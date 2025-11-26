முதன்முதலில் அதிகம் ட்ரோல் செய்யப்பட்ட படம் ’அஞ்சான்’ - இயக்குநர் லிங்குசாமி ஓபன் டாக்
லிங்குசாமி இயக்கத்தில் சூர்யா, சமந்தா, வித்யூத் ஜம்வால் நடிப்பில் கடந்த 2014இல் வெளியான 'அஞ்சான்' திரைப்படம் வரும் 28ஆம் தேதி ரீரிலீஸ் செய்யப்படுகிறது.
Published : November 26, 2025 at 8:31 PM IST
சென்னை:சமூக வலைதளங்களில் முதன்முதலில் அதிகம் ட்ரோல் செய்யப்பட்ட திரைப்படம் 'அஞ்சான்' என இயக்குநர் லிங்குசாமி கூறியுள்ளார்.
லிங்குசாமி இயக்கத்தில் சூர்யா, சமந்தா, வித்யூத் ஜம்வால் நடிப்பில், கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த திரைப்படம் ’அஞ்சான்’. இத்திரைப்படம் வரும் 28ஆம் தேதி ரீரிலீஸ் செய்யப்படுகிறது. அதனை முன்னிட்டு அஞ்சான் பட இயக்குநர் லிங்குசாமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது, ”2 மணி 36 நிமிடங்கள் இருந்த 'அஞ்சான்' படம் 36 நிமிடங்கள் குறைக்கப்பட்டு தற்போது இரண்டு மணிநேரமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. படத்தில் சூரி காமெடி இல்லை, சூர்யா மட்டும் தான் இருக்கிறார். சூர்யாவின் தந்தை நடிகர் சிவக்குமார் படம் பார்த்தார். சூர்யா தற்போது ஊட்டியில் படப்பிடிப்பில் இருக்கிறார். அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தால் சூர்யா படம் பார்ப்பார்” என தெரிவித்தார்.
இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு பதிலளித்த லிங்குசாமி, “கடந்த வாரம் ’ஃப்ரண்ட்ஸ்’ படம் மறு வெளியீடு நடைபெற்றது. தற்போது சூரியாவின் ’அஞ்சான்’ படம் வெளியாகிறது. பெரிய இயக்குநரான நீங்கள் இப்போது படம் இயக்குவது இல்லையா? என்ற கேள்விக்கு, மகாபாரதம் படம் இயக்க வேலை நடந்தது. ஆனால் பட்ஜெட் காரணமாக கைவிடப்பட்டது. எனது அடுத்த படத்தில் வித்யாசாகர் மகன் நாயகனாக நடிக்கிறார். அதன் படப்பிடிப்பு வருகிற பிப்ரவரி மாதம் துவங்குகிறது” என்றார்.
முதல்முதலில் சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாக ட்ரோல் செய்யப்பட்ட படம் ’அஞ்சான்’. இதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள் என்ற கேள்விக்கு, ”முதன்முதலில் சிக்கியது நான் தான். ஆனால் இன்னமும் உண்மையாக இப்படத்தை ரசித்த பலர் இருக்கின்றனர். இது உலகை திருப்பி போட்ட படம் இல்லை. சூர்யா ரசிகர்களுக்காக தான் இப்படம் உருவாக்கப்பட்டது.
தொடர் வெற்றி கூட வெறுப்பு, கோபம், பொறாமையை ஏற்படுத்தும். முதலில் நம்மை அடித்தவர்கள், இப்போது எல்லோரையும் அடிக்கின்றனர். பிடித்து படத்தை எடுத்தோம். வெற்றி தோல்வி நம் கையில் இல்லை. எல்லோருடைய கருத்துக்களை வைத்து ஒரு எடிட் செய்துள்ளோம்” என்றார். அஞ்சான் இரண்டாம் பாகம் வருமா என்ற கேள்விக்கு, “வாய்ப்பு இருந்தால் ஒருவேளை நடக்கலாம். எது பெரிய படம், சின்ன படம் என்பது படத்தின் கன்டென்ட் பொறுத்து தான். திரையரங்குகளில் வெளியான பிறகு தான் அது சின்ன படமா, பெரிய படமா என்று தெரியும்” எனக் கூறினார்.
சூர்யா மீது வன்மத்துடன் சிலர் இருக்கிறார்களா என்ற கேள்விக்கு, “அப்படி ஒன்றும் எனக்கு தெரியவில்லை. நானும் தவறு செய்திருக்கிறேன், பலரும் அதனை பலமடங்கு ஆக்கிவிட்டனர். மணிரத்னம், ஷங்கர் என யாரும் இதில் சிக்காதவர்களே இல்லை. நல்ல படங்கள் எடுக்கக் கூடாது என்று யாரும் நினைப்பதில்லை, உங்களை ஏமாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் இல்லை. இது எனக்கு ஒரு அனுபவம்” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: 'ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் நடிக்க விரும்பினேன்... ஆனால்' - மனம் திறந்த நடிகர் முனீஸ்காந்த்
நீங்கள் அஞ்சான் வெளியான சமயத்தில் நான் கற்றுக்கொண்ட மொத்த வித்தையும் இந்த திரைப்படத்தில் இறக்கி இருக்கிறேன் என கூறினீர்களே, ஒருவேளை அந்த ஒரு வார்த்தை திரைப்படத்தை காலி செய்துவிட்டதா என்ற கேள்விக்கு, “ஒரு வார்த்தையில் படத்தை காலி பண்ண முடியுமா, நான் சொன்ன வார்த்தையை பயன்படுத்திக் கொண்டனர். கிராமத்தில் இருந்து வந்த ஒருவன் தைரியமாக ஒரு வார்த்தை சொல்வதில் என்ன தவறு. அந்த வார்த்தை பயன்படுத்தியது யார், பயன்படுத்த சொன்னது யார் என்பது தெரியும்” என்றார்.