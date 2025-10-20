நோக்கத்தை நிறைவேற்றிய ‘பைசன்’... அடுத்து தனுஷ் படம் தான்: அப்டேட் கொடுத்த மாரி செல்வராஜ்!
‘பைசன்’ படத்தை தொடர்ந்து நடிகர் தனுஷை வைத்து வரலாற்றுத் திரைப்படத்தை எடுக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : October 20, 2025 at 1:20 PM IST|
Updated : October 20, 2025 at 1:46 PM IST
தூத்துக்குடி: ’பைசன்’ திரைப்படம் எந்த நோக்கத்திற்காக எடுக்கப்பட்டதோ அதனை முழுமையாக நிறைவு செய்துள்ளதாக இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் நெகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.
மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம், அனுபமா பரமேஸ்வரன், பசுபதி, ரஜிஷா விஜயன் உள்ளிட்டோர் நடித்த திரைப்படம் ‘பைசன்’. தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி அக்டோபர் 17ஆம் தேதி திரையரங்கில் வெளியாகி மக்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பை பெற்று வருகிறது.
தூத்துக்குடியை சேர்ந்த கபடி வீரர் மணத்தி கணேசனின் வாழ்க்கையை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாகியுள்ள இப்படம் வெளியான இரண்டு நாளில் ரூ.10 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்துள்ளது. இதனையடுத்து, படக்குழு பல்வேறு மாவட்டங்களில் உள்ள திரையரங்களுக்கு நேரில் சென்று மக்களுடன் சேர்ந்து படம் பார்த்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், பைசன் பட இயக்குனர் மாரி செல்வராஜ் சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் இன்று (அக்.20) காலை தூத்துக்குடி விமான நிலையம் வருகை தந்தார். அங்கு அவரது ரசிகர் மன்றம் சார்பில், அவருக்கு சால்வை அணிவித்து உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து அவர், “அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துகள். ‘பைசன்’ எனது 5-வது திரைப்படமாக தற்போது வெளியாகியுள்ளது. படம் வெளியான முதல் நாள் முதலே இப்படம் மிகப்பெரிய மக்கள் கொண்டாட்டத்தையும், வெற்றியையும் பெற்றுள்ளது. இந்த படம் எந்த நோக்கத்திற்காக எடுக்கப்பட்டதோ அதனை முழுமையாக நிறைவு செய்துள்ளது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது.
இந்த படத்திற்கு மக்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுத்துள்ளார்கள். எதற்காக படம் எடுத்தமோ அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவது மாதிரி, பெரும் நம்பிக்கை இந்த படம் எங்களுக்கு கொடுத்துள்ளது. மக்களின் ஆதரவு என்னுடைய மற்ற படங்களை காட்டிலும் இந்த படத்திற்கு மிக அதிகமாக கிடைத்துள்ளது. இந்த படத்திற்காக என்னை தொடர்பு கொண்டு வாழ்த்திய அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் மிக்க நன்றி. எனது படங்கள் அனைத்தும் மக்களுக்காக எடுக்கப்படுகிறது. பைசன் படமும் தற்போது அதனை நிறைவேற்றியுள்ளது.
ஒட்டுமொத்த தமிழ் மக்களுக்காக எடுக்கப்பட்ட படத்தை, மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டு கொண்டாடுவது மிக மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. தற்போது, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி மாவட்டங்களில் உள்ள தியேட்டரில் படம் பார்க்க வந்துள்ளேன். அடுத்து நடிகர் தனுஷை வைத்து வரலாற்றுத் திரைப்படம் (Historical movie) ஒன்றை எடுக்கிறேன்” என்றார்.