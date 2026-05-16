பிரேம்குமார் இயக்கும் புதிய படத்திற்கான பணிகள் பூஜையுடன் தொடக்கம்
வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் 32- வது திரைப்படத்தை இயக்குகிறார் பிரேம்குமார்.
Published : May 16, 2026 at 10:45 PM IST
சென்னை: '96' திரைப்பட புகழ் இயக்குநர் பிரேம்குமார் இயக்கும் புதிய படத்திற்கான பணிகள் பூஜையுடன் கோலாகலமாக தொடங்கியது.
இயக்குநர் பிரேம்குமார் இயக்கத்தில் நடிகை த்ரிஷா, நடிகர் விஜய் சேதுபதி நடிப்பில் உருவாகி கடந்த 2018- ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் '96'. இப்படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றிருந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து, நடிகர்கள் கார்த்தி, அரவிந்த் சுவாமி ஆகியோர் நடிப்பில் பிரேம்குமார் இயக்கத்தில் 2024- ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் 'மெய்யழகன்'. இந்த படமும் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரிய வரவேற்பு இருந்தது.
இந்த நிலையில் வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில் புதிய படத்தை இயக்குகிறார் பிரேம்குமார். இந்த படத்திற்கான பணிகள் பூஜையுடன் கோலாகலமாகத் தொடங்கியுள்ளது. இதற்கான நிகழ்ச்சியில் பகத் பாசில், தயாரிப்பாளர் ஐசரி கணேஷ், படக்குழுவினர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் ஐசரி கணேஷின் வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் 32-வது தயாரிப்பாக இப்படம் உருவாகிறது.
மலையாள திரையுலகின் முன்னணி நடிகரான பகத் பாசில் இப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். தனித்துவமான கதைகளையும், உணர்ச்சிப்பூர்வமான திரைக்கதைகளையும் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிபெறும் பகத் பாசில் மற்றும் மனதை தொடும் படைப்புகளால் ரசிகர்களை கவர்ந்த இயக்குநர் பிரேம்குமார் இணையும் இந்த புதிய கூட்டணி, திரையுலகில் மிகுந்த கவனத்தை பெற்றுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் தரமான மற்றும் வெற்றிப்படங்களைத் தொடர்ந்து வழங்கி வரும் வேல்ஸ் ஃபிலிம் இன்டர்நேஷனல், பல்வேறு முன்னணி நட்சத்திரங்களுடன் இணைந்து வித்தியாசமான கதைக்களங்களை கொண்ட திரைப்படங்களை தயாரித்து வருகிறது. வணிக ரீதியிலும், உள்ளடக்க ரீதியிலும் வெற்றி பெற்ற பல படங்களை வழங்கியுள்ள இந்த நிறுவனம், தற்போது இந்த புதிய முயற்சியின் மூலம் மீண்டும் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
இயக்குநர் பிரேம்குமாரின் முந்தைய படங்களுக்கு இசையமைத்த கோவிந்த் வசந்தா இப்படத்திற்கு இசையமைக்கிறார். இப்படத்தின் நடிகர்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கலைஞர்கள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது. புதிய கூட்டணியால் உருவாகும் இந்த படம், ரசிகர்களிடையே தற்போது பெரும் எதிர்பார்ப்பை கிளப்பியுள்ளது.