். அனைத்துக்கும் கடவுள் தான் காரணம்" என தெரிவித்தார்
தொடர்ந்து, கருப்பு படத்தின் பாகம் இரண்டை எதிர்பார்க்கலாமா? என்று கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. இதற்கு பதிலளித்த ஆர்.ஜே.பாலாஜி, "ஒரு விஷயம் மக்களுக்கு பிடித்திருந்தால் அது தொடர வேண்டும். மேலும், இதை பற்றி நானும், சூர்யாவும் கூட பேசியுள்ளோம். அடுத்த மூவ் பற்றி நான் முன்கூட்டியே யோசிக்க மாட்டேன். கடவுள் அடுத்த படத்தை கொடுப்பார் என நம்புகிறேன்" என்று கூறினார். நிறைவாக, ரசிகர்கள் அனைவரும் ஆர்ஜே பாலாஜியுடன் கேக் வெட்டியும், புகைப்படம் எடுத்தும் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.