வன்முறை எதற்கும் தீர்வாகாது! - குண்டுவெடிப்பை மையப்படுத்திய பார்த்திபனின் படங்கள் சொல்வது என்ன?

குண்டுவெடிப்பை மையமாக வைத்து ராதாகிருஷ்ணன் பார்த்திபன் இயக்கிய 2 திரைப்படங்களுமே தேசிய விருதை தட்டிச் சென்றன.

இயக்குநர் ராதாகிருஷ்ணன் பார்த்திபன்
இயக்குநர் ராதாகிருஷ்ணன் பார்த்திபன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 14, 2025 at 9:01 AM IST

2 Min Read
சென்னை: டெல்லி குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் நாடு முழுவதும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த வேளையில் இயக்குநர் ராதாகிருஷ்ணன் பார்த்திபன் குண்டுவெடிப்பை மையமாக வைத்து பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இயக்கிய இரண்டு திரைப்படங்கள் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.

தமிழ் சினிமாவின் நடிகர், இயக்குநர், தயாரிப்பாளர், எழுத்தாளர் என பன்முகத் திறமை கொண்டவர் ராதாகிருஷ்ணன் பார்த்திபன். சுமார் 50-க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்திருக்கக் கூடிய இவர், புதிய பாதை, பொண்டாட்டி தேவை, சுகமான சுமை, சரிகமபதநி, ஹவுஸ் ஃபுல், உள்ளே வெளியே, இவன், குடைக்குள் மழை, வித்தகன், கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம், கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக, ஒத்த செருப்பு சைஸ் 7, இரவின் நிழல், டின்ஸ் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இயக்கியுள்ளார்.

குறிப்பாக, புதிய பாதை, ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகிய 2 திரைப்படங்களிலும் குண்டுவெடிப்பு சம்பவங்களின் விளைவாக உறவுகளை இழந்து தவிப்போர்களின் வலியை பார்வையாளர்களின் கண் முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருப்பார்.

புதிய பாதை - 1989

பார்த்திபனின் திரையுலக வாழ்வில் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்திய திரைப்படம் புதிய பாதை. இதில் அவரே இயக்கி, நடிக்கவும் செய்திருந்தார். படத்தில் நடிகை சீதா, மனோரமா, விகே ராமசாமி, நாசர் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருப்பார்கள். சந்திரபோஸ் இசையமைத்திருப்பார்.

கதையைப் பொருத்தவரை வறுமையில் உள்ள ஒருவன் ரவுடி ஆகிறான். அவனுக்கு திருமணமாகி குடும்பம் குழந்தையுடன் நல்லவனாக திருந்தி வாழக்கூடிய சூழலில், அவன் கெட்டவனாக இருந்தபோது கூட்டாளியானவன் பாம் (வெடிகுண்டு) வைத்து கதாநாயகனை கொள்ள நினைக்கிறான். அந்த சதி வலையில் கதாநாயகனின் மனைவி உயிரிழக்கிறார்.

அப்போது ஆத்திரமடைந்த ஹீரோ கதாபாத்திரம் வில்லனை கொலை செய்து விடலாம் என நினைக்கும். இருந்த போதிலும் தன்னுடைய குழந்தை தாய், தந்தை இல்லாத அனாதையாகி விடுமே... என அவன் பழிவாங்கும் எண்ணத்தை விடுவதே புதிய பாதை படத்தின் கதை. அதில், வன்முறை எதற்கும் தீர்வாகாது என்பதை பார்த்திபன் நுணுக்கமாக காட்சிப்படுத்தி இருப்பார். வெடிகுண்டு விபத்தில் ஒரு குழந்தை தன் தாயை இழப்பது போன்ற நெஞ்சை உருக்கும் காட்சி பார்வையாளர்களை கண்கலங்க வைக்கும். பார்த்திபனின் இந்த படம் பட்டிதொட்டி எங்கும் கொண்டாடப்பட்டது. மக்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து சூப்பர் ஹிட் படமானது. அதுமட்டுமின்றி, இப்படத்திற்காக அவருக்கு தேசிய விருதும் கிடைத்தது.

ஹவுஸ் ஃபுல் - 1998

1998ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 14ஆம் தேதியன்று, கோவை நகரின் பல்வேறு இடங்களில் குண்டு வெடிப்பு சம்பவம் ஏற்பட்டது. அதில் 58 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்த நிலையில், 250-க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக 150க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டு, 144 பேர் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களாக சேர்க்கப்பட்டனர். இந்த துயர சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் நிலைமையிலிருந்து யோசிக்கும் விதமாகவும், அந்த வலியை எடுத்துரைக்கும் விதமாக ‘ஹவுஸ் ஃபுல்’ என்ற திரைப்படம் 1999 ஜனவரி 15 அன்று வெளியானது.

இதில், நடிகர் விக்ரம், நடிகைகள் சுவலட்சுமி, ரோஜா மற்றும் ஒரு முக்கிய வயதானவர் கதாபாத்திரத்தில் பார்த்திபனே நடித்திருப்பார். இப்படத்திற்கு இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்திருப்பார். கதையினை பொருத்தமட்டில் ஒரு திரையரங்கிற்குள் தீவிரவாதிகள் வெடிகுண்டு வைத்திருக்கிறார்கள். அதில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எப்படி தப்பித்தார்கள்? என்பதுதான் படத்தின் கதை.

திரையரங்கில் யார் யாரெல்லாம் இருப்பார்கள்... அவர்களது சிந்தனை எந்த மாதிரி இருக்கும் என்பதை அழகாக காட்சிப்படுத்தி இருப்பார் பார்த்திபன். அதிலும் கண் தெரியாத மாற்றுத்திறனாளி ஒருவர் திரையரங்கிற்குள் இருக்கக்கூடிய வெடிகுண்டு சப்தத்தின் மூலமாக அறிந்து, அதனை வெளியே கொண்டு வந்து வெடிக்க செய்வது. எதார்த்தத்தின் உச்சகட்டமாக அமைந்திருக்கும். மேலும், திரையரங்க உரிமையாளரான வயதானவர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்த பார்த்திபன் மட்டும் கிளைமாக்ஸ் காட்சிகள் உயிரிழக்கும் காட்சியைக் கண்டு கண் கலங்காத ஆளே இருக்கமாட்டார்கள். இந்த திரைப்படத்திற்காகவும், தேசிய விருதுகளைப் பெற்றிருக்கிறார் பார்த்திபன்.

இதையும் படிங்க: ரஜினிகாந்த் படத்தை இயக்கப் போவதில்லை! ரசிகர்களுக்கு ’ஷாக்’ கொடுத்த சுந்தர்.சி!

செங்கோட்டை மெட்ரோ அருகே காரில் இருந்த வெடிகுண்டு வெடித்த சம்பவம் டெல்லி மட்டுமின்றி நாட்டையே அதிர்ச்சி அடைய செய்துள்ளது. அதில், 12 பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், 20க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர். குண்டுவெடிப்பில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு சமர்ப்பணம் செய்யும் வகையில்30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே திரைப்படம் எடுத்திருக்கிறார் பார்த்திபன் என்று கூறினால் அது மிகையாகாது.

