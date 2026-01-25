ETV Bharat / entertainment

’பைசன்’ திரைப்படத்தின் 100வது நாள் - மாரி செல்வராஜ் ஊர் மக்கள் கேக் வெட்டி கொண்டாட்டம்

மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம், அனுபமா பரமேஸ்வரன், லால், ரெஜிஷா விஜயன், பசுபதி உள்ளிட்ட பலர் நடித்த 'பைசன்' திரைப்படம் கடந்த அக்டோபர் 17ஆம் தேதி வெளியானது.

’பைசன்’ திரைப்பட 100வது நாள் கொண்டாட்டம்
’பைசன்’ திரைப்பட 100வது நாள் கொண்டாட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : January 25, 2026 at 8:26 PM IST

திருநெல்வேலி: ’பைசன்’ திரைப்படம் 100வது நாளை முன்னிட்டு கபடி வீரர் மணத்தி கணேசன் மற்றும் மாரி செல்வராஜ் ஊரைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் என 300க்கும் மேற்பட்டோர் தனியார் திரையரங்கில் கேக் வெட்டி கொண்டாடினர்.

மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் துருவ் விக்ரம் நடிப்பில் கடந்த அக்டோபர் 17ஆம் தேதி தீபாவளி பண்டிகைக்கு வெளியான திரைப்படம் ‘பைசன்’. இந்த படத்தில் அனுபமா பரமேஸ்வரன், லால், ரெஜிஷா விஜயன், பசுபதி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். நீலம் புரொடக்ஷன் சார்பில் பா.ரஞ்சித் தயாரித்த இந்த படம் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டது. விமர்சன ரீதியாகவும், வசூல் ரீதியாகவும் வெற்றிப் படமாக அமைந்தது.

இப்படத்தில் கபடி விளையாட்டை மையமாக வைத்து திரைக்கதை அமைக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும் கபடி வீரரான மணத்தி கணேசனின் உண்மை வரலாறை எடுத்துரைக்கும் விதமாக இத்திரைப்படம் அமைந்திருந்தது. எனவே ரசிகர்கள் மத்தியில் திரைப்படம் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது. முன்னதாக மாரி செல்வராஜ் இயக்கிய பரியேறும் பெருமாள், கர்ணன், வாழை ஆகிய வெற்றி படங்கள் வரிசையில் பைசன் திரைப்படமும் இடம் பிடித்தது. மேலும் இப்படத்தில் நடிகர்கள் துருவ் விக்ரம் மற்றும் பசுபதி ஆகியோரின் நடிப்பு பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது.

இந்நிலையில் இந்த திரைப்படம் வெளியாகி நூறாவது நாள் எட்டியதை முன்னிட்டு திருநெல்வேலி, வண்ணாரப்பேட்டை பகுதியில் அமைந்துள்ள தனியார் திரையரங்கில், மாரி செல்வராஜ் நற்பணி மன்றத்தின் சார்பில், பல்வேறு கொண்டாட்டங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

‘பைசன்’ திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகர்கள், பைசன் திரைப்படம் உருவாவதற்கு கருவாக அமைந்த கபடி வீரர் மணத்தி கணேசன் மற்றும் மாரி செல்வராஜ் ஊரைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் என 300க்கும் மேற்பட்டோர் திரையரங்கில் குவிந்தனர். தொடர்ந்து பட்டாசு வெடித்து கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டதோடு, பைசன் திரைப்படம் நூறாவது நாளை எட்டியது கேக் வெட்டி கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். மேலும் பைசன் திரைப்படத்தின் சிறப்பு காட்சியை கபடி வீரர் மணத்தி கணேசன், ஊர் பொதுமக்கள் மற்றஉம் இத்திரைப்படத்தில் நடித்தவர்கள் ஒன்றாக கண்டுகளித்தனர்.

