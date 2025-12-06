சாதிப் பெயரை வைக்க முடியாத அளவுக்கு தமிழகத்தில் சாதி வெறி இருக்கிறது - இயக்குனர் பேரரசு ஆதங்கம்
’திரௌபதி 2’ படத்தில் பாடல் பாடிய விவகாரத்தில் பாடகி சின்மயி கூறிய கருத்து மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது என்றும், அவர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எனவும் இயக்குநர் பேரரசு கூறியுள்ளார்.
Published : December 6, 2025 at 5:08 PM IST
சென்னை: ஜாதிப் பெயரினை வைக்க முடியாத அளவிற்கு, தமிழ்நாட்டில் சாதி வெறி இருக்கிறது என இயக்குநர் பேரரசு கூறியுள்ளார்.
கே.ஆர். வினோத் இயக்கத்தில் லெனின், அனுமோகன், ஆர்.வி. உதயகுமார் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் இசையமைப்பாளர் கைலாஷ் மேனன் இசையில் வெளியாக உள்ள ’ரெட் லேபிள்’ (red label) படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் இயக்குநர் பேரரசு, வசந்தபாலன், எழில், மித்ரன் ஜவகர், நடன வடிவமைப்பாளர் ஸ்ரீதர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்
இவ்விழாவில் இயக்குனர் பேரரசு பேசுகையில், “ஏவிஎம், ஜெமினி, மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் போன்ற தயாரிப்பாளர்கள், அந்த காலகட்டத்தில் கதை இலாக்கா ஒன்றினை வைத்திருப்பார்கள். கதை முடிவு செய்த பின்னரே இயக்குநர், நடிகர்கள் குறித்து முடிவு எடுப்பார்கள். அதேபோல, இந்த திரைப்படத்தில் வைத்திருப்பது பாராட்டுதலுக்குரியது. இருப்பினும் தற்போது இருக்கக்கூடிய சினிமா, அது போன்று இல்லை. படத்தின் ஹீரோவே முழு கதையையும் முடிவு செய்கிறார்கள். அதைப் பற்றி நான் பெரிதாக பேச விரும்பவில்லை.
படத்தில் நடித்திருக்க கூடிய இயக்குநர் ஆர்வி உதயகுமார் ஸ்டைலாக நடித்திருக்கிறார். குறிப்பாக புகைப்பிடிக்கும் காட்சி ஒன்றில் நடிகர் ரஜினிகாந்தை மிஞ்சியுள்ளார். இந்தப் படத்தில் பாடகி சின்மயி ஒரு பாடல் பாடியிருக்கிறார். அவர் இங்கு வந்திருக்கிறாரா? அவருக்கு இப்படத்தில் யார் இயக்குநர் என்று தெரிந்துதான் அந்த பாட்டு பாடிருக்கிறாரா?
ஒரு பாடகி என்றால் கதையின் சூழல், பாடல் வரிகள் பற்றி தெரிந்து பாடியிருக்க வேண்டும். அதனை விட்டுவிட்டு இந்த இயக்குநர் என்று தெரிதிருந்தால் பாடியிருக்க மாட்டேன் என்று பாடகி சின்மயி கூறிய கருத்து மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. இப்படி பேசுவது ஒட்டுமொத்த இயக்குநர்களையும் அவமானப்படுத்தும் வகையிலும் உள்ளது.
எனவே, அவர் மன்னிப்பு கேட்டே தீர வேண்டும். தமிழ்நாட்டின் அண்டை மாநிலங்களில் அவரவர் சமூக பெயரினை அவர்களது பெயரின் பின்னால் வைக்க முடிகிறது. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் அதுபோல வைக்க முடிவதில்லை, சாதிப் பெயரினை வைக்க முடியாத அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் சாதி வெறி இருக்கிறது” என்றார்.
இதனைத்தொடர்ந்து இயக்குநர் ஆர்வி உதயகுமார் பேசுகையில், “4 திரைப்படம் நடித்திருந்தால் அடுத்து அரசியலுக்கு போகலாம் என்று பேரரசு கூறியது போல, ஒரு ஆல்பம் பாடலில் பாடியதால் இந்தப் படத்தின் தயாரிப்பாளருக்கு நடிகனாக வேண்டும் என்கிற ஆசை வந்திருக்கிறது. தொடர்ச்சியாக, என்னை நடிக்க அழையுங்கள், என்னுடன் மற்றொரு இயக்குநர் நடிப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறார் பேரரசு. இருவரும் செந்தில், கவுண்டமணி போல நிச்சயமாக காமெடியில் கலக்குவோம்” என்றார்.