'ரஜினிகாந்த் என்னை நம்பி தனது இயக்கத்தில் நடிக்க வந்தால்...' - உறுதியளித்த மாரி செல்வராஜ்!
சாதி ஒரு வாழ்வியல் முறையாக உள்ளது, அது சரியா தவறா? என்று தெரியாத அளவிற்கு நாம் சென்று விட்டோம் என்று இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் ஆதங்கம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 22, 2025 at 10:22 PM IST
கோயம்புத்தூர்: சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் என்னை நம்பி என் படத்தில் நடிக்க வந்தால் நிச்சயம் அவரது நம்பிக்கையை காப்பாற்றுவேன் என்று இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் கூறினார்.
கோவை ப்ராட்வே சினிமாவில் பைசன் படக்குழுவினர்களான இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ், நடிகர்கள் பசுபதி, அமீர், ரஜிஷா விஜயன், இசையமைப்பாளர் நிவாஸ் பிரசன்னா ஆகியோர் ரசிகர்களை சந்தித்து படம் குறித்து கேட்டறிந்தனர். பின்னர் பட வெற்றியை கேக் வெட்டி கொண்டாடினர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ், என்னுடைய படங்கள் அனைத்தும் மக்களை நம்பி எடுக்கப்பட்ட படங்கள், அதனை மக்கள் ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள் என்கிற போது மகிழ்ச்சி ஏற்படுகிறது. இந்த படத்திற்கும் மக்கள் ஆதரவு நன்றாக உள்ளது. கோவை மக்களுக்கு என்னுடைய குழு சார்பில் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்'' என்றார்.
அதனை தொடர்ந்து, சாதி ரீதியான படங்கள் எடுப்பது சரியல்ல என்று பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியது தொடர்பான கேள்விக்கு, ''சாதி ரீதியான படங்கள் எடுப்பது சரியல்ல, ஆனால் இது சாதி எதிர்ப்பு படம். அப்படி இருந்தால் சாதி எதிர்ப்பு படம் தேவையில்லை என்று அவர் கூற மாட்டார் என்று நினைக்கிறேன்'' என பதில் அளித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், '' துருவ் விக்ரமுடன் படம் பண்ண வேண்டும் என்று நீண்ட நாட்களாக எண்ணிக் கொண்டிருந்தேன். இந்தப் படம் அதிக உழைப்பை கேட்கும், கஷ்டமாக இருக்கும், இந்த படத்தை செய்ய முடியுமா? என்று அவரிடம் கேட்டேன். அவர் எனக்காக செய்கிறேன் என்று கூறி இந்த படத்தில் நடித்தார்'' என கூறினார்.
வரும் காலங்களில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை வைத்து படம் எடுக்க வாய்ப்பு உள்ளதா? என்ற கேள்விக்கு, ''அந்த ஆசை யாருக்கு தான் இருக்காது? அவர் என்னுடைய படங்களை பார்த்து பாராட்டியுள்ளார். என்னுடைய படங்கள் இவ்வாறு இருக்கும், என்னுடன் வேலை செய்வது இவ்வாறு தான் இருக்கும் என்று என்னுடைய அனைத்து விஷயங்களையும் நம்பி அவர் வந்தால் அவருடைய நம்பிக்கையை நான் காப்பாற்றுவேன்'' என்றார்.
சாதி ரீதியான ஏற்றத்தாழ்வு விழிப்புணர்வு மக்களிடம் ஏற்பட்டுள்ளதா? அல்லது அரசு இன்னும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டுமா? என்ற கேள்விக்கு, ''சாதிகளை மாத்திரை போடுவது போன்று காலி செய்துவிட முடியாது. சாதி என்பது தமிழ்நாட்டிலும் சரி, இந்தியாவிலும் சரி ஒரு வாழ்வியல் முறையாக உள்ளது. அது சரியா தவறா? என்று தெரியாத அளவிற்கு நாம் சென்று விட்டோம். எப்பொழுதெல்லாம் அதனால் பாதிக்கப்படுகிறோமோ அப்பொழுதுதான் அது தவறு என்று நமக்கு தெரிகிறது. இதனை மாற்றுவதில் நான் மட்டுமல்ல, அரசியல்வாதிகள், எழுத்தாளர்கள், பேச்சாளர்கள், கவிஞர்கள் என பலரும் சாதிக்கு எதிராக வேலை செய்து கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள். அது போல சினிமாவிலும் நாங்கள் எங்களால் முடிந்ததை செய்து கொண்டிருக்கிறோம்'' என்றார்.
அனைத்து படங்களிலும் ஒரு விலங்கை குறிப்பிட்டு அதனை கொன்று படம் எடுக்கப்படுவது குறித்தான கேள்விக்கு, ''மனிதனை கொல்வதற்கு பயமாக உள்ளது. கமர்சியல் படங்களில் எவ்வளவு மனிதர்களை கொன்றாலும் யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டார்கள். நான் சமூகத்தையும், உண்மையையும் வைத்து படம் எடுக்கிறேன். அப்பொழுது மனிதர்கள் சாவது போன்று படம் எடுத்தால், அது என்னுடைய பொறுப்பு. அதில் பல்வேறு சிக்கல்கள் உள்ளன'' என கூறினார்.