எனது படத்தை பார்ப்பவர்களுக்கும் சமூக பொறுப்பு வேண்டும் - லோகேஷ் கனகராஜ் அதிரடி பேச்சு
அல்லு அர்ஜூன் படத்திற்கு பிறகு கார்த்தி நடிக்கும் 'கைதி 2' படத்தை இயக்குவேன் என இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கூறியுள்ளார்.
Published : January 26, 2026 at 7:09 PM IST
சென்னை: எனக்கு சமூக பொறுப்பு உள்ளது. அதேபோன்று எனது திரைப்படங்களை பார்ப்பவர்களுக்கும் சமூக பொறுப்பு வேண்டும் என இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் கூறியுள்ளார்.
சென்னையில் இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசுகையில், ”ஆயிரம் விமர்சனங்களை கடந்து கூலி படத்தை வெற்றி பெற வைத்ததற்கு மக்களுக்கு நன்றி. கூலிக்கு வந்த விமர்சனங்களை ஆராய்ந்துள்ளேன். என்னிடம் இருந்து மக்கள் எதை எதிர்பார்க்கின்றனர் என புரிந்து கொண்டேன். இனிமேல் விமர்சனங்கள் இல்லாமல் படம் எடுக்க முடிவு செய்துள்ளேன்.
‘கைதி 2’ திரைப்படத்தை இயக்குவதற்கு அதிகமான சம்பளத்தை கேட்டீர்கள் எனவும், அதனால் தற்போது அப்படம் கைவிடப்பட்டது என சமூக வலைதளங்களில் செய்தி பரப்பப்பட்டு வருகிறது. இது உண்மையா என்ற கேள்விக்கு, ”கைதி 2 படத்தில் அதிக சம்பளம் கேட்டேன் என்பது வதந்தி. நான் அடுத்ததாக ’கைதி 2’ படத்தை இயக்குவதாக தான் இருந்தது. ஆனால் ரஜினிகாந்த் மற்றும் கமல்ஹாசன் ஆகியோர் இணைந்து நடிக்கும் படத்தில் முதலில் கமிட்டானேன்.
’கைதி 2’ எப்போது?
ஆனால் அவர்கள் எதிர்பார்த்த கதை என்னிடம் இல்லாததால் பின்னர் அந்த படத்தில் இருந்தும் விலகினேன். இதனிடையே நடிகர் கார்த்தியும் வேறு இயக்குநர் படத்தின் கமிட்டானதால் கைதி 2 திரைப்படம் இயக்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. அடுத்ததாக அல்லு அர்ஜூனை வைத்து இயக்கும் படத்திற்கு பிறகு கைதி 2 படத்தை இயக்குவேன்.
கைதி 2, விக்ரம் 2 ஆகியவை எனது முக்கிய படங்கள். எல்சியூ மூடப்படவில்லை இனிமேல் தான் தொடங்குகிறது. விமர்சனங்களை தனிப்பட்ட விதத்தில் எடுத்துக் கொள்ளமாட்டேன். பாராட்டுகளைப் போல், விமர்சனங்களையும் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும். என் மீதான விமர்சனங்கள் என்பது அக்கறையாகவே பார்க்கிறேன். இனிமேல் இயக்கத்தில் மட்டுமே கவனம் செலுத்த உள்ளேன்” என்றார்.
சமூக ஊடகங்கள் ஒரு நல்ல படத்தின் வெற்றியை பாதிக்குமா என்ற கேள்விக்கு, “சமூக ஊடகங்களில் வரும் எதிர்மறையான விமர்சனங்களையும் தடுக்க முடியாது. ஆனால் ஒரு நல்ல படத்தை நெகடிவ் விமர்சனங்களால் தடுக்க முடியாது” என்றார். ஜனநாயகன் சென்சார் பிரச்சனை குறித்து கேட்ட போது, “ஜனநாயகன் திரைப்படம் தணிக்கை சான்றிதழ் விவகாரம் பற்றி அதன் இயக்குனர் ஆ.வினோத் தான் பேச வேண்டும்.
இருப்பினும் என்னுடைய கூலி படத்துக்கு ஏ சான்றிதழ் வாங்கியது எனது நோக்கம் இல்லை. கூலி படத்துக்கு 35 கட் வழங்கப்பட்டதில் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை. ஜனநாயகன் படத்தில் கேமியோ ரோலில் நடித்துள்ளேன் அரசியல் என்னுடைய பணி இல்லை அதனால் நிச்சயமாக எந்தவிதமான பிரச்சாரமும் செய்ய மாட்டேன்” என்றார்.
எனது படத்தில் வன்முறையா?
இயக்குநராக இருந்த லோகேஷ் கனகராஜ் தற்போது கதாநாயகனாக திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இனிமேல் இயக்குநராக நீடிப்பாரா அல்லது நடிகராக தொடர்வாரா என்ற கேள்விக்கு, ”நடிகருடைய பணி மிகவும் கடினமானது. நிச்சயமாக இயக்குநராக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் எனது விருப்பம். அதன்படி தற்போது அல்லு அர்ஜுனாவை தெலுங்கில் ஒரு படத்தில் இயக்குவதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
லோகேஷ் கனகராஜ் திரைப்படம் என்றாலே வன்முறையான போதை கலாசாரம் கொண்ட திரைப்படம் எடுக்கக் கூடியவர். அதை பார்த்து சமூகத்தில் பலர் கெட்டுப் போகின்றார்கள் என்கிற குற்றச்சாட்டு உங்கள் மீது வைக்கப்படுகிறது என்ற கேள்விக்கு, ”வன்முறை என்பதே நான் சொல்ல மாட்டேன், அது ஆக்ஷனாகவே பார்க்கிறேன். ஹாலிவுட் பல்வேறு விதமான திரைப்படங்கள் வருகிறது. உதாரணத்திற்கு ப்ரூஸ்லீ, ஜாக்கி சான் போன்று பலரது திரைப்படத்தில் போதைப் பொருட்கள் இருக்கிறது. என் படங்களில் வன்முறை இருப்பதாக கூறுகின்றனர்.
எனக்கும் ஒரு சமூக பொறுப்பு வேண்டும் என்கிறார்கள். எனக்கு சமூக பொறுப்பு உள்ளது, அதே போல் படம் பார்ப்பவர்களுக்கும் பொறுப்பு வேண்டும் அல்லவா. ஒரு திரைப்படத்தைப் பார்த்து சமூகத்தில் உள்ளவர்கள் கெட்டுப் போகிறார்கள் என்பது அபத்தமாக இல்லையா? அந்த அளவிற்கு மக்களின் மனநிலை இருக்கிறது.
என்னுடைய திரைப்படத்தில் பல நல்ல விஷயங்கள் இருக்கின்றன. மாநகரம், கைதி, மாஸ்டர், விக்ரம், லியோ, கூலி இவை அனைத்துமே போதை கலாச்சாரத்திற்கு எதிரான திரைப்படங்கள். இவை அனைத்தையுமே என்னுடைய படத்தின் கிளைமாக்ஸில் வைத்திருப்பேன். அதில் ஒரு சில காட்சிகளை மட்டும் மிகைப்படுத்தி பேசுவது ஏற்புடையதல்ல" என்று அவர் பதிலளித்தார்.