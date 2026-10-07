இவைதான் தமிழ் சினிமாவின் தலைசிறந்த 3 திரைப்படங்கள் - 'டோரதி' வெற்றி விழாவில் மனம் திறந்த மிஷ்கின்
'டோரதி' படத்தில் நடித்திருக்கக்கூடிய ரிஷிகாந்த் மற்றும் சனத்தின் கால்களில் நான் விழ வேண்டும்; ஆனால் சபை நாகரிகத்தின் காரணமாக என்னுடைய மோதிரத்தை இவர்களுக்கு பரிசளிக்கிறேன் என்று இயக்குநர் மிஷ்கின் கூறினார்.
Published : October 7, 2026 at 5:17 PM IST
சென்னை: தமிழ் சினிமாவின் தலை சிறந்த திரைப்படங்கள் குறித்து இயக்குநர் மிஷ்கின் பேசியுள்ளார்.
கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் நடிப்பில் உருவான ‘டோரதி’ (Dorothy) திரைப்படம் செப்டம்பர் 25ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
கார்த்திக் சுப்பராஜ் இப்படத்தை எழுதி இயக்கியுள்ளதுடன், இது அவரது திரைப் பயணத்தில் 10வது திரைப்படமாக அமைந்துள்ளது. கிராமப்புறத் தமிழ்நாட்டை பின்னணியாகக் கொண்டு 1990களின் தொடக்க காலத்தில் நடைபெறும் சம்பவங்களை மையமாக வைத்து கதை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ், ரிஷிகாந்த், சனந்த், ஜீவா சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு இசைஞானி இளையராஜா இசையமைத்துள்ளார். திருநாவுக்கரசு ஒளிப்பதிவையும், கணேஷ் சிவா படத்தொகுப்பையும் கையாண்டுள்ளனர்.
ஜியோ ஸ்டுடியோஸ், சிக்யா என்டர்டெயின்மென்ட் மற்றும் தம்மம் ஃபிலிம்ஸ் நிறுவனங்களின் சார்பில் இப்படம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
‘டோரதி’ திரைப்படம் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றுள்ள நிலையில், சென்னையில் வெற்றி விழா இன்று நடைபெற்றது. இதில் படக்குழுவினருடன் சிறப்பு விருந்தினராக இயக்குநர் மிஷ்கின் கலந்து கொண்டார்.
அப்போது இயக்குநர் மிஷ்கின் பேசுகையில், “என்னுடைய உதவியாளர்கள் ஒரு திரைப்படம் சர்ச்சையாகி கொண்டு இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள், அப்போது இது நல்ல படம் என்று தெரிந்தது, அதனால் இப்படத்தை பார்த்தேன். சமீபத்தில் இயக்குநர் மணிரத்னத்தை சந்தித்தேன். அப்போது அவரிடம் எனக்குத் தெரிந்து மூன்று திரைப்படங்கள் மட்டுமே தமிழ் சினிமாவில் தலை சிறந்த படங்கள் என்று கூறினேன். ’கடைசி விவசாயி’, ’கொட்டுக்காளி’, வரிசையில் தற்போது ’டோரதி’ ஆகும்.
நான் எடுத்த படங்களாக இருக்கட்டும், மற்ற இயக்குநர்கள் எடுத்த படங்களாக இருக்கட்டும், இவை அனைத்துமே இந்த மூன்று திரைப்படங்களுக்கு பிறகு தான். இந்தப் படத்தில் திருநங்கைகளை பார்த்து மீனாட்சி, காமாட்சி, சாரங்கி என சிலாகித்து பாடல் வரிகளை இளையராஜா எழுதியுள்ளார். அவர் பாடுவதில் எனக்கு உடன்பாடு இருக்கிறது, ஆனால் அவர் பாடல் எழுதுவதில் எனக்கு அந்த உடன்பாடு இல்லை.
இருப்பினும் அதனை பொய் என்று இந்த படத்தில் முத்துமணி பாடலை எழுதி நிரூபித்துள்ளார். படத்தில் நடித்திருக்கக் கூடிய ரிஷிகாந்த் மற்றும் சனத்தின் கால்களில் நான் விழ வேண்டும், சபை நாகரிகத்தின் காரணமாக என்னுடைய மோதிரத்தை இவர்களுக்கு பரிசளிக்கிறேன். மேலும் படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷ் எதற்காக இருக்கிறார் என மூளை இல்லாதவர்கள் கேட்கின்றனர்.
என்னை பொறுத்தவரையில், கீர்த்தி சுரேஷ் கதாபாத்திரம் இயேசுவைப் போல சிலுவையில் அறைந்து, படத்தில் உயிர் நீத்திருக்கிறது. குறிப்பாக ஒன்றைச் சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஒரு திரைப்படத்தில் ஒரு ஆண் மற்றொரு ஆணை அரிவாள் கொண்டு வெட்டுவது எந்த வகையில் ஏற்புடையதோ, அதே போல ஒரு ஆண் மற்றொரு ஆணை முத்தமிடுவது போல நடிப்பது ஏற்புடையது.
இதில் நடித்துள்ள திருநங்கை ஜீவா சுப்பிரமணியம் பற்றி நான் இந்த மேடையில் சொல்ல வேண்டும். அவருடன் இணைந்து ரயில் தொடர்புடைய ஆவணப்படத்தில் பணியாற்ற இருந்தேன். ஒரு சில காரணங்களால் அது நடக்காமல் போனது. அந்த சமயத்தில் அவள் என்னை பயங்கரமாக திட்டியபோது, அதைவிட மிகச் சிறந்த வாய்ப்பு உனக்கு கிடைக்கும் என்று கூறினேன். அந்த வாய்ப்பு தான் இந்த டோரதி” என்று கூறினார்.