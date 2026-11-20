‘ஓம்’ படத்தின் கதை என்ன? - மனம் திறந்த இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி
ஓம் திரைப்படம் அனைவருக்கும் பிடிக்கும் வகையிலான பொழுதுபோக்குப் படமாகவும், வணிக ரீதியாக வெற்றி பெறக்கூடிய படமாகவும் இருக்கும் என ராஜ்குமார் பெரியசாமி கூறியுள்ளார்.
Published : November 20, 2026 at 7:54 AM IST
சென்னை: ‘ஓம்’ திரைப்படமானது சில உண்மை சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு, அதனுடன் கற்பனை கதையைச் சேர்த்து திரைக்கதையாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது என இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி கூறியுள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் 'ஓம்' திரைப்படத்தின் இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது, “ஓம் எனக்கு மிகவும் முக்கியமான திரைப்படமாக இருக்கும் என நினைக்கிறேன். ஏனென்றால், இப்படத்தில் பல முக்கியமான நடிகர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர். அவர்கள் மூலம் நான் சொல்ல நினைத்த ஒரு முக்கியமான பதிவைத் திரையில் வெளிப்படுத்தியிருப்பது எனக்கு திருப்தியாக இருக்கிறது. இந்தப் படத்தின் வெளியீடு தொடர்பான திட்டமிடல் என்பது தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களை சார்ந்தது. இந்த வாரத்திற்கான வெளியீட்டுத் திட்டத்தை அவர்கள் சரியாகத் திட்டமிட்டு செயல்படுத்தி வருவதாக நினைக்கிறேன்” என கூறினார்.
ஓம் படத்தின் கதை குறித்து பேசிய ராஜ்குமார் பெரியசாமி, “உண்மையில் நடைபெற்ற சில சம்பவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு, அவற்றைச் சுற்றி கற்பனைக் கதையாகத் திரைக்கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்று அல்லது இரண்டு சம்பவங்களைத் தழுவி அவற்றின் அடிப்படையில் கற்பனைக் கதையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இது என்னுடைய மூன்றாவது படம். நான் எனது படங்களை ஒன்றோடு மற்றொன்றை ஒப்பிட்டு பார்ப்பதில்லை. அதே நேரத்தில் ‘ஓம்’ படத்தில் முக்கியமான பதிவு இருக்கிறது. ஒரு முக்கியமான விஷயத்தைச் சொல்வதற்காகப் பல நடிகர்களை ஒன்றிணைத்து இந்த திரைக்கதையை படமாக வழங்கியிருப்பது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. ரசிகர்கள் நிச்சயமாக ஒரு எதிர்பார்ப்புடன் படத்தைப் பார்க்க வரலாம்.
இந்த படம் ஒரு கேங்ஸ்டர் படமாக இருக்குமா? அல்லது வேறு எந்த வகையில் இருக்கும்? என்பது போன்ற பல எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கின்றன. ஆனால் ‘ஓம்’ திரைப்படம் ‘உதிரம் தி பிளட்வுட்’ என்ற பெயரில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சினையைப் பற்றிய பதிவாக உருவாகியுள்ளது. அதே நேரத்தில் அனைவருக்கும் பிடிக்கும் வகையிலான பொழுதுபோக்குப் படமாகவும், வணிக ரீதியாக வெற்றி பெறக்கூடிய படமாகவும் இருக்கும் என நம்புகிறேன்” என்றார்.
‘ஓம்’ விளம்பர நிகழ்வில், தனுஷ் ரசிகர் செல்ஃபி எடுக்க வந்தபோது, அவரை பவுன்சர்கள் தள்ளிவிட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் சர்ச்சையானது. இதுகுறித்து பேசுகையில், “தனுஷ், ரசிகர்களிடம் கனிவாக நடந்து கொள்ளக்கூடிய ஒருவர். அவர் தொடர்பாகச் சமூக வலைதளங்களில் பரவும் வீடியோவை நான் பார்க்கவில்லை. படத்தின் இறுதிக்கட்டப் பணிகளில் இருந்ததால் அதைப் பார்க்க முடியவில்லை. அந்த சம்பவம் ஏதாவது தவறாகப் புரிந்துகொள்ளப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கலாம் என நினைக்கிறேன்” என கூறினார்.
‘ஓம்’ பட ரிலீஸ் குறித்து பேசுகையில், “ஓம் படம் வெளியான பிறகு நிறைய திரையரங்குகளுக்குச் சென்று படத்தைப் பார்வையிடத் திட்டமிட்டுள்ளேன். அதிகப்படியான திரையரங்குகளில் படம் வெளியாகும் வகையில் தயாரிப்பாளர்கள் திட்டமிட்டிருப்பார்கள் என நினைக்கிறேன். உலகம் முழுவதும் ரசிகர்களைச் சென்றடையும் வகையிலான வெளியீடாக இது இருக்கும். அனைவரும் திரையரங்குகளுக்கு வந்து படத்தைப் பாருங்கள்” என கூறினார்.