‘ஜெயிலர் 2’ படத்தில் என்ன ஸ்பெஷல்? - கேமியோ குறித்து பேசிய இயக்குநர் நெல்சன்
நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், ரம்யா கிருஷ்ணன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, வித்யா பாலன் உள்ளிட்ட நட்சத்திர நடிகர்கள் நடித்த ‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் இன்று உலகம் முழுவதும் வெளியாகிறது.
Published : October 15, 2026 at 7:21 AM IST
சென்னை: ’ஜெயிலர் 2’ திரைப்படத்தின் கதை குறித்தும், படத்தில் நடித்துள்ள நடிகர்கள் குறித்தும் இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் பேசியுள்ளார்.
‘ஜெயிலர் 2’ திரைப்படம் இன்று வெளியாகும் நிலையில், கடைசி நிமிட அப்டேட்டாக சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பு நிறுவனம் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அந்த வீடியோவில் நெல்சன் திலீப்குமார் பேசுகையில், “ஜெயிலர் முதல் பாகத்திற்கும் இரண்டாம் பாகத்திற்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் உள்ளன. ஜெயிலர் முதல் பாகத்தின் கேரக்டர்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த பாகத்தில் இடம்பெற்றிருந்தாலும், இந்த படத்தில் வேறு விதமாக காட்சியமைக்கப்பட்டடிருக்கும்.
ஒட்டுமொத்தமாக இது ரசிகர்களுக்கு புதிய அனுபவமாக இருக்கும். கேரக்டர்களை பொறுத்தவரை முதல் பாகத்தில் இருந்த அனைவரும் இந்த பாகத்தில் உள்ளனர். ரஜினிகாந்தும் கூட முதல் பாகத்தில் இருந்து தான் வருகிறார். அதுமட்டுமில்லாமல் நிறைய புதிய விஷயங்கள் உள்ளன. பழைய கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் புதிய கதாபாத்திரங்கள் சேர்ந்து வருவது தான் ஜெயிலர் 2” என்று கூறியுள்ளார்.
கேமியோ குறித்து பேசிய நெல்சன், “ஜெயிலர் முதல் பாகத்தில் இருந்த கேமியோக்கள் கண்டிப்பாக இரண்டாம் பாகத்திலும் உள்ளனர். சிவராஜ்குமார், மோகன்லால், ஜாக்கி ஷெராஃப் போன்றோரின் கேமியோக்கள் முதல் பாகம் போன்று இந்த பாகத்திலும் அளவான காட்சிகளிலேயே வருகிறார்கள். ஆனால் அந்த காட்சிகள் ரசிகர்களுக்கு பிடித்தமான வகையில் இருக்கும். மேலும் அது கதையின் போக்கில் இருக்கும். ‘ஜெயிலர் 2’ நல்ல பொழுதுபோக்கு படமாக இருக்க வேண்டும் என்பதன் நோக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது” என கூறியுள்ளார்.
சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த், ரம்யா கிருஷ்ணன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, வித்யா பாலன், மோகன்லால், சிவராஜ்குமார், ஜாக்கி ஷெராஃப் உள்ளிட்ட நட்சத்திர நடிகர்கள் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் ‘ஜெயிலர் 2’.
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இந்த திரைப்படம் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் இன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. முதல் பாகம் கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு வெளியாகி பிளாக்பஸ்டர் வெற்றி பெற்ற நிலையில், இரண்டாம் பாகம் அறிவிக்கப்பட்டது முதல் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றது. அந்த வகையில் ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தை பார்க்க ரசிகர்கள் ஆவலாக உள்ளனர்.