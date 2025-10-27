ETV Bharat / entertainment

'டியூட்' படத்தில் என்ன எடுத்து வெச்சிருக்காங்க... இதுதான் கலாச்சாரமா? - கடும் ஆவேசத்தில் மோகன் ஜி!

சண்டை செய்ய வேண்டுமென்றால் சண்டை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டியது தான் என இயக்குநர் மாரி செல்வராஜின் பேச்சுக்கு இயக்குநர் மோகன் ஜி கடுமையாக விமர்ச்சித்துள்ளார்.

இயக்குநர் மோகன் ஜி
இயக்குநர் மோகன் ஜி (ETV Bharat Tamil Nadu)
திண்டுக்கல்: 'டியூட்' படத்தின் இரண்டாம் பாதி சர்ச்சைகுரிய வகையில் உள்ளதாக திரௌபதி திரைப்பட இயக்குநர் மோகன் ஜி கூறியுள்ளார்.

இந்த ஆண்டு கந்த சஷ்டி விழா, அக்டோபர் 22ம் தேதி தொடங்கி 27ம் தேதி இன்று வரை கொண்டாடப்படவுள்ளது. இந்நிலையில், பழனி முருகன் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு செய்வதற்காக திரௌபதி திரைப்பட இயக்குநர் மோகன் ஜி இன்று வருகை புரிந்தார்.

அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “திரௌபதி திரைப்படத்தின் 2ஆம் பாகம் டிசம்பர் மாதத்தில் வெளியாகவுள்ளது. அந்த படம் முழுக்க முழுக்க வரலாற்று திரைப்படமாக இருக்கும். தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடா, இந்தி என 5 மொழிகளில் டப்பிங் செய்யப்பட உள்ளது. சேர, சோழ, பாண்டியர்களை போல ஒடிசாவில் இருக்கக்கூடிய போசனர்களை பற்றி இந்த படத்தில் பேசப்பட்டிருக்கும்” என்றார்.

தொடர்ந்து அவரிடம் 'டியூட்' படத்தின் மீது எழுந்து வரும் விமர்சனங்கள் குறித்து கேட்டதற்கு, “முதல் பாதி படம் நன்றாக உள்ளது. ஆனால், அடுத்த பாதி சர்ச்சைகுரிய வகையில் உள்ளது. முன்னாள் காதலனுடன் கல்யாணம் செய்துவிட்டு, இந்நாள் காதலனுடன் எப்படி வாழ முடியும்? இதில் குழந்தைக்கு தொடர்பில்லாத முன்னாள் காதலனின் இனிஷியல் போட்டுக் கொள்வது ஏமாற்றும் செயல். நமது ஊரில் இதுபோன்ற கலாசாரங்கள் இல்லை. ஆகையால், இந்த படம் மக்கள் பார்ப்பதற்கு தகுதி இல்லாத படம்” என்றார்.

இதையடுத்து, பருவ மழையில் பயிர்கள் நனைந்து கொள்முதல் செய்யப்படாமல் இருப்பது குறித்து கேட்டதற்கு, “தமிழ்நாட்டில் 6 லட்சம் மெட்ரிக் டன் அரிசி விளைவிக்கபட்டுள்ளது. ஆனால், நெல் மூட்டைகளை கொள்முதல் செய்வதில் கடந்த ஆட்சியாளர்களும், தற்போதைய ஆட்சியாளர்களும் சரியாக நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. இதனை பார்க்கவே மனது வலிக்கிறது. விவசாயிகளை நினைத்தால் கவலையாக உள்ளது” என்றார்.

பின்னர், அவரிடம் மாரி செல்வராஜ் மேடையிலேயே 'சண்டை செய்வோம், முர்க்கத்தனமாக நடந்து கொள்வோம்' என தெரிவித்தது குறித்த கேள்விக்கு, “சண்டை செய்ய வேண்டுமென்றால் சண்டை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டியது தான். அதற்கு ஒரு முடிவே இருக்காது. நாம் அனைவரும் கடந்து செல்ல பழகிக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர, சண்டை செய்யக்கூடாது. மக்கள் ஆதரவு இருக்கும் வரை நமது வழியில் சென்று கொண்டே இருக்கலாம். ஆதரவு இல்லை என்றால் வழியை மாற்றிக் கொள்ளதான் செய்ய வேண்டும். இது மாரி செல்வராஜூக்கும் பொருந்தும்” என தெரிவித்தார்.

