கீர்த்தி சுரேஷ் நடிப்பை பாராட்டி தங்க மோதிரம் பரிசளித்த மிஷ்கின் - வீடியோ வைரல்
பிரவீன் எஸ்.விஜய் இயக்கத்தில், கீர்த்தி சுரேஷ், மிஷ்கின் உள்ளிட்ட பலர் நடித்த ’சத்யவான் சாவித்ரி’ திரைப்படம் நாளை (நவ.20) திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.
Published : November 19, 2026 at 10:50 AM IST
சென்னை: டோரதி படத்தில் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் நடிப்பை பாராட்டி இயக்குநர் மிஷ்கின் தங்க மோதிரத்தை பரிசாக வழங்கினார்.
பிரவீன் எஸ். விஜய் இயக்கத்தில், கீர்த்தி சுரேஷ் மற்றும் மிஷ்கின் ஆகியோர் முதன்மைக் கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்துள்ள திரைப்படம் ’சத்யவான் சாவித்ரி’. இப்படத்தில் சாருகேஷ், பால சரவணன், ஷில்பா மஞ்சுநாத், பிரிகிடா சாகா உள்ளிட்டோரும் இணைந்து நடித்துள்ளனர். வரும் நவம்பர் 20ஆம் தேதி தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் ’சத்யவான் சாவித்ரி’ திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இப்படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பு சென்னையில் நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்வில் இயக்குநர் மிஷ்கின் பேசுகையில், “இயக்குநர் பிரவீனை பல வருடங்களுக்கு பிறகு சந்தித்தேன். தங்க தட்டில் ரோஜாப்பூவை பார்த்து கொள்வது போல், கீர்த்தியை பார்த்து கொண்டார். நான் நடிகர்களை மிகவும் கட்டுப்படுத்த மாட்டேன். நடிப்புக்கு ஒழுக்கம் தேவைப்படுகிறது. கீர்த்தியிடம் ‘நீ எனது மகள் போன்று இருக்கிறாய்’ என கூறினேன்.
’டோரதி’ படம் வெளி வந்த போது நான் வெளிநாட்டில் இருந்தேன். அந்த படத்திற்கு விமர்சனங்கள் கடுமையாக வந்த நிலையில், அன்று இரவு படம் பார்த்தேன். கீர்த்தி நடித்து நான் பார்த்த முதல் படம் டோரதி. அந்த படத்தில் ஆண் பெண்ணாக மாறும் போது, அவள் கொடுத்த அந்த கருணை முக்கியமானது” என கூறினார். தொடர்ந்து பத்திரிகையாளர்கள் கீர்த்தி சுரேஷிற்கு என்ன பரிசு கொடுப்பீர்கள் என கேட்ட போது, உடனடியாக மிஷ்கின் தங்க மோதிரத்தை அவருக்கு பரிசாக வழங்கினார். தொடர்ந்து மிஷ்கின், கீர்த்தி இன்னும் 20 வருடம் நீங்கள் நடிக்க வேண்டும் என கூறினார்.
தொடர்ந்து நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் பேசுகையில், ”இயக்குநர் பிரவினை ’தானா சேர்ந்த கூட்டம்’ படத்தில் இருந்து எனக்கு தெரியும். அவருக்கு இந்த கதை மனதுக்கு நெருக்கமானது என கூறுவார். பல வருடங்களாக அவருடன் பயணித்து கொண்டிருக்கிறேன். மிஷ்கின் சாருடன் பணிபுரியும் போது நான் பயந்தேன்.
அதன் பிறகு அவருடன் நெருக்கமாக பழகும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அவரது மகளை போல் நான் இருக்கிறேன் என்று கூறினார். அனைவரும் நன்றாக உழைத்துள்ளனர். படம் விறுவிறுப்பாக இருக்கும். நாளை மறுநாள் நவம்பர் 20 சத்யவான் சாவித்திரி வெளியாகிறது. தியேட்டருக்கு சென்று பாருங்கள்” என கூறினார்.
தொடர்ந்து திரைப்படம் இயக்குவது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு பதிலளித்த இயக்குநர் மிஷ்கின், ”நான் சினிமாவில் மட்டும் நடித்தால் போதும் என்று நினைக்கிறேன். ஒரு படத்தை இயக்குவது ஒரு குழந்தையை தூக்கி சுமப்பது போன்றது. எதாவது செய்தால் தான் படம் சென்றடையும். நடிப்பதில் தான் சம்பளம் அதிகம் கிடைக்கிறது. 30 வருடங்களாக சினிமாவில் இருக்கிறேன். நடிப்பதற்கு மிகவும் ஒழுக்கம் தேவைப்படுகிறது” என தெரிவித்தார்.
மலையாள சினிமாவையும், தெலுங்கு சினிமாவையும் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் என செய்தியாளர்கள் நடிகை கீர்த்தி சுரேஷிடம் கேட்டதற்கு, “நான் தென்னிந்திய படங்களில் தான் முதலில் நடித்தேன். தமிழ், மலையாளம் என்பது என் பிறந்த வீடு என்றால், தெலுங்கு என் புகுந்த வீடு போன்றது” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: நாளை வெளியாகிறது ‘ஓம்’ திரைப்படம் - முதல்வர் விஜய்க்கு நன்றி தெரிவித்து நடிகர் தனுஷ் அறிக்கை
தொடர்ந்து மிஷ்கின் கொடுத்த பட்டத்தை இனி படங்களில் பயன்படுத்துவீர்களா? என கேட்டதற்கு, ”படங்களில் பட்டத்தை பயன்படுத்த பயமாக உள்ளது” என கூறினார். டோரதி திரைப்பட விமர்சனத்தை எப்படி பார்க்கிறீர்கள் என கேட்டதற்கு கீர்த்தி சுரேஷ், ”டோரதி படத்திற்கு அதிக விமர்சனங்கள் வருவது தான் அந்த படத்தின் வெற்றி. என்னை பொறுத்தவரை டோரதி அழகான திரைப்படம். அந்த படத்தில் நடித்தது பெருமையாக உள்ளது. LGBTQ குறித்து கார்த்தி சுப்புராஜ் படம் எடுத்துள்ளது நமக்கு பெருமை” என பதிலளித்தார்.