பாரதிராஜாவின் இழப்பு வருத்தம் அளிக்கிறது - இயக்குநர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார் உருக்கம்
கதாநாயகன் பவிஷை பார்த்தால் எனக்கு விஜய் போல் தெரியவில்லை எனவும், ஒரு சாயலில் தனுஷ் போன்று இருக்கிறார் என்றும் கே.எஸ்.ரவிக்குமார் கூறியுள்ளார்.
Published : June 16, 2026 at 3:43 PM IST
சென்னை: தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி சவுத்ரி, தமிழ் சினிமாவை புரட்டிப்போட்ட பாரதிராஜா, தயாரிப்பாளர்களுக்காக குரல் கொடுத்த கே.ராஜன் போன்றோர் இல்லாதது வருத்தம் அளிக்கிறது என்று இயக்குநர் கே.எஸ்.ரவிக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
பவிஷ், நாகதுர்கா, கே.எஸ்.ரவிக்குமார், செல்வராகவன், வனிதா விஜயகுமார் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள திரைப்படம் ’லவ் வோ லவ்’ இந்த படத்தை இயக்குநர் மகேஷ் ராஜேந்திரன் இயக்கி உள்ளார். இப்படத்தின் டீசர் வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக கேபிஒய் பாலா கலந்து கொண்டார்.
இந்நிகழ்வில் பேசிய வனிதா விஜயகுமார், “இந்த அரங்கில் நான் மறைந்த தயாரிப்பாளர் கே ராஜனை நினைவு கூறுகிறேன். தயாரிப்பாளர் தனஞ்ஜெயன் மூலமாக எனக்கு இப்படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. கே.எஸ்.ரவிக்குமாருடன் இணைந்து நடித்தது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. மேலும் இந்த படத்தில் இயக்குநர் செல்வராகவனுடன் காட்சிகளை பகிர்ந்து கொண்டேன். கதாநாயகன் பவிஷை பார்க்கும் போது குட்டி விஜய் போல் இருக்கிறார். எதையும் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஆர்வம் பவிஷிற்கு உள்ளது” என்றார்.
தொடர்ந்து நடிகர் பவிஷ் பேசுகையில், ”என்னுடைய தாயார், மற்றும் நடிகர் தனுஷிக்கு நன்றி. இந்த படத்தில் இரண்டு பெரிய இயக்குநர்களுடன் இணைந்து நடித்துள்ளேன். கே.எஸ்.ரவிக்குமார் எனக்கு தந்தையாக நடித்துள்ளார். அவர் எனக்கு பல நடிப்பு நுனுங்களையும் கற்று கொடுத்துள்ளார்” என கூறினார்.
இயக்குநர் கே எஸ் ரவிக்குமார் பேசுகையில், “தயாரிப்பாளர் தனஞ்செயனுடன் எனக்கு ’தெனாலி’ திரைப்படம் ஆடியோ உரிமம் விற்கும்போது பழக்கம் ஏற்பட்டது. இந்தப் படத்தின் கதையை இயக்குநர் என்னிடம் மிகுந்த சப்தத்துடன் கூறினார். நான் இந்த படம் நடிப்பது தொடர்பாக என்னுடைய அக்கம்பக்கத்தில் இருப்பவர்களுக்குகூட தெரியக்கூடிய வகையில் அவர் கதை சொன்னார். கதாநாயகன் பவிஷை பார்த்தால் எனக்கு விஜய் போல் தெரியவில்லை. ஒரு சாயலில் வேண்டுமென்றால் தனுஷை பார்ப்பது போல இருந்தது.
இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு நடந்து கொண்டிருக்கும்போது பாரதிராஜா மறைவு செய்தி வந்தது. இறுதி அஞ்சலி செலுத்த நேரில் செல்லலாம் என நினைக்கும்போது அவர்களுடைய உடலை தேனிக்கு கொண்டு சென்றுவிட்டனர். இருந்தபோதிலும் அவரது உருவப்படத்தை வைத்து படப்பிடிப்பு தளத்தில் அஞ்சலி செலுத்தினோம்.
எனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்த தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி சவுத்ரி, தமிழ் சினிமாவை புரட்டிப்போட்ட பாரதிராஜா, தயாரிப்பாளர்களுக்காக குரல் கொடுத்த கே.ராஜன் போன்றோர் இல்லாதது வருத்தம் அளிக்கிறது. இருந்த போதிலும் அவர்களுடைய ஆன்மா இந்த நல்ல திரைப்படத்தை நிச்சயம் ஓட வைக்கும் என நம்புகிறேன்” என்றார்.